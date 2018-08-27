В колониях РФ всё более взрывоопасная ситуация: трое зэков под Волгоградом напали на вертухаев

Сотрудники отдела СК РФ по городу Волжский Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении троих заключенных, отбывающих наказание в исправительной колонии общего режима. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы"), сообщает официальный сайт областного следственного управления.

По данным следователей, поздно ночью 19 августа 2018 года "несколько заключенных, спрятав лица под предметами одежды, направились на территорию жилой зоны колонии, где возле заброшенного здания ремонтно-механического цеха стали ожидать незаконную передачу им запрещенных предметов". Передачу должны были перебросить через забор "неустановленные пока следствием лица".

Нарушителей режима отбывания наказания заметил младший инспектор исправительного учреждения, который в это время проводил обход территории. Злоумышленники накинулись на сотрудника колонии, а когда услышали, что тот сумел передать информацию о происшествии по рации, убежали в подсобное помещение теплицы. На помощь младшему инспектору подоспели коллеги. Осужденных удалось обнаружить, однако во время пресечения их противоправных действий они вновь попытались оказать сопротивление, накинувшись на представителей резервной группы исправительного учреждения с кулаками.

"Дебоширов удалось усмирить, применив к ним физическую силу. В настоящее время они помещены в штрафной изолятор колонии, - говорится в пресс-релизе. - Потерпевшими от действий заключенных стали трое сотрудников УФСИН, один из которых сейчас находится в лечебном учреждении".

В волгоградском управлении ФСИН назначена служебная проверка, которая даст оценку действиям сотрудников колонии. "В случае выявления факта превышения ими своих служебных полномочий органами следствия будет принято соответствующее процессуальное решение", - заключили в управлении СК РФ.

От редакции: Вполне возможны, вероятны тюремные бунты и на более серьёзной почве: как стало известно на днях, рацион беременных и кормящих зэчек урезали - лиши необходимого как раз для формирования нового человека в организме женщины. Это уже фразой "денег нет, но вы держитесь" никак не прикроешь - это форменный геноцид, причём самых законом же и "обесправленных" категорий граждан. И вот здесь-то самим правительтсвом Медведева и создаётся идеальная почва для социального взрыва - в условиях тюрьмы это может быть кровопролитное побоище или даже коллективная попытка "вскрыться", какая недавно была замечена в соседнем Казахстане... Так что движение, которое борется и с пенсионной реформой и с прочими секвестрами правящего режима, оппозиция "на воле" - может очень скоро получить "фору" оттуда, из-за колючей проволоки. И что с этим будет делать - пока даже не думает...

Д.Ч.

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