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Московский листок

"Армата" бесполезна для будущей войны

Опубликовано 27.08.2018 в разделе комментариев 1

война танк государство вооружение
"Армата" бесполезна для будущей войны

Несмотря на то, что Россия, демонстрируя возможности на международном форуме «Армия-2018», постепенно начинает принимать на вооружение новую технику, «принципиально ничего не изменилось», пишет в The National Interest. Поскольку российские военные начнут получать новую технику, в частности танки Т-14 «Армата» и T-90M, в «небольшом количестве», основой сил останется T-72Б3 и другие «обновленные версии существующих машин».

К 2021 году Минобороны России запланировало получить 132 танка Т-14 и боевых машин пехоты Т-15, созданных на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

«России не нужно огромное количество машин, таких как "Армата", чтобы доминировать над своими соседями на постсоветском пространстве», — считает издание.

***

Видимо, нам еще долго придется расхлебывать детельность вице-премьера Рогозина.

Действительно, 132 танка, даже очень современных - это терпимо для ведения боевых действий малой напряженности типа Донбасса, но для войны даже среднего уровня явно недостаточно. Не говоря уже о большой войне, где потери танков могут исчисляться тысячами.

Но чтобы стращать Украину или Монголию, "Армата" вообще не нужна, тем более, что поставки новейших танков на тот же Донбасс и не планируются. Так зачем она?

Завод-производитель заявил, что по состоянию на 2016 год стоимость танка составляет 250 млн рублей.

30 июля вице-премьер по оборонно-промышленным вопросам Юрий Борисов заявил, что перспективный российский танк Т-14 «Армата» является «слишком дорогим для массовых закупок».

Пентагон потерпел неудачу с программой Future Combat Systems, пытаясь создать танковую платформу, подобную "Армате", и потратив $16,1 миллиардов долларов на исследования. Военные США поняли, что им требуется ещё 300 миллиардов долларов, и не могут себе это позволить.

«Российская армия не испытывает большой нужды в танках «Армата», а текущие потребности закрываются модернизацией имеющейся военной техники... У нас особой нужды в этом нет, эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим», — пояснил журналистам вице-премьер Борисов.

***

Итак, понятно - если бы речь шла о выпуске 2,5 тысяч "Армат", как планировалось изначально, затраты на разработку и организацию производства были бы оправданы. Но сотню с небольшим машин?

И кто вернет в бюджет выброшенные на ветер деньги?

***

Вообще Россия - это азиатская держава, Европа для нас в географическом отношении далеко не приоритетна. Даже в степях Донбасса развертывание реально больших сил и средств избыточно - всей украинской армии едва ли хватит на два дня реальных боев. Не сильно отличается и ситуация с эстонской армией и даже польской.

Но на просторах Евразии, в степном поясе от Поволжья до Алтая просто плотность войск и военной техники должна быть достаточной для отражения возможных вторжений. А это 4 тысячи километров границы. 

После того, как Россия вывела 20-тысячную группу погранвойск из Таджикистана и переформатировала свою самую боеспособную 201-ю дивизию в военную базу, все "мягкое подбрющье" страны осталось абсолютно неприкрытым от угроз с огромных пространств Средней Азии. Это гораздо более масштабная угроза, чем терроризм на Кавказе и тем более в Сирии. Центральноазиатское направление очень слабо контролируется, а процессы, происходящие в регионе, вполне угрожающие и буквально завтра могут стать реальной угрозой. Басмаческое движение Советский союз не мог подавить до самого начала Второй мировой войны, несмотря на сосредоточение в регионе колоссальной военной силы. 

Сейчас по естественным причинам полуфеодальные местные режимы, кое как контролируемые Москвой, начнут сыпаться, и на их место станут приходить националистические или исламские силы, для которых Россия будет местом приложения избыточной агрессии по определению. Находящимся сейчас войскам НАТО в Афганистане и проамериканскому режиму в Пакистане все это вполне на руку, и они скорее всего станут поддерживать деструктивные силы, как это делалось с моджахедами в советский период оккупации Афганистана или в начальный период существования ИГ. Но Средняя Азия неизмеримо больше Сирии, там подобные неконтролируемые процессы могут вырасти до размеров мировой войны. 

А что сейчас есть у России и ее слабых союзников в регионе? Не так уж много. Если ж брать "Армату", то 132 машины - это по одной на 40 километров южной границы. Каковой на самом деле практически нет...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Рудольф написал 27.08.2018 01:22

Ну, кто бы спорил?
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