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Московский листок

Более полусотни домов захвачены паводком в Приморье

Опубликовано 26.08.2018 в разделе комментариев 0

потоп приморье
Более полусотни домов захвачены паводком в Приморье

После прошедших в Приморье ливней подтоплены 56 жилых домов и более 350 участков, развернуты пункты временного размещения, сообщила в воскресенье пресс-служба краевого главка МЧС.

Находящиеся в этих пунктах люди обеспечены трехразовым горячим питанием, предметами первой необходимости и медикаментами.

Сейчас на большей части края дожди прекратились.

Как сообщалось, накануне Приморье оказалось под влиянием тропических тайфунов Soulik и Cimaron. Они принесли в регион дожди, ветер и волны. Спасатели распространили экстренное предупреждение о возможных ЧС в связи с непогодой.

Напомним, год назад в Приморье потоп привёл к более серьёзным последствиям, которые вызвали небывалую и широкую социальную мобилизацию.

В социальных сетях тогда запустили акцию поддержки горняков затопленного рудника и их родных "Мирный, мы с тобой".

В Facebook, "ВКонтакте", Instagram и Twitter размещали фотографии, на которых они держат лист бумаги с написанным на нем тегом #мирныймыстобой. 

К акции присоединились бывший участник группы "Машина Времени" Евгений Маргулис, хоккеист Александр Овечкин, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Однако, пока исали горняков в Якутии, в Приморье, где из-за сильного паводка оказались затопленными не одна шахта, а четыре района, был введен режим чрезвычайной ситуации. Решался вопрос о восстановлении железнодорожного движения в регионе в условиях ЧС...

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