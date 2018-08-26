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Московский листок

Координатор Левого Фронта С.Удальцов госпитализирован на 13-й день голодовки

Опубликовано 26.08.2018 в разделе комментариев 0

левый фронт голодовка реформа пенсионеры
Координатор Левого Фронта С.Удальцов госпитализирован на 13-й день голодовки

Координатор Левого Фронта Сергей Удальцов, который держит сухую голодовку в спецприемнике, вновь госпитализирован, сообщила его жена Анастасия Удальцова.

"Сергея сегодня в 11 утра госпитализировали", - сказала она "Интерфаксу".

Удальцова отметила, что подробности состояния его здоровья пока неизвестны, так как посетить его в больнице разрешат только после 16:00.

19 августа ответственный секретарь Общественный наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что Сергея Удальцова госпитализировали из спецприемника. 20 августа оппозиционер был возвращен из больницы в спецприемник, где продолжил голодовку.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

17 августа Мосгорсуд утвердил это решение.

Напомним впечатления другого адвоката Сергея Удальцова Дмитрия Репкина от 22 августа:

"Сейчас был в Спецприемнике №2, встречался с Сергеем Удальцовым. Держится молодцом. Состояние, конечно, ослабленное. В 52-й больнице, куда его госпитализировали на сутки, его "прокапали" препаратами соответствующими - поддержали немного организм.

"Скорая" в спецприемник приезжает регулярно, по мере необходимости и при наличии ухудшения состояния. Контроль за состоянием Сергея - измерение давления, и сахара в крови. Просьб и жалоб не было.

Всем друзьям и соратникам Сергей передал пламенный и огромный привет.

Увы, голодовку прекращать, пока, не собирается."

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