О создании Евроазиатского регионального Бюро ВФП

23-24 августа в Москве прошла международная конференция профсоюзных объединений и левых сил стран СНГ «Традиции классового профсоюзного движения и вызовы современности», организованная Союзом профсоюзов России (СПР) под эгидой Всемирной Федерации Профсоюзов (ВФП).

В конференции приняли участие представители отраслевых профсоюзов СПР, МОРП «Защита Труда», профсоюза трудящихся мигрантов, профсоюза «Трудовая Евразия», Казахстанского профсоюза «Жанарту», Федерации профсоюзов ЛНР, профсоюзных и общественных организаций из Украины, ЛНР, ДНР, Белоруссии Литвы, Латвии, Молдовы, а также российских партий РКРП, ОКП, КПРФ, «Левого Фронта» и других объединений.

Активное участие в работе конференции принимали участие Президент ВФП, председатель профобъединения КОСАТУ (ЮАР) товарищ Мзвандиль Майкл Маквайба, а также представитель Секретариата ВФП товарищ Петрос Петроу.

С большим вниманием участники конференции встретили выступление Владимира Родина — представителя КПРФ, секретаря МГК КПРФ, депутата Государственной Думы ФС РФ 6-го созыва.

На конференции с основным докладом выступил Генеральный секретарь СПР Евгений Куликов, в котором он отметил настоятельную необходимость взаимодействия свободных профсоюзов с коммунистическими партиями и политическими рабочими движениями в целях роста массового классового профсоюзного движения в странах бывшего СССР.

На конференции были обсуждены темы современного состояния профсоюзного движения, их присутствия в информационном пространстве, роль мировых профсоюзных центров в рамках международных политических процессов, вопросы организационного укрепления профсоюзного движения и солидарности трудящихся.

Участники конференции в своих выступлениях выразили желание присоединиться к процессу создания и расширения классовых профсоюзов, содействуя как созданию новых структур рабочего движения, так и помогая в деле укрепления существующих объединений, разделяющих платформу и принципы ВФП.

По итогам конференции была приняты:

Декларация, разъясняющая цели и задачи кампании по созданию классовых профсоюзов на территории бывших республик СССР;

заявление о борьбе за права трудовых мигрантов;

заявление об угрозе мировой войны и противодействии империализму и неонацизму на территории Евразии;

заявление о нарушении прав и свобод трудящихся и профсоюзов Казахстана;

о «пенсионной реформе» в России;

обращение к активистам коммунистических партий и рабочих движений.

После завершения конференции состоялось совещание представителей входящих в ВФП профсоюзов, которые в соответствии с параграфом 14 Устава ВФП приняли решение о создании Евроазиатского регионального Бюро ВФП и единого информационного органа и информационной базы рассылок для проведения кампаний солидарности.