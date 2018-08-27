"Русский, учи молдавский": в Кишинёве намечается майдан

День независимости Молдавии проходит на фоне акций протеста правой оппозиции, требующей отставки правительства и проведения парламентских выборов по прежней - пропорциональной - системе, передает "Интерфакс". В воскресенье тысячи манифестантов в течение всего дня проводили марш по центральным улицам Кишинева, а затем - митинг протеста. Акцию организовали партии "Платформа "Достоинство и правда", "Действие и солидарность" и Либерально-демократическая партия Молдовы.

По оценке генерального инспектората полиции МВД Молдовы, в митинге участвовали 6,5 тысяч человек, передает РИА "Новости". Организаторы считают, что протестующих было в несколько раз больше.

Манифестанты приняли "резолюцию общего собрания граждан Молдавии", в которой потребовали отправить в отставку правительство во главе с Демократической партией под руководством олигарха Владимира Плахотнюка. Протестующие обвиняют правительство в коррупции и срыве курса на евроинтеграцию.

Оппозиция также потребовала аннулировать смешанную избирательную систему и провести выборы по пропорциональной системе; признать результаты выборов мэра Кишинева, аннулированные судом, и прекратить преследование оппозиционеров.

Кроме того, авторы резолюции потребовали принять в Молдавии "закон Магнитского", который "способен обеспечить целостность и неподкупность молдавских чиновников". При невыполнении требований лидеры оппозиции грозят забастовками, блокированием государственных учреждений и путей сообщения.

Президент Молдавии Игорь Додон в своем Facebook осудил акции протеста, назвав постыдным их проведение накануне дня независимости.

Несколько сотен манифестантов провели на центральной площади Кишинева "ночь свободы", чтобы утром встретить руководство Молдавии на официальном праздновании Дня независимости республики.

Оппозиционеры разбили около 20 палаток, установили столы, привезли еду и напитки, спальные мешки, передает "Интерфакс". К утру полиция разогнала протестующих.

Тем временем власти Собянина делают всё для повторения этого сценария, запрещая акции оппозиции в Москве...

Напомним, власти Москвы отклонили заявку Алексея Навального о проведении в городе митинга 9 сентября, передает ТАСС в воскресенье.

"Мы отправили наш ответ организаторам. Мы не согласовали данную заявку по ряду причин", - сказал глава Департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников, отвечая на вопрос агентства по поводу заявки блогера.

Чиновник пояснил, что, во-первых, улицы, где Навальный планировал провести мероприятие, будут заняты празднованием Дня города. "Они заявлялись на шествие на Тверской улице с последующим митингом на Охотном Ряду. Всем прекрасно известно: в этот день на Тверской и Охотном Ряду запланированы и находятся в стадии организации массовые мероприятия, посвященные Дню города. Мы даже движение перекрываем на этих улицах", - указал он.

Новости по теме:

Навального "упаковали" по прецеденту Удальцова

Сергей Удальцов держит сухую голодовку двенадцатый день

День выборов станет и днём митинга Навального, - а, может, и майданом...