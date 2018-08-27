Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

От "цифровизации" отрицательного роста к "территориальному развитию" постсоветской экономической пустоты

Опубликовано 27.08.2018 в разделе комментариев 4

позор либералы минэконодеградации
От "цифровизации" отрицательного роста к "территориальному развитию" постсоветской экономической пустоты

В «Стратегии пространственного развития», которую Минэкономики намерено внести в правительство в сентябре, Россию предлагается разделить на 14 макрорегионов. По замыслу авторов документа, это будут не административно-территориальные единицы, а центры, с помощью которых будет раскрываться социально-экономический потенциал территорий, сообщает газета «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что если до сих пор выделялись два макрорегиона — Дальний Восток и Северный Кавказ, то теперь к ним предлагается добавить еще 12: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. Таким образом, речь идет о дальнейшем дроблении федеральных округов.

Основанием для вхождения в макрорегион должен стать потенциал кооперации входящих в него субъектов. В каждом из них должен быть крупный центр, а также объекты инфраструктуры, обеспечивающие выход территорий к международным рынкам или основным транспортным коридорам. Предполагается, что уже к 2025 году экспорт увеличится на 30%.

От редакции: Казалось бы, на старом, столь невостребованном либералами языке экономики, развитие может быть индустриальным, агропромышленным, межотраслевым - в общем, определённая отрасль или несколько, но при ясном уже на уровне проекта взаимодействии, развиваются. То есть ясно, во что делаются капиталовложения и откуда, какими маршрутами, силами - ожидается рост, прибыток, так сказать. А нынешним министерским дармоедам-бумагомаракам, авторам исключительно пафосного сотрясения воздуха - не указ подобные "совковые" специализации, такая конкретика. Они либо объявляют (причём на полном серьёзе) целую программу "цифровизации экономики" едва ли не первейшей необходимостью, магистралью "развития" нынешней сырьевой империи, либо же вот вам, нате - будем по-другому называть прежние административные единицы, и тотчас отовсюду начнётся бурный экономический рост... Блеф, даже развенчания не требующий. Новостная однодневка.

Макроэкономика - неизбежная Труба, но вот макрорегионы - ах, как это ново, это да, это прорыв! Видимо, реформаторский блеф правящих прохиндеев уже дошёл до такой стадии безнаказанности, когда даже классический для 90-х тришкин кафтан на фоне подобных "инициатив" может рассматриваться как реальная инновация и модернизация, поскольку хотя бы подразумевает минимальную методику латания дыр обнищавшей экономики, а этим напёрсточникам из Минэконома, и для улюкаевской епархии на Красной пресне - и этот уровень уже высоковат. Они будут названия регионов менять - и этим уже "развивать"... "Они проводят невнятные реформы, меняют регионы на макрорегионы" - хочется перефразировать тут песню Lumen... Ибо, господа, при уничтоженных 70 тысячах заводов, при отсутствии колхозов, вы, господа, как ни назовитесь - "всё в музыканты не годитесь".

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

Материалы по теме:

Деиндустриализация в картинках и цифрах

Пляшут-пляшут всё по свадьбам наши казаки...

Не управление экономикой, как в СССР, а открытый грабёж



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: 251-ому
Крамольник написал 27.08.2018 10:45
Так все идет по плану "Вашингтонского обкома" по разделу РФ на части с натравливанием этих частей одна на другую. Слава Минэкономубитию!
Ответить
Страна все более не комфортна во всех смыслах для проживания....
Крамольник написал 27.08.2018 10:40
Так это смотря кому "не комфортна". Чиновничьему прайду очень комфортно живется в нынешней РФ.
Ответить
Re: Сокращать собираются только пенсионеров.
251 написал 27.08.2018 10:22
Может только "реформаторский блеф правящих прохиндеев"? Или видимость деятельности на фоне полного колапса экономики наступающего? Понятное дело, что под этот свой план создадут "госпрограмы развития макрорегионов" за триллионы, ограбив через повышение пенсионного возраста 5 миллионов простых и старых людей. Все разворуют конечно же... Но может они сейчас огласили "план деления на 12 частей страны после смерти петина"? Тогда это уже измена и это похуже улюкаевского упс.
Ответить
Re: Сокращать собираются только пенсионеров.
йПЙ написал 27.08.2018 10:12
Ну понятное дело - всем детям чиновников мест труда для их поп не хватает и предложили создать дополнительные конторы. Все логично - пенсионеров сокращают, а бюрократию увеличивают. У одних убывает - у других прибывает. Страна катится в пропасть и что хуже государственность уничтожается в плане базовых функций - помощь старым от 60 лет и бедным с больными бесплатно...все замещается бюрократией и силовиками. Страна все более не комфортна во всех смыслах для проживания....
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоиться помимо пенсионной реформы деиндустриализацией
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоит...
25.08.2018
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
25.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
От "цифровизации" отрицательного роста к "территориальному развитию" постсоветской экономической пустоты (4)
О создании Евроазиатского регионального Бюро ВФП (3)
Вся Украина вами упущена! (34)
"Армата" бесполезна для будущей войны (16)
Координатор Левого Фронта С.Удальцов госпитализирован на 13-й день голодовки (0)
Очередной игиловский амир убит в Афганистане (0)
Более полусотни домов захвачены паводком в Приморье (2)
Франция в кризис сокращает тысячи чинуш, Путинская Россия - тратит на них треть бюджета (8)
Дважды за сутки украинские каратели нарушили режим перемирия в ДНР (8)
Папа Римский будет беспощадно бороться с омоложением лона Римско-католической церкви (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Мoй мимимиметр зашкалил
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Бесполезен для боя
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Одичание в рамках мегаполисов
Максим Калашников Максим Калашников: Новости россиянской шизофрении
Дарья Митина Дарья Митина: Алтайские френды, хей-хей!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss