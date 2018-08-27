На стукачей в сырьевой империи, при приближении революционной ситуации, средства найдутся

27 августа вступил в силу приказ Министерства внутренних дел РФ о выплатах вознаграждений гражданам за помощь полиции в раскрытии преступлений и поимке преступников. Приказ МВД был опубликован на официальном портале правовой информации 16 августа, а через несколько дней Министерство юстиции РФ утвердило размер вознаграждений для граждан-информаторов, сумма которых может варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.

Чтобы прибегнуть к помощи граждан, соответствующее подразделение органа внутренних дел должно обратиться в департамент по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД. Согласно приказу, сумма поощрения до 500 тысяч рублей устанавливается по решению начальника регионального управления МВД; до 3 миллионов рублей - по решению заместителя министра внутренних дел. Принимать решение о вознаграждении выше этой суммы уполномочен только глава министерства, говорится в документе.

В соотвествиии с приказом МВД, вознаграждение выплачивается гражданину в случае "инициативного предоставления" достоверной информации, которая привела к раскрытию преступления и задержанию виновных. Решение о выплате принимается либо после предъявления обвинения лицу, "причастность которого к преступлению установлена по информации, представленной гражданином", либо после закрытия уголовного дела из-за сроков давности, смерти обвиняемого или по амнистии.

Деньги могут быть выплачены как наличными (в этом случае информатор должен написать расписку), так и на счет в банке. Объявление о назначении вознаграждения будет действовать с момента размещения его на официальном сайте МВД РФ и до его удаления с этого портала. Средства будут выделяться из внутренних ресурсов министерства под каждый конкретный случай, отмечает "Российская газета".

При отказе в выплате МВД обязано в течение недели после принятия такого решения письменно уведомить о нем гражданина в течение семи дней.

Порядок выплат вознаграждения гражданским информаторам МВД разрабатывало больше года. До этого полиция поощряла добровольных помощников из собственных фондов в исключительных случаях, например, при поимке особо опасных преступников. Чаще всего в таких случаях граждан награждали медалями и грамотами, вручали подарки или удостоверения внештатного сотрудника полиции.

Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин ранее сообщил, что для гарантированного получения денег обладающий ценной информацией гражданин должен зафиксировать свое обращение через 02 или 112, иначе звонок могут трактовать как анонимный.

"После этого нужно явиться в подразделение полиции и дать соответствующее объяснение и еще более желательно получить расписку официального лица о предоставленной информации", - посоветовал Пашкин.

При этом он не исключил злоупотреблений со стороны стражей порядка: например, полицейский может сам вычислить преступника, а затем передать эти сведения доверенному лицу и разделить с ним награду.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев ранее сетовал, что в России, к его сожалению, доносительство воспринимается многими как аморальный поступок. По словам главы МВД, "одно слово "стукачество" у большинства россиян вызывает отвращение".

Отметим, что аттракцион подобной щедрости открывается в Путинской России как раз в то время, как тем, кто уже усилиями доносчиков оказался в застенках, урезают рацион - беременным и кормящим. Как говорится, режим либеральных "питерских" человеколюбов - во всей его красе...

С августа 2018-го беременных женщин, кормящих матерей и несовершеннолетних, помещенных в следственные изоляторы и изоляторы временного содержания, лишили ранее положенных продуктов питания. Речь идет о масле, сыре, твороге, молоке и овощах. Об этом сообщили представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Сотрудники УФСИН Москвы пояснили, что рацион урезали в связи с постановлением правительства РФ №471 от 18 апреля 2018 года. Согласно разработанному в Минюсте документу, добавки к питанию ликвидируются. Так, несовершеннолетним ранее было положено 15 г масла и сыра и 10 г сахара в сутки. Женщины в день получали дополнительно два куска хлеба, стакан молока, 100 г овощей, 50 г мяса, 40 г масла, 50 г творога, сушеные фрукты и яйцо. Хотя постановлении есть норма, позволяющая ФСИН по согласованию с Минэкономики повышать нормы питания подозреваемым и обвиняемым беременным женщинам, кормящим матерям и несовершеннолетним, далеко не везде она применяется, пишет «Коммерсант».

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