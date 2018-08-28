"Куды Митьку дели, аспиды?"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев больше недели не появлялся в социальных сетях. Последняя запись в Facebook председателя российского правительства датирована 18 августа, аккаунты в других соцсетях не обновлялись еще дольше.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев не появляется на публике с 14 августа. Пресс-служба премьер-министра объяснила его отсутствие спортивной травмой.

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А что, Митя у нас спортсмен? Интересно, по какой части?

Интересно, что ж он себе такого растянул или отдавил, что нельзя появиться даже на заседании правительства, в котором он, извините, председатель...

Помнится, когда Константин Устинович Черненко был уже близок к переходу в лучший мир, но нужно было изобразить, что он еще как-то там трудится, ему дома для кинохроники организовали "избирательный участок", где он как бы проголосовал.

Помните анекдот: "Сегодня после тяжелой продолжительной болезни, не приходя в сознание... приступил к своим обязанностям генеральный секретарь ЦК КПСС..."

Нешто дела у Мити нашего еще хуже, чем у Черненко?

Если б мы были в ДНР, то можно было предположить, что Дмитирий Анатольевич наш "на подвале" дает показания - там у них это запросто. У нас пока нет, но может уже перенимают опыт?

Правда, странно начинать сразу с премьер-министра. Я б с Грефа какого-нибудь начал...

Ну и третий вариант - просто загулял парень. Хотя в ядерной державе второй человек в очереди к ядерному чемоданчику не может вот так взять, и пропасть. Отправиться в запой и остаться в нем на неделю. Нельзя. Невозможно.

Или уже все возможно?

Анатолий Баранов