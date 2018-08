Димон Тосканский решил повысить с января 2019-го акцизы на бензин и дизель

Правительство Медведева решило повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с начала 2019 года на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. за тонну соответственно, сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака. "Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года", - сказал он. Таким образом, они вырастут до 8,258 тыс. руб. и 11,892 тыс. руб. за тонну соответственно.

На фоне резкого роста оптовых и розничных цен на топливо в конце мая на совещании у Козака было принято решение с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну соответственно, а также не повышать ставки с 1 июля, как это предполагалось ранее (примерно на 700 руб. за тонну). Это позволило стабилизировать ситуацию на топливном рынке: оптовые цены перестали расти, а на заправках даже начали немного снижаться.

Несмотря на повышение акцизов, на АЗС "скачка (цен на бензин) не будет", уверяет вице-премьер. "Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло", - добавил он.

С 1 января 2019 года начнется завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, который предполагает постепенное понижение таможенных пошлин с соответствующим повышением НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Этот маневр также предусматривает отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих заводов, который должен "выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо".

С помощью отрицательного акциза заводам будут компенсировать снижение экспортных пошлин при завершении маневра, а также сглаживать возможный рост мировых цен на нефть. Часть разницы между мировой ценой нефти и ее стоимостью на внутреннем рынке НПЗ также будут получать в виде специальной демпфирующей надбавки.

В случае если этих мер окажется недостаточно, в распоряжении правительства остается такой инструмент, как введение экспортной пошлины и на нефть и нефтепродукты.

О том, что правительство может ввести экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в случае резкого роста цен на бензин, Козак и министр энергетики Александр Новак рассказали в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" 7 июня. Тогда глава государства назвал эту меру "угрозой" для нефтяников и выразил надежду, что правительству не придется к ней прибегать.

Однако эксперты считают, что велика вероятность заметного роста стоимости топлива. В середине августа глава Российского топливного союза (представляет интересы владельцев независимых АЗС) Евгений Аркуша предупредил администрацию президента о риске роста цен на бензин из-за увеличения акцизов и НДС (вырастет с 18 до 20% также с 1 января 2019 года). "Только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4,4 руб. за литр (10% от текущей цены. - Прим. РБК)", - написал он.

Ранее в августе нефтяные компании попросили у правительства компенсацию в размере 200 млрд рублей для удержания цен на бензин.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный интересуется:

- Ну и как вам ваш brave new world with Putin and Dimon, господа и лохи, голосовавшие за Путина в марте? Я-то сам человек не автомобильный, пешеход я, но ведь эти акцизы сразу вздуют и прочие цены - так что надеяться, что отсидимся на старых запасах, по амбарам - не стоит. Вообще, все действия переназначенного правительства Медведева за пару-тройку последних месяцев говорят о царящей в Кремле панике, а отнюдь не о стабильности - то есть пообещать-то стабильность, они пообещали, а вот что делать теперь, как латать тришкин кафтан сырьевой, ущербной экономики - они не знают. Хватают отовсюду, но отовсюду же получают по рукам - хотели было у олигархата провести очередное разовое изъятие под предлогом нереализованных (а раньше-то, все 6 лет предыдущего срока, что вы делали, паразиты?!), но олигархат напомнил, что он в стране правящий класс, а советники Путина это только советники Путина, и пришлось побирушкам из медведевского правительства довольствоваться подачками олигархата в виде инвестиций. Теперь вся надежда на пенсионную реформу - трудовой народ, хоть его и много на территории РФ пока, но не имеет таких рычагов прямого действия, чтобы сразу поставить правительство Димона в неудобное положение. Так что, скорее всего, грабить чтобы латать кафтан под путинские "указы" и прочие обещания, будут именно Пенсионный фонд и всё то, что мы в него отчислениями с зарплат аккуратно складывали. Но что акцизы поднимут - это уже не планы, не попытка мягкого шантажа определённых сфер - это неизбежные меры, которые при сохранении путинского режима обрушатся на всё население РФ. Вот такой "сильный президент - сильная Россия"... Ну и всесильный Димон при нём, конечно: "вы держитесь" - за рабочие места, за рычаги переключения скоростей, за ближайшие предметы, потому что падать от подобных новостей со всех поверхностей вам предстоит весь ближайший срок Путина.