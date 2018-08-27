Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Димон Тосканский решил повысить с января 2019-го акцизы на бензин и дизель

Опубликовано 27.08.2018 в разделе комментариев 2

кремляди кризис медведев либералы бензин акцизы
Димон Тосканский решил повысить с января 2019-го акцизы на бензин и дизель

Правительство Медведева решило повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с начала 2019 года на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. за тонну соответственно, сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака. "Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года", - сказал он. Таким образом, они вырастут до 8,258 тыс. руб. и 11,892 тыс. руб. за тонну соответственно. 

На фоне резкого роста оптовых и розничных цен на топливо в конце мая на совещании у Козака было принято решение с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну соответственно, а также не повышать ставки с 1 июля, как это предполагалось ранее (примерно на 700 руб. за тонну). Это позволило стабилизировать ситуацию на топливном рынке: оптовые цены перестали расти, а на заправках даже начали немного снижаться. 

Несмотря на повышение акцизов, на АЗС "скачка (цен на бензин) не будет", уверяет вице-премьер. "Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло", - добавил он. 

С 1 января 2019 года начнется завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, который предполагает постепенное понижение таможенных пошлин с соответствующим повышением НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Этот маневр также предусматривает отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих заводов, который должен "выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо". 

С помощью отрицательного акциза заводам будут компенсировать снижение экспортных пошлин при завершении маневра, а также сглаживать возможный рост мировых цен на нефть. Часть разницы между мировой ценой нефти и ее стоимостью на внутреннем рынке НПЗ также будут получать в виде специальной демпфирующей надбавки. 

В случае если этих мер окажется недостаточно, в распоряжении правительства остается такой инструмент, как введение экспортной пошлины и на нефть и нефтепродукты. 

О том, что правительство может ввести экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в случае резкого роста цен на бензин, Козак и министр энергетики Александр Новак рассказали в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" 7 июня. Тогда глава государства назвал эту меру "угрозой" для нефтяников и выразил надежду, что правительству не придется к ней прибегать. 

Однако эксперты считают, что велика вероятность заметного роста стоимости топлива. В середине августа глава Российского топливного союза (представляет интересы владельцев независимых АЗС) Евгений Аркуша предупредил администрацию президента о риске роста цен на бензин из-за увеличения акцизов и НДС (вырастет с 18 до 20% также с 1 января 2019 года). "Только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4,4 руб. за литр (10% от текущей цены. - Прим. РБК)", - написал он. 

Ранее в августе нефтяные компании попросили у правительства компенсацию в размере 200 млрд рублей для удержания цен на бензин.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный интересуется:

- Ну и как вам ваш brave new world with Putin and Dimon, господа и лохи, голосовавшие за Путина в марте? Я-то сам человек не автомобильный, пешеход я, но ведь эти акцизы сразу вздуют и прочие цены - так что надеяться, что отсидимся на старых запасах, по амбарам - не стоит. Вообще, все действия переназначенного правительства Медведева за пару-тройку последних месяцев говорят о царящей в Кремле панике, а отнюдь не о стабильности - то есть пообещать-то стабильность, они пообещали, а вот что делать теперь, как латать тришкин кафтан сырьевой, ущербной экономики - они не знают. Хватают отовсюду, но отовсюду же получают по рукам - хотели было у олигархата провести очередное разовое изъятие под предлогом нереализованных (а раньше-то, все 6 лет предыдущего срока, что вы делали, паразиты?!), но олигархат напомнил, что он в стране правящий класс, а советники Путина это только советники Путина, и пришлось побирушкам из медведевского правительства довольствоваться подачками олигархата в виде инвестиций. Теперь вся надежда на пенсионную реформу - трудовой народ, хоть его и много на территории РФ пока, но не имеет таких рычагов прямого действия, чтобы сразу поставить правительство Димона в неудобное положение. Так что, скорее всего, грабить чтобы латать кафтан под путинские "указы" и прочие обещания, будут именно Пенсионный фонд и всё то, что мы в него отчислениями с зарплат аккуратно складывали. Но что акцизы поднимут - это уже не планы, не попытка мягкого шантажа определённых сфер - это неизбежные меры, которые при сохранении путинского режима обрушатся на всё население РФ. Вот такой "сильный президент - сильная Россия"... Ну и всесильный Димон при нём, конечно: "вы держитесь" - за рабочие места, за рычаги переключения скоростей, за ближайшие предметы, потому что падать от подобных новостей со всех поверхностей вам предстоит весь ближайший срок Путина.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
СтарпЁр написал 27.08.2018 20:00
Дима, и так слог у тебя тяжелый, витиеватый, так ты и на абзацы текст не разделяешь.
***
Ответить
Б....и !!!
В лад написал 27.08.2018 19:39
Спортивная травма головы ?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоиться помимо пенсионной реформы деиндустриализацией
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоит...
25.08.2018
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
25.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дневники школьников Оренбурга украсило обращение мэра-коррупционера (0)
Димон Тосканский решил повысить с января 2019-го акцизы на бензин и дизель (2)
США наращивают группировку у берегов Сирии для дальнейшей эскалации конфликта (2)
КНР показывает миру и США свой новый авианосец в действии, пока мирном... (1)
Откачка нефти из Путинской России продолжится прежними темпами (1)
В колониях РФ всё более взрывоопасная ситуация: трое зэков под Волгоградом напали на вертухаев (2)
На стукачей в сырьевой империи, при приближении революционной ситуации, средства найдутся (8)
Озверение "оптимизированных" медиков даёт всходы: 42-летней жительнице Вилючинска дважды отказали в госпитализации (2)
"Русский, учи молдавский": в Кишинёве намечается майдан (3)
Митинг и шествие Навального в День выборов, конечно, запретили (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кавказский блицкриг Меркель
Максим Калашников Максим Калашников: ПАРТИЯ ДЕЛА БОРЬБЫ НЕ ПРЕКРАЩАЕТ!
Максим Калашников Максим Калашников: Нынешняя "партийная система" сгнила - ей суждено умереть
Максим Калашников Максим Калашников: Каким видели соединение Сахалина и материка в 1957 году?
Дарья Митина Дарья Митина: Мoй мимимиметр зашкалил
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss