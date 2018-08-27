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Московский листок

Откачка нефти из Путинской России продолжится прежними темпами

Опубликовано 27.08.2018 в разделе комментариев 0

нефть нефтерубль минэнерго
Откачка нефти из Путинской России продолжится прежними темпами

Минэнерго ожидает, что добыча нефти в РФ в августе сохранится на уровне июля, сообщил журналистам глава министерства Александр Новак. "Я думаю, мы выйдем на уровень июля. В июле у нас было восстановлено примерно на 259 тысяч от октября 2016 года. В августе, исходя из той динамики, которая есть, эти цифры сохранятся", — сказал Новак. 

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и была продлена до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией – примерно на 200 тысяч. 

Ранее Новак сообщал, что в июне уровень добычи нефти в РФ соответствовал сокращению на 120 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2016 года, в июле – сокращению на 40,5 тысячи. Другими словами, добыча нефти в июле была на 260 тысяч баррелей выше уровня 100-процентного выполнения сделки ОПЕК.

- Кстати, -улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - голос самой стабильности, господин Новак, не случайно выражает такое удовлетворение не только своей речью, но и всем видом своим, ведь он же, помимо министерской немалой зарплаты получает и в Газпроме, и в ряде нефтяных олигархий РФ дивиденды в качестве члена совета директоров - это же родина ему велит, получать эти миллионы, он же как бы государство представляет там - лично, откуда такие и личные почести. Нам любят говорить буржузаные морализаторы - мол, не считайте деньги в чужих карманах, однако ведь надо понимать, из чего эти деньги "растут", - а растут они из нашей по конституции нефти и газа, от продаже которой за рубежи РФ мы не имеем ничего, кроме роста тарифов ЖКУ, в которых заложены и прибыли Газпрома, коим не чужд Новак как бенефициар...



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