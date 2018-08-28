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Московский листок

Маленький пример постоянного жульничества

Опубликовано 28.08.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Маленький пример постоянного жульничества

Мы подходим к старшей смены Автозаправочного комплекса Гольяново. Сначала говорит бывший работник автозаправки, дворник Шерали Саидов. Старшая смены в ответ бормочет что-то, логически не очень связное. Подхожу я со включенной камерой, старшая смены быстро отворачивается. «А ведь по 12 часов в день командовала, где снег убирать, где лёд, а сейчас слова в камеру сказать не может», – комментирует ситуацию Шерали.

История, произошедшая с ним, абсолютно типична. Он, как и его товарищи по несчастью, нанялся дворником через аутсорсинговое агентство ООО «Развитие бизнеса». Был направлен на автозаправочный комплекс. С конца ноября 2017-го за 30 тысяч в месяц он убирал снег и лёд по 12 часов в день, без выходных (4 месяца без выходных вообще).

В декабре и январе ещё платили. Потом работодатель посмотрел на календарь, прикинул, что вскоре потеплеет, и дворники в таком количестве станут не нужны, и перестал платить. Дворники поработали ещё два месяца бесплатно, потом сами и ушли. Как раз к наступлению весны.

Рассчитывал ли жулик-работодатель на то, что рабочие не будут жаловаться? Скорее всего, рассчитывал, но надлежащую защиту всё равно поставил (на всякий случай). Рабочих он нанимал, как мы отметили выше, не сам, а через некую жульническую (научное название - аутсорсинговую) контору с совершенно правильным названием ООО «Развитие бизнеса». Теперь, в случае чего, работодатель может говорить, собственно, дворникам уже и говорит, что деньги были переведены. А аутсорсинговая контора,

в случае если совсем запахнет жареным, может и исчезнуть в неизвестном направлении, а потом возникнуть под новым названием. Она ведь к реально существующим объектам (в данном случае, заправке) не привязана. Подобная схема защищает работодателя от подавляющего большинства всех проверок, инициированных работниками. Именно поэтому она входит в число наиболее любимых работодателем.

Отметим, что в данный момент обворованные работники обратились за помощью к московским коммунистам и в профсоюз РПРиУ. Это несколько осложняет ситуацию для работодателя. Прецеденты, когда после серии акций протеста рабочим удавалось мотивировать правоохранительные органы заняться не только посреднической конторой (для виду), но и реальным работодателем (основательно) - уже были. После серии акций протеста в офисе жулика-работодателя и коллективных визитов по правоохранительным органам получили свою зарплату работники СМУ 77, ТСУ-15, СМУ Ингеоком.

Только вот встаёт вопрос. Не надоело жить в стране, в которой всё работает на нужды воров? В стране, где работающего человека может обокрасть любой поганый жулик. И придется тратить кучу времени, сил и нервов, чтобы просто получить своё. Причём, успех гарантирован только большому коллективу. В случае, если честно заработанное пытается выбить не очень большая группа рабочих, успех возможен, но не гарантирован.

Может быть хватит это терпеть? Может, лучше всем трудящимся собраться и коллективными усилиями изменить конституционный строй к лучшему? Как вы считаете?



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