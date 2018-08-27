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Московский листок

США наращивают группировку у берегов Сирии для дальнейшей эскалации конфликта

Опубликовано 27.08.2018 в разделе комментариев 2

сша сирия минобороны
США наращивают группировку у берегов Сирии для дальнейшей эскалации конфликта

США наращивают вооружение и готовят удар по Сирии. Об этом заявил в понедельник, 27 августа, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс». 

«Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы применения химоружия», — сказал он. Конашенков добавил, что 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США USS Ross, оснащенный ракетами «Томагавк», что позволяет нанести удары по всей Сирии. 

Днем ранее представитель Минобороны сообщал, что удар планируется нанести в ближайшие двое суток по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в шести километрах южнее Хабита.

До этого стало известно, что Вашингтон перебросил в Персидский залив эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 ракетами. 

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе запрещенное в России «Исламское государство»), которые захватили часть территории страны.

Напомним, 26 июня Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) тоже сообщал, что в провинции Идлиб террористы и журналисты одной из ближневосточных стран совместно готовят провокационный репортаж, чтобы сфабриковать обвинения российских миротворческих сил. 

Российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) по телефону от жителей провинции Идлиб была получена информация о готовящейся провокации террористов "Джабгат ан-Нусра". 

Как говорится в сообщении ЦПВС, поступившем в "Интерфакс", съемочной группой "информационного агентства одной из ближневосточных стран" совместно с террористами "Джабгат ан-Нусра" (запрещена в РФ) "проводились постановочные съемки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу "Альхеляль аль-Ахмар" и активному "восстановлению" террористами объектов гражданской инфраструктуры якобы разрушенных в результате ударов российской и сирийской авиации". 

Информация о готовящейся провокации позже ничем не подтвердилась... 

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Всего комментариев к статье: 2
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Штаты спешат на помощь Асаду ?
С,П.Вдиван написал 27.08.2018 19:35
"Днем ранее представитель Минобороны сообщал, что удар планируется нанести в ближайшие двое суток по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в шести километрах южнее Хабита."
- Оба упомянутых пункта находятся в зоне контроля идлибских боевиков.
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Syrian_Civil_War_detailed_map
Так радоваться нам или плакать ?
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(без названия)
vasminov написал 27.08.2018 19:23
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