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Московский листок

Очередной игиловский амир убит в Афганистане

Опубликовано 26.08.2018 в разделе комментариев 0

игил исламизм возмездие афганитсан
Очередной игиловский амир убит в Афганистане

При ударе по убежищам боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в афганской провинции Нангархар на востоке страны был убит главарь группировки в Афганистане Абу Саад Эрхаби (Abu Saad Erhabi), сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национального директората безопасности в Кабуле. Прежде об этом говорили неназванные источники местного телеканала 1TV.

Вместе с ним, как уточнили в спецслужбе, также были ликвидированы десять других членов ИГ. Удар, по информации ведомства, был нанесен в ходе совместной наземной и воздушной операции афганских и иностранных сил.

Помимо этого, как уточнили в директорате безопасности, во время рейдов по двум укрытиям террористов в Нангархаре было уничтожено много тяжелого и легкого вооружения, а также боеприпасы боевиков.

Губернатор провинции Нангархар уже заявил, что Эрхаби стал четвертым лидером ИГ, который был убит в Афганистане с июля прошлого года.

Информационное агентство Amaq, которое отслеживает деятельность террористических групп и их активность, отказалось комментировать Reuters данные о ликвидации Эрхаби. В возглавляемой ООН миссии, которая консультирует афганских военных, также оперативно не смогли ответить агентству на соответствующий запрос.

Напомним, правосудие пока не восторжествовало над всеми игиловскими "героями". Курдские бойцы в Сирии взяли в феврале в плен двух боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ) британского происхождения, сообщает BBC со ссылкой на источники в американской администрации. Боевики входили в так называемую группу Beatles, члены которой участвовали в публичных казнях иностранцев. 

По данным телекомпании, были захвачены 34-летний Александа Коти и 29-летний Эль Шафи Эльшейх. Они оставались последними из четырех боевиков, входивших в Beatles. Ранее пресса писала, что так называли четырех террористов, принявших участие в казни как минимум 27 иностранных заложников. Все они приехали на Ближний Восток из Лондона, обладали явным британским акцентом и были прозваны своими жертвами по аналогии с участниками группы The Beatles: Ринго Старром, Полом Маккартни, Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном.

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