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Московский листок

Озверение "оптимизированных" медиков даёт всходы: 42-летней Вилючинска дважды отказали в госпитализации

Опубликовано 27.08.2018 в разделе комментариев 1

здравоохранение оптимизация камчатка
Озверение "оптимизированных" медиков даёт всходы: 42-летней Вилючинска дважды отказали в госпитализации

Следственное управление Следственного комитета РФ по Камчатскому края 27 августа объявило о начале доследственной проверки в связи со смертью 42-летней жительницы города Вилючинска, скончавшейся после двух отказов медиков скорой помощи в ее госпитализации.

По данным СК, вечером 10 августа и в ночь на 11-е родственники этой женщины с хроническим заболеванием из-за ухудшения ее самочувствия дважды вызывали скорую. Однако в обоих случаях прибывшие бригады медиков отказались везти пациентку в больницу, несмотря на ее тяжелое состояние, предоставление соответствующей медицинской документации и требования родственников, сообщается на сайте ведомства.

В итоге только после третьего вызова бригады скорой, утром 11 августа врачи согласились госпитализировать больную в Вилючинскую городскую больницу, где она скончалась в тот же день.

В ходе проверки следователи дадут юридическую оценку действиям (или бездействию) медикам в части оказания медпомощи и решат вопрос насчет возможного возбуждения уголовного дела по факту произошедшего, говорится в сообщении.

Медики скорой боятся смерти пациентов по пути в больницу

Этот инцидент пополнил череду недавних случаев, связанных с отказом медиков скорой в госпитализации пациентов в разных регионах страны и ставших достоянием общественности, вызвав широкий резонанс и вмешательство следственных органов.

Так, 17 июля Следственный комитет в Новгородской области сообщил о проведении доследственной проверки в связи со смертью 41-летней жительницы Великого Новгорода, которую вызванная бригада скорой отказалась госпитализировать, сказав ее родным: "На все воля божья". Через два часа к новгородке снова вызвали скорую, которая доставила ее в больницу, где женщина скончалась через несколько дней. По словам врачей, если бы пациентку привезли раньше "на пару часов", то у нее был бы реальный шанс остаться в живых.

13 июля СК в Воронежской области сообщил о начале процессуальной проверки по сообщениям в местных СМИ об отказе бригад скорой помощи в госпитализации 82-летнего местного жителя в течение трех дней. По данным ведомства, три дня подряд 81-летняя супруга пенсионера вызывала сотрудников скорой своему мужу супругу, который жаловался на плохое самочувствие, и всякий раз медики, приезжавшие на вызов и осмотрев пожилого мужчину, не смогли поставить диагноз и отказывались везти его в больницу.

На четвертый день, когда состояние пенсионера значительно ухудшилось, супруга вызвала платную скорую. Прибывшие медики доставили пациента в больницу, где у него диагностировали инсульт. После оказания помощи в больнице пенсионер пошел на поправку, успокоили в СК.

Похожая история случилась в конце июня в городе Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где бригада скорой отказалась госпитализировать 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, заместителя председателя городского совета ветеранов Владимира Николенко из опасения, что он может умереть в машине по дороге в больницу. В итоге мужчину все же госпитализировали, но перед этим лечащему врачу ветерана пришлось около трех часов уговаривать медиков скорой повторно приехать за пациентом.

После того, как эта история получила широкую огласку, региональные власти, прокуратура и СК начали проверки. В результате были уволены двое фельдшеров скорой.

Отметим, что это не единственное возмущающее население РФ последствие "оптимизации" советского здравоохранения. Подобные-то инциденты не редкость из-за низкой оплаты труда и озверения даже тех, чья профессия - спасать людей. Но правительство Медведева секвестирует и те сферы, куда доступ гражданского контроля вообще ограничен...

По всей Путинской России беременных женщин, кормящих матерей и несовершеннолетних, помещенных в следственные изоляторы и изоляторы временного содержания, лишили ранее положенных продуктов питания. Речь идет о масле, сыре, твороге, молоке и овощах. Об этом сообщили представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). 

Сотрудники УФСИН Москвы пояснили, что рацион урезали в связи с постановлением правительства РФ №471 от 18 апреля 2018 года. Согласно разработанному в Минюсте документу, добавки к питанию ликвидируются. Так, несовершеннолетним ранее было положено 15 г масла и сыра и 10 г сахара в сутки. Женщины в день получали дополнительно два куска хлеба, стакан молока, 100 г овощей, 50 г мяса, 40 г масла, 50 г творога, сушеные фрукты и яйцо. Хотя постановлении есть норма, позволяющая ФСИН по согласованию с Минэкономики повышать нормы питания подозреваемым и обвиняемым беременным женщинам, кормящим матерям и несовершеннолетним, далеко не везде она применяется, пишет «Коммерсант».

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Всего комментариев к статье: 1
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Медэвакуация
Фельдшер написал 27.08.2018 16:35
Что значит отказали в госпмтализации!? Бригада не нашла оснований для медицинской эвакуации.
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