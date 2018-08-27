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Московский листок

Дневники школьников Оренбурга украсило обращение мэра-коррупционера

Опубликовано 27.08.2018 в разделе комментариев 0

коррупция регионы школа вертикаль оренбург
Дневники школьников Оренбурга украсило обращение мэра-коррупционера

В Оренбурге в школьных дневниках напечатали обращение мэра города Евгения Арапова, арестованного по обвинению в получении взятки. 

Внимание на дизайн дневника для первоклассника обратил отец одного из школьников Владимир Тишин. В своем Facebook 25 августа он привел фотографию с обращением арестованного мэра. "Папа, а что это за дядя у меня на дневнике. Это, сынок, Арапов. Он научит тебя всему, что знает и умеет сам", - иронично написал Тишин. 

В своем напутствии Арапов советует школьникам не лениться, учиться ставить цели перед собой и достигать их. 

Сайт Znak.com выяснил в городской администрации, что идея печатать дневники с портретом и вступительным словом главы города принадлежит не властям, а частному предпринимателю. "Мы денег на это не закладываем в бюджете. Бизнесмен выходит на родителей и предлагает эти дневники, они могут скооперироваться и напечатать тираж. Мы не располагаем данными о тираже", - рассказала изданию начальник управления по информационной политике администрации Оренбурга Ольга Лопатинская.

Напомним, и заместитель главы Оренбурга Геннадий Борисов задержан при получении взятки в размере двух миллионов рублей, ему предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ. По данным ведомства, Борисов задержан с поличным при получении взятки от гендиректора компании за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости. Решается вопрос об аресте чиновника. 

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании Борисова. По данным источника, следствие считает, что "Борисов действовал в составе группы по предварительному сговору с другими чиновниками". При этом не исключается, что заммэра систематически вымогал деньги у представителей строительных компаний, в том числе за выдачу разрешений на строительство, а также за общее покровительство. 

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