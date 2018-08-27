От "цифровизации" отрицательного роста к "территориальному развитию" постсоветской экономической пустоты

В «Стратегии пространственного развития», которую Минэкономики намерено внести в правительство в сентябре, Россию предлагается разделить на 14 макрорегионов. По замыслу авторов документа, это будут не административно-территориальные единицы, а центры, с помощью которых будет раскрываться социально-экономический потенциал территорий, сообщает газета «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что если до сих пор выделялись два макрорегиона — Дальний Восток и Северный Кавказ, то теперь к ним предлагается добавить еще 12: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. Таким образом, речь идет о дальнейшем дроблении федеральных округов.

Основанием для вхождения в макрорегион должен стать потенциал кооперации входящих в него субъектов. В каждом из них должен быть крупный центр, а также объекты инфраструктуры, обеспечивающие выход территорий к международным рынкам или основным транспортным коридорам. Предполагается, что уже к 2025 году экспорт увеличится на 30%.

От редакции: Казалось бы, на старом, столь невостребованном либералами языке экономики, развитие может быть индустриальным, агропромышленным, межотраслевым - в общем, определённая отрасль или несколько, но при ясном уже на уровне проекта взаимодействии, развиваются. То есть ясно, во что делаются капиталовложения и откуда, какими маршрутами, силами - ожидается рост, прибыток, так сказать. А нынешним министерским дармоедам-бумагомаракам, авторам исключительно пафосного сотрясения воздуха - не указ подобные "совковые" специализации, такая конкретика. Они либо объявляют (причём на полном серьёзе) целую программу "цифровизации экономики" едва ли не первейшей необходимостью, магистралью "развития" нынешней сырьевой империи, либо же вот вам, нате - будем по-другому называть прежние административные единицы, и тотчас отовсюду начнётся бурный экономический рост... Блеф, даже развенчания не требующий. Новостная однодневка.

Макроэкономика - неизбежная Труба, но вот макрорегионы - ах, как это ново, это да, это прорыв! Видимо, реформаторский блеф правящих прохиндеев уже дошёл до такой стадии безнаказанности, когда даже классический для 90-х тришкин кафтан на фоне подобных "инициатив" может рассматриваться как реальная инновация и модернизация, поскольку хотя бы подразумевает минимальную методику латания дыр обнищавшей экономики, а этим напёрсточникам из Минэконома, и для улюкаевской епархии на Красной пресне - и этот уровень уже высоковат. Они будут названия регионов менять - и этим уже "развивать"... "Они проводят невнятные реформы, меняют регионы на макрорегионы" - хочется перефразировать тут песню Lumen... Ибо, господа, при уничтоженных 70 тысячах заводов, при отсутствии колхозов, вы, господа, как ни назовитесь - "всё в музыканты не годитесь".

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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