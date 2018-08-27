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Московский листок

Навальному дали тридцать суток "административки"

Опубликовано 27.08.2018 в разделе комментариев 1

протест левый фронт навальный нацдемы госдума реформа пенсионеры
Навальному дали тридцать суток "административки"

Тверской суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционному деятелю Алексею Навальному, признав его виновным по ч. 8 ст. 20.2 ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга") КоАП РФ, сообщает "Медиазона". Речь идет о несанкционированной столичными властями акции "забастовка избирателей", которую сторонники Навального устроили в центре Москвы 28 января 2018 года в преддверии президентских выборов в РФ. 

Днем 25 августа Навального задержали у подъезда его дома в Москве и увезли в ОВД "Даниловский", не объяснив причин задержания и отобрав у него мобильный телефон. Позднее его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Навального задержали по административному делу от 31 января, касающегося вышеупомянутой акции. Навальный пробыл в полиции все выходные и был доставлен оттуда в суд в автозаке утром в понедельник. 

Срок ареста Навального исчисляется с 27 августа, но с учетом времени, проведенного в полиции после задержания - два дня в августе и несколько часов в январе, отмечается в публикации. Сам Навальный, выступая в суде, заявил, что данный процесс затеяли с целью не дать ему возможности участвовать в подготовке общероссийской акции протеста против пенсионной реформы в стране, задуманной властями. Эту акцию Навальный и его сторонники планируют провести в разных городах 9 сентября - в единый день голосования, когда пройдут выборы глав 22 субъектов РФ, в том числе мэра Москвы. Теперь Навальный не сможет непосредственно участвовать в данной акции, поскольку в этот день еще будет находиться под стражей.

После январской акции на Навального был составлен протокол об административном правонарушении. В феврале Тверской районный суд дважды отказался рассматривать это дело и вернул его в полицию для устранения нарушений, допущенных при составлении материалов, отмечает РБК. 

15 мая тот же Тверской суд назначал Навальному 30 суток административного ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия под названием "Он нам не царь" в центре столицы 5 мая - в преддверии инаугурации президента Владимира Путина. В тот же день суд добавил Навальному еще 15 суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Эти сроки не складывали, и отбывать их Навальный начал в один день.

Напомним, сегодня же власти Москвы отклонили заявку Алексея Навального о проведении в городе митинга 9 сентября, передает ТАСС в воскресенье. "Мы отправили наш ответ организаторам. Мы не согласовали данную заявку по ряду причин", - сказал глава Департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников, отвечая на вопрос агентства по поводу заявки блогера.

Чиновник пояснил, что, во-первых, улицы, где Навальный планировал провести мероприятие, будут заняты празднованием Дня города. "Они заявлялись на шествие на Тверской улице с последующим митингом на Охотном Ряду. Всем прекрасно известно: в этот день на Тверской и Охотном Ряду запланированы и находятся в стадии организации массовые мероприятия, посвященные Дню города. Мы даже движение перекрываем на этих улицах", - указал он.

Во-вторых, агитация запрещена в день выборов и за день до их проведения, добавил Черников. 

От редакции: "Перекрываем движение", как метко выразился Черников - это общая методика взаимодействия собянинских и федеральных властей с любой оппозицией. Вот что важно понять из этого вполне предсказуемого, однозначного решения, а точнее из этих двух решений: шествие и митинг запретить, Навального посадить. И тут уже никому не интересно и не важно, как мы, коммунисты, относимся к Навальному - тут же работает государственный механизм, не распознающий идеологий... Всякое, даже невооружённое, вербальное уличное посягательство на столпы режима (под любым предлогом - пенсионной ли реформы, выборов ли мэра) карается, причём показательно. Позволил себе "лишние" для впечатлительной власти эмоции на митинге 28 июля Удальцов, "отправил" в ад врагов России символически, вербально - ну, и кто сейчас оказался в менее комфортных условиях, власть или Удальцов? Навальный "прицелился" митингом в святой для власти день - в "шов" её легитимности, когда граждане если и не голосуют (проголосуют добренькие власти и за них), то уж как минимум не протестуют, проклиная власти - а наоборот от властей получают всяческие празднички и подарки, - вот теперь сидит и Навальный. И было бы странно, как-то нездорОво для власти реагировать иначе. "Тема агитационная" - как верно смекнул старохитрый лужковский кадр-либерал Черников.

Бедняжки из малообразованного в марксистском плане "актива" уже запричитали - куда же ж мы без лидеров? Туда же, туда же, если вы, правда, понимаете - куда... (если читали обращение и самого Удальцова, написанное из сепцприёмника). А вы ни черта не понимаете, судя по тем кратчайшим перспективам, в которых видите классовое по сути противостояние, начавшееся с пенсионной реформой. Власть лишь демонстрирует неизбежное противодействие массовому возмущению, ищущему подобающее своим масштабам политическое руководство (каковым может стать только революционное, а не соглашательское) - и какой бы она, власть, была неожиданно умницей, если бы вдруг разрешила в День выборОв ещё и митинг-шествие Навального! Это был бы последний день Навального как политика, поскольку даже те немногие либералы и либератрианцы, что пришли на проспект Сахарова 29 июля попроклинать СССР и "рабское сознание", причём со сцены несли иногда и откровенно фашистский бред, - все они отвернулись бы от Навального как "давнего партнёра Собянина". А так - всё логично, и слева "притушили фитилёк", и справа. Протестовать хотите-с? Ну, тогда строго в рамочках парламентской оппозиции 2 сентября на разрешённом митинге КПРФ. А уж даст ли она вам слово - это вы с ней толкуйте, с ЦэКаКой ПРФ, у неё для этого целый Штаб протестных действий имеется, успешно уже сливший Седую революцию 2005-го прямиком в Администрацию президента.

Что ж, "симметрия", предложенная властью в "обрубании" голосов, агитирующих против реформы справа и слева, - ведь может стать прекрасным поводом для соревнований несистемной оппозиции. Какие силы первыми вызволят своего знакового сидельца? Что там у навалистов - не знаю, а вот в Левом Фронте, слышал, есть большууущие надежды на господина Зюганова, который весьма и весьма разгневан тем, как "Серёха доихрался" - точнее, тем, как "упаковала" его власть. Ну, компьютерные креаклы левого и нацдемского движения, - вам и слово, вы же возмущались "смешением" лидеров оппозиций, но теперь-то "смешались в кучу кони, люди" - самой властью смешаны полюса. Идите к своим друзьям-правозащитникам (нацдемы) или к оракулам КПРФ (вышвырнутые Рашкиным креаклы), пикетируйте спецприёмники, показывайте не на клавиатуре, на что вы способны.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
пара слов написал 27.08.2018 20:34
Ничего удивительного - ПУТЛЕРЫ ССУТ. Кстати, в Комсомольске-на-Амуре прошел "Позорный полк": несли фото депутатов - http://bloknot.ru/regiony/v-komsomol-ske-na-amure-proshel-pozorny-j-polk-nesli-foto-deputatov-598689.html
.
Я вот только одного не понимаю... все эти протестанты действительно думают, что кобзоны - не шестерки на подтанцовках у воров, а что-то РЕАЛЬНО решают? Какая прелесть - носить портреты шестерок. Вова Путлер, думаю, этим несунам аплодирует за правильный выбор виноватых..
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