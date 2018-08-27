Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

КНР показывает миру и США свой новый авианосец в действии, пока мирном...

Опубликовано 27.08.2018 в разделе комментариев 1

сша флот кнр авиа
КНР показывает миру и США свой новый авианосец в действии, пока мирном...

Первый китайский авианосец собственного производства Type 001A в воскресенье покинул порт города Далянь провинции Ляонин. 

Как передает Global Times, авианосец отправился во второе тестовое плавание для проведения испытаний в открытом море. Отмечается, что корабль покинул порт базирования 26 августа. Он плывет в сопровождении нескольких буксиров. Ожидается, что в ходе второго испытания экипаж уделит внимание решению сложностей, которые возникли на первых учениях. 

Специалисты планируют провести анализ работы двигателей судна и других систем на корабле. Кроме того, они оценят навигацию, системы коммуникации. Как уточнили военные, до того, как авианосец будет передан в армию, он должен пройти еще несколько испытаний.

Напомним, второй китайский авианосец Type 001A был спущен на воду в 2017 году. А первый, «Ляонин» был создан на базе советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг" (проект 1143.6 «Кречет»), купленного в 1998 году у Украины по цене металлолома.

Авианосец типа 001A создан на базе советского проекта 1143.6, но имеет увеличенные размеры и ряд модификаций. Корабль примут на вооружение не ранее 2020 года, после проведения всех необходимых испытаний. "Ляонин" же будут использовать в учебных целях - для подготовки экипажей будущих авианосцев.

Отметим, что помимо «Ляонина» Китаю принадлежат еще два советских авианесущих крейсера проекта 1143. Первый из них — «Киев» — правительство Китая приобрело у России в 1993 году. Второй — «Минск» — в 1995 году у России выкупила Южная Корея, планировавшая пустить его на металлолом. Но в 1996 году корейцы перепродали корабль китайской компании Shenzhen Minsk Aircraft Carrier Industry. 

Новость по теме:

Первый авианосец китайского производства спущен на воду



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
vasminov написал 27.08.2018 19:21
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано --- http://urlcut.ru/press
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоит...
25.08.2018
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
25.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дневники школьников Оренбурга украсило обращение мэра-коррупционера (0)
Димон Тосканский решил повысить с января 2019-го акцизы на бензин и дизель (2)
США наращивают группировку у берегов Сирии для дальнейшей эскалации конфликта (2)
КНР показывает миру и США свой новый авианосец в действии, пока мирном... (1)
Откачка нефти из Путинской России продолжится прежними темпами (1)
В колониях РФ всё более взрывоопасная ситуация: трое зэков под Волгоградом напали на вертухаев (2)
На стукачей в сырьевой империи, при приближении революционной ситуации, средства найдутся (8)
Озверение "оптимизированных" медиков даёт всходы: 42-летней жительнице Вилючинска дважды отказали в госпитализации (2)
"Русский, учи молдавский": в Кишинёве намечается майдан (3)
Митинг и шествие Навального в День выборов, конечно, запретили (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кавказский блицкриг Меркель
Максим Калашников Максим Калашников: ПАРТИЯ ДЕЛА БОРЬБЫ НЕ ПРЕКРАЩАЕТ!
Максим Калашников Максим Калашников: Нынешняя "партийная система" сгнила - ей суждено умереть
Максим Калашников Максим Калашников: Каким видели соединение Сахалина и материка в 1957 году?
Дарья Митина Дарья Митина: Мoй мимимиметр зашкалил
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss