Чтобы выучить студента на рядового, нужно 1,5 года

Студенты всех российских гражданских вузов смогут получить воинское звание и специальность, не проходя службу в армии. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны.

Отмечается, что студенты вузов, где нет военных кафедр, получат возможность пройти подготовку в учебных военных центрах (УВЦ) при других университетах. Пилотный этап проекта стартовал в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета, а в дальнейшем его планируется расширить и на всю страну.

Для того чтобы поступить в УВЦ, студенту необходимо будет подать туда заявление и быть годным к службе по состоянию здоровья. Обучение в таких центрах будет осуществляться за счет Минобороны. Желающие получить звание сержанта будут проходить подготовку в течение двух лет, а звание рядового — полтора года.

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Я так внимательно прочитал, потом еще раз и чуть со стула не свалился - оказывается, чтобы специалисту с высшим образованием получить звание рядового, нужно учиться полтора года!

Ну а на сержанта, которого присваивают рядовым после сержантской учебки, нужно корпеть над военной наукой два года - в 2 раза дольше, чем сейчас служат в армии срочную!

Видимо, совремнные студенты - это такие особым образом подобранные дебилы, которым до рядового еще учиться и учиться?

Или в военном ведомстве сидят такие особым образом подобранные дебилы?

На самом деле не то и не то! Просто военный билет дает теперь право занимать должности в государственных структурах, а без него - никак. А военной кафедры нет. И как после такого юридического факультета стать потом опером ФСБ или следователем прокуратуры? А очень просто - можно получить свидетельство о службе в армии без прохождения службы. Надо думать, не бесплатно.

Здорово напоминает практику екатерининских времен, когда мальчиков из дворянский семей приписывали с рождения к воинской части рядовыми, а к совершеннолетию барчук за "беспорочную службу" получал уже офицерский чин.

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Я сторонник сохранения военных кафедр в гражданских вузах - просто без военного образования очень многие образовательные курсы являются неполными, даже я бы сказал неполноценными. Ну что за врач без курса военно-полевой хирургии или знания организации и тактики медицинской службы? Что за инженер-механик, который вообще не знает военной техники?

И со срочной службой в армии это вовсе не связано. От слова "никак". Какая разница, сколько лет ты во время срочной службы ходил в караул и драил сортир, если тебе нужны знания офицерского уровня?

Есть французская система, где подготовка солдата и офицера идет с самого начала разными путями. И есть прусская, где даже генералы начинают службу рядовыми и постепенно растут, проходя серию переподготовок. Какая система лучше? Обычно это показывает война, и до сих пор война не показала абсолютных преимуществ ни той, ни другой.

В России изначально система была типа французской, потом, начиная с Петра Третьего, пытались вводить прусскую, но получалось еще хуже - офицеры стали приходить в войска после "младенческой выслуги" вовсе неподготовленными, и вернулись к системе военных училищ для будущих командиров.

Сейчас, похоже, опять возвращаемся в екатерининские времена... Вот только Суворовых и Ушаковых не видно.

Анатолий Баранов