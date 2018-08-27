Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В колониях РФ всё более взрывоопасная ситуация: трое зэков под Волгоградом напали на вертухаев

Опубликовано 27.08.2018 в разделе комментариев 1

волгоград фсин бунты
В колониях РФ всё более взрывоопасная ситуация: трое зэков под Волгоградом напали на вертухаев

Сотрудники отдела СК РФ по городу Волжский Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении троих заключенных, отбывающих наказание в исправительной колонии общего режима. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы"), сообщает официальный сайт областного следственного управления.

По данным следователей, поздно ночью 19 августа 2018 года "несколько заключенных, спрятав лица под предметами одежды, направились на территорию жилой зоны колонии, где возле заброшенного здания ремонтно-механического цеха стали ожидать незаконную передачу им запрещенных предметов". Передачу должны были перебросить через забор "неустановленные пока следствием лица".

Нарушителей режима отбывания наказания заметил младший инспектор исправительного учреждения, который в это время проводил обход территории. Злоумышленники накинулись на сотрудника колонии, а когда услышали, что тот сумел передать информацию о происшествии по рации, убежали в подсобное помещение теплицы. На помощь младшему инспектору подоспели коллеги. Осужденных удалось обнаружить, однако во время пресечения их противоправных действий они вновь попытались оказать сопротивление, накинувшись на представителей резервной группы исправительного учреждения с кулаками.

"Дебоширов удалось усмирить, применив к ним физическую силу. В настоящее время они помещены в штрафной изолятор колонии, - говорится в пресс-релизе. - Потерпевшими от действий заключенных стали трое сотрудников УФСИН, один из которых сейчас находится в лечебном учреждении".

В волгоградском управлении ФСИН назначена служебная проверка, которая даст оценку действиям сотрудников колонии. "В случае выявления факта превышения ими своих служебных полномочий органами следствия будет принято соответствующее процессуальное решение", - заключили в управлении СК РФ.

От редакции: Вполне возможны, вероятны тюремные бунты и на более серьёзной почве: как стало известно на днях, рацион беременных и кормящих зэчек урезали - лиши необходимого как раз для формирования нового человека в организме женщины. Это уже фразой "денег нет, но вы держитесь" никак не прикроешь - это форменный геноцид, причём самых законом же и "обесправленных" категорий граждан. И вот здесь-то самим правительтсвом Медведева и создаётся идеальная почва для социального взрыва - в условиях тюрьмы это может быть кровопролитное побоище или даже коллективная попытка "вскрыться", какая недавно была замечена в соседнем Казахстане... Так что движение, которое борется и с пенсионной реформой и с прочими секвестрами правящего режима, оппозиция "на воле" - может очень скоро получить "фору" оттуда, из-за колючей проволоки. И что с этим будет делать - пока даже не думает...

Д.Ч.

Новости по теме:

Франция в кризис сокращает тысячи чинуш, Путинская Россия - тратит на них треть бюджета

Из Татарстана поступили новые жалобы на пытки в МВД : удушение пакетом и ожог гениталий

Правительство Димона начало экономить даже на питании беременных и кормящих заключённых

Укравшие три миллиона доказательств коррумпированности полковника Захарченко пройдут по уголовному делу



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
киргуду написал 27.08.2018 17:49
граждане каторжане,при освобождении не тратьте время зря,отжать что нибудь у народа! вошьдь,апшарил и апшманал весь народ,деньги или что можно стырить только у гос,служащих....депутатов..чиновников...у других шаром покати !!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоиться помимо пенсионной реформы деиндустриализацией
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоит...
25.08.2018
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
25.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
КНР показывает миру и США свой новый авианосец в действии, пока мирном... (0)
Откачка нефти из Путинской России продолжится прежними темпами (0)
В колониях РФ всё более взрывоопасная ситуация: трое зэков под Волгоградом напали на вертухаев (1)
На стукачей в сырьевой империи, при приближении революционной ситуации, средства найдутся (5)
Озверение "оптимизированных" медиков даёт всходы: 42-летней жительнице Вилючинска дважды отказали в госпитализации (2)
"Русский, учи молдавский": в Кишинёве намечается майдан (3)
Митинг и шествие Навального в День выборов, конечно, запретили (3)
От "цифровизации" отрицательного роста к "территориальному развитию" постсоветской экономической пустоты (5)
О создании Евроазиатского регионального Бюро ВФП (3)
Вся Украина вами упущена! (61)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кавказский блицкриг Меркель
Максим Калашников Максим Калашников: ПАРТИЯ ДЕЛА БОРЬБЫ НЕ ПРЕКРАЩАЕТ!
Максим Калашников Максим Калашников: Нынешняя "партийная система" сгнила - ей суждено умереть
Максим Калашников Максим Калашников: Каким видели соединение Сахалина и материка в 1957 году?
Дарья Митина Дарья Митина: Мoй мимимиметр зашкалил
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss