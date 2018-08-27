КНР показывает миру и США свой новый авианосец в действии, пока мирном...

Первый китайский авианосец собственного производства Type 001A в воскресенье покинул порт города Далянь провинции Ляонин.

Как передает Global Times, авианосец отправился во второе тестовое плавание для проведения испытаний в открытом море. Отмечается, что корабль покинул порт базирования 26 августа. Он плывет в сопровождении нескольких буксиров. Ожидается, что в ходе второго испытания экипаж уделит внимание решению сложностей, которые возникли на первых учениях.

Специалисты планируют провести анализ работы двигателей судна и других систем на корабле. Кроме того, они оценят навигацию, системы коммуникации. Как уточнили военные, до того, как авианосец будет передан в армию, он должен пройти еще несколько испытаний.

Напомним, второй китайский авианосец Type 001A был спущен на воду в 2017 году. А первый, «Ляонин» был создан на базе советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг" (проект 1143.6 «Кречет»), купленного в 1998 году у Украины по цене металлолома.

Авианосец типа 001A создан на базе советского проекта 1143.6, но имеет увеличенные размеры и ряд модификаций. Корабль примут на вооружение не ранее 2020 года, после проведения всех необходимых испытаний. "Ляонин" же будут использовать в учебных целях - для подготовки экипажей будущих авианосцев.

Отметим, что помимо «Ляонина» Китаю принадлежат еще два советских авианесущих крейсера проекта 1143. Первый из них — «Киев» — правительство Китая приобрело у России в 1993 году. Второй — «Минск» — в 1995 году у России выкупила Южная Корея, планировавшая пустить его на металлолом. Но в 1996 году корейцы перепродали корабль китайской компании Shenzhen Minsk Aircraft Carrier Industry.

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