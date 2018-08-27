Вся Украина вами упущена! украина война киев Только что встретился с гонцом из восточной области бывшей Украинской ССР. Все сейчас обсуждают воинственные заявления Вальцмана-Порошенко о решительном разрыве с имперским-советским прошлым, уничтожении церкви Московского патриархата и неудержимом курсе Киева на Запад, на членство в ЕС и НАТО. Официозные «патриёты» на довольствии возмущенно ахают.



А чего вы хотели, кретины? Лучей безмерной горячей любви? После того, как ты, Кремль, более четверти века внушал гражданам самой РФ, что на Украине – другой народ, а не одни и те же русские? То, что случилось на Украине – заслуга исключительно Кремля. Променяв Юго-Западную Русь (Малороссию, Украину) на Сирию, он сам загнал себя и в геополитическую, и в экономическую катастрофу.



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Вот мнение с места: общество на Украине приведено в полностью аморфное, разобщенное и пассивное состояние. С ним можно творить все, что захочется. Нищета и необходимость элементарно выживать, наставшие после «революции достоинства», сотворили из граждан Украины подобия надломленных обитателей концлагеря. Все держится на долбящей пропаганде и на силовом ресурсе. Единственной (помимо государства) организованной силой выступают добробаты националистов. Насквозь антирусская «вырусь», которая контролируется местными олигархами. Те, что не хотел идти под контроль, давно в тюрьмах. Обстановка на Украине безнадежная. Народ, восстав на Майдане, получил на шею новую мафию вместо донецко-януковичской. И теперь выгорел, стал тупым покорным стадом. Те, кто весной 2014 года поверил в Путина и ждал помощи, теперь тоже либо деморализованы, либо брошены в застенки.



Все это говорит о грандиозной ошибке Кремля весной 2014 года. Если бы он тогда откликнулся на просьбу Яныка (как откликнулся в 2015-м на призыв Асада) и ввел бы войска в Новороссию (на Юго-Восток), то никто не дергался бы. Местное население привычно приняло бы новый порядок, немногие отморозки, которые попробовали бы играть в подполье, оказались переловленными с помощью местных. Ибо силовые структуры богатого и отнюдь не дотационного де-факто Юго-Востока, избавившись от необходимости отчислять долю средств Киеву, перещли бы на нашу сторону.



В этом варианте мы делили Украину надвое (как Чехословакия разрезалась в 1991 г. на промышленно развитую Чехию и отсталую Словакию). Оставшаяся часть Украины (свидомистская), лишенная подпитки из развитой Новороссии и отрезанная от Черного моря, терпела экономический крах и никакой войны вести уже не могла. Никакие добробаты уже не помогали бы.



Не решившись на сие, истратив нужные для операции «Новороссия» ресурсы в Сирии, Кремль обстался у разбитого корыта. И в Сирии увяз, не имея никакой надежды на победу, и Украину потерял. Да еще вот и стоит перед лицом огромных затрат на восстановление подконтрольной части Сирии.



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Кремлевская отговорка-14 «Нам нужна вся Украина», которой оправдывали предательство Новороссии, теперь вызывает только издевательский смех. Не видать Кремлю «всей Украины», особенно после того. Как он устроил из ЛДНР криминальное, им самим не признанное, гетто. Гетто социального ада. Ибо как бы ни было плохо на Украине, в ЛДНР – еще хуже и кошмарнее.



Как рассказывают Максиму Калашникову гонцы, даже «свидомые» говорят: «А зачем нам идти к России (РФ – М.К.)? Там – те же нищета, коррупция, произвол начальства, террор силовых структур. У нас нет иного выхода, как идти в Европу». Оно и понятно: РФ не стала страной бурного промышленного и социального развития, она никого не привлекает.



Понятное дело, никто проблемную, нищую и коррумпированную Украину в ЕС не возьмет. Но даже подыхая, она продолжит ползти на Запад. Она даже может скончаться на сем пути. Однако будет до последнего уходить от Москвы. Никакого перелома в общественных настроениях на Украине, никакого поворота масс к РФ ждать не приходится.



Почему? Потому что, упустив шанс на военный «блиц» в разделе бывшей УССР, Кремль не может притянуть ее к себе экономически, за счет успешной модели развития. Он и Белую Русь поэтому теряет, если разобраться. В все потому, что расейская «илитка» сама – фактор провалов, сырьевизации и деиндустриализации страны.



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В этих условиях возможна только одна стратегия отвоевания Украины. Итак, главное направление: уйти из Сирии (чтобы не палить зазря ресурсы) и сосредоточиться на новой индустриализации РФ. Причем с применением протекционизма, ибо иначе ни черта не получится! Лишь успешное развитие самих себя, лишь создание Русского Процветания способно выбить почву из-под ног выруси – укронационалистов.



Вспомогательные направления? Первое – признать ЛДНР, слить оба анклава в одну республику и включить ее в состав РФ. Чтобы не продолжать чудовищной подлости по отношению к русским Донецкого кряжа.



Второе - перехватить финансирование украинских добробатов у местных олигархов и помочь «совокупному Ярошу» захватить власть в Киеве. Этим можно убить нескольких зайцев сразу. Нужно помочь отморозкам установить на нищей и экономически разрушенной Украине фарсово-нацистский режим.



Тем самым мы обеспечим быстрое крушение Украины. Ведь «нацики» кинутся отбирать собственность у ненавистных всем олигархов. Те, в свою очередь, бросятся финансировать антинацистские силы и отряды самообороны. Кровавые столкновения и ускоренный крах экономики обеспечены.



Экономические программы «нациков» - это дремучая шизофрения из национализма выруси, раболепства перед Западом и популизма в экономике. Дай им порулить – и они своими метаниями добьют экономику Украины, вызвав реакцию самозащиты у «элит» в юго-восточных областях.





Тем более, что «нацики» закрутят дикую борьбу со всем русским, начнут преследования русской речи. ЕС будет трудно признать полоумных наци представителями демократических и либеральных ценностей, стремящихся в Европу. Да и в самом ЕС кризис наберет обороты.



Все это уже породит бои внутри самой Украины. Как и полную ее дезорганизацию. Ибо кредитов МВФ больше не будет.



Наконец, надо будет провести против группировки ВСУ, обложившей Донецкий кряж, молниеносную операцию по разгрому. Причем в стиле «войны Афины», а не тупой и кровавой «войны Ареса».



Но об этом мы поговорим дальше. Пока же сделаем промежуточный вывод: Кремль на все это органически не способен. Оттого и продолжит рвать промежность в геополитической «раскоряке». Получая по голове от США молотом санкций. Убивая собственную экономикой своим же дремучим маразмом.



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