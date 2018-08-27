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Московский листок

Митинг и шествие Навального в День выборов, конечно, запретили

Опубликовано 27.08.2018 в разделе комментариев 0

москва выборы нацдемы мэрия мэр
Митинг и шествие Навального в День выборов, конечно, запретили

Власти Москвы отклонили заявку Алексея Навального о проведении в городе митинга 9 сентября, передает ТАСС в воскресенье.

"Мы отправили наш ответ организаторам. Мы не согласовали данную заявку по ряду причин", - сказал глава Департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников, отвечая на вопрос агентства по поводу заявки блогера.

Чиновник пояснил, что, во-первых, улицы, где Навальный планировал провести мероприятие, будут заняты празднованием Дня города. "Они заявлялись на шествие на Тверской улице с последующим митингом на Охотном Ряду. Всем прекрасно известно: в этот день на Тверской и Охотном Ряду запланированы и находятся в стадии организации массовые мероприятия, посвященные Дню города. Мы даже движение перекрываем на этих улицах", - указал он.

Во-вторых, агитация запрещена в день выборов и за день до их проведения, добавил Черников.

"Организаторы открыто говорят о том, что мероприятия будут сопровождаться политической агитацией, сама тема заявлена агитационная по большому счету. Это будет нарушением закона со стороны организаторов, потому что, согласно части 3 статьи 49 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", любая политическая агитация запрещена 8 и 9 сентября", - добавил глава департамента.

По словам Черникова, также в этот день множество ресурсов будет задействовано в охране правопорядке в связи с празднованием Дня города и проведением выборов мэра Москвы. "Мы будем предупреждать организаторов, что призыв [к участию] и участие [в несогласованном митинге] будет незаконным. Дальше действия уже правоохранительных органов", - резюмировал он.

Ранее Навальный сообщал, что подал заявку на проведение 9 сентября в центре Москвы митинга против пенсионных изменений.

От редакции: Это всё как раз нисколько не удивляет. Удивило иное: что Черников и Ко вообще взялись рассматривать данную заявку. Надо отметить, что расклад внутри "пенсионного протеста" сам по себе был не в пользу навалистов: "либератрианцы и нацдемы против реформ либералов" звучит всё же странно. Искренний поклонник реформ Егора Гайдара, "яблочник" в недавнем прошлом, Навальный "причалил" к протесту не имея логического обоснования такого активизма - само собой, надеясь просто перетянуть повестку на свою сторону, свести всё к давнему личному противостоянию. Но мирное численное июльское соревнование на проспекте Сахарова Навальный вчистую проиграл левым. Расклад вышел обратнопропорциональным тому, что было здесь же в 2012-м зимой, когда "банковали" либералы. Борцы же с либеральными реформами исторически шагают в постсоветской России под красными знамёнами, и тут Навальному надо было срочно блокироваться - но уже было некогда, поэтому он и решил блефануть 9-го...

Что теперь? Неформальный лидер непарламентской борьбы против пенсионной реформы "закрыт" точно так же, как Навальный - на срок, покрывающий и 2-е сентября, и 9-е. Глуповатые "технократы", которые без году неделя причалили к Левому Фронту, тут пытались меня совестить - мол, как же можно говорить о том, кто держит сухую голодовку, в одной плоскости с Навальным? Святотатство! Может, для них и секрет, но я и в 2012-м не поддерживал голодовки как метод сопротивления постоянно "закрывающей" спикеров "болотного протеста" Системе. Вопрос об "отзыве" голодовки мог встать на Исполкоме Левого Фронта (кстати, будь больше предстаителей левого движения на самом первом митинге на Болотной, и на втором, на Сахарова - может, иначе бы и шло развитие движения?). Ибо "назло врагу отморозить уши" - явно не выход из ситуации. Нанести непоправимый ущерб здоровью всего лишь в знак протеста по поводу задержания на месяц - чем это может помочь массовому движению? Никогда и ни при каких обстоятельствах массовый протест не должен замыкаться на каких-либо персонах. Об этом же в своём "письме на волю" пишет держащий сухую голодовку Удальцов. Вот и с Навальным и навалистами так - запретили им шествие и митинг 9-го - значит, надо примыкать к разрешённому 2-го и самим догадаться, как "дорастить" его до 9-го в тех же территориальных границах - задача именно для творчества масс.   

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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