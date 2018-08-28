Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Казахстане власти ликвидировали еще три независимых профсоюза

Опубликовано 28.08.2018 в разделе комментариев 1

В Казахстане власти ликвидировали еще три независимых профсоюза

В Казахстане продолжается ликвидация независимых профсоюзов.  Акимат Костанайской области обратился с иском в суд, в результате чего, были ликвидированы три независимых профсоюза. Всего за момент введения закона «О профсоюзах» в Казахстане по суду были ликвидированы более 600 профсоюзов.

Удивительно, но новый лжепрофсоюз «Аманат», созданный властями сверху и который не подтвердил своей статус, как и два отраслевых профсоюза учредителей, имеющих только три первичных организаций, не только не закрыт по инициативе министерства юстиции, а наоборот используется спецслужбами для создания видимости перед зарубежными профсоюзами и Международной Организацией Труда (МОТ) наличие профсоюзных объединений в стране.

И это несмотря на то, что руководитель этого псевдообъединения Андрей Пригорь получил из рук спецслужб печать и документы одного из отраслевых объединений, изъятых следователями у председателя Конфедерации Независимых Профсоюзов Республики Казахстан, также уничтоженной властями. Получается, что казахстанское законодательство действует чисто избирательно и ликвидирует только те профсоюзы, которые неугодны властям и в частности заместителю руководителя администрации президента  Марату Тажину, который и стоит за созданием в стране всех фейковых провластных «профсоюзов» и «партий» и за уничтожением всех независимых объединений.

Мы публикуем ответ департамента юстиции о ликвидации трех профсоюзов в Костанайской области, который был предоставлен по запросу Игоря Колова, корреспондента журнала «Социалист».

Редакция Socialismkz.info

Корреспонденту Республиканского
общественно-политического журнала
«Социалист» члена Международной
Федерации Журналистов
Колову И.А.

На Ваш запрос исх. №13/08-5
от 13.08.2018 г. 

Департамент юстиции Костанайской области сообщает, что ОО «Профессиональный союз предпринимателей сферы услуг» исключено из государственной базы данных «Юридические лица», приказом Департамента юстиции Костанайской области №165 от 02.08.2018г., на основании решения специлизированного межрайонного экономического суда Костанайской области по иску Акимата Костанайской области.

ОО «Профсоюз Шахтёр» исключено из государственной базы данных «Юридические лица», приказом Департамента юстиции Костанайской области №143 от 22.06.2018г., на основании решения специлизированного межрайонного экономического суда Костанайской области по иску Акимата Костанайской области.

ОО «Профессиональный союз транспортников» исключено из государственной базы данных «Юридические лица», приказом Департамента юстиции Костанайской области №139 от 21.06.2018г., на основании решения специлизированного межрайонного экономического суда Костанайской области по иску Акимата Костанайской области.

В соответствии со статьями 10, 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», ответ на Ваш запрос дается на языке обращения, а также в случае не согласия с ответом Вы вправе обратиться в вышестоящий орган либо в судебные органы.

Заместитель руководителя Карабеков Т.О.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Как можно ликвидировать профсоюз,если организация создается снизу?
-Что это? написал 28.08.2018 08:53
Люди создают профсоюз, а какие другие люди в виде судов и администраций ликвидируют,типа, "мы не разрешаем"...
Это как это?:))
Постсоветия находится в полной сионистской оккупации.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоиться помимо пенсионной реформы деиндустриализацией
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоит...
25.08.2018
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
25.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Казахстане власти ликвидировали еще три независимых профсоюза (1)
Чтобы выучить студента на рядового, нужно 1,5 года (1)
"Куды Митьку дели, аспиды?" (22)
Маленький пример постоянного жульничества (5)
Навальному дали тридцать суток "административки" (5)
Дневники школьников Оренбурга украсило обращение мэра-коррупционера (2)
Димон Тосканский решил повысить с января 2019-го акцизы на бензин и дизель (3)
США наращивают группировку у берегов Сирии для дальнейшей эскалации конфликта (3)
КНР показывает миру и США свой новый авианосец в действии, пока мирном... (0)
Откачка нефти из Путинской России продолжится прежними темпами (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Изначально наша система была РОССИЙСКОЙ
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Капитанская дочка получит погоны рядового
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Разговор о "верхних этажах"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Гарант начал суетиться?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Нешто дела у Мити нашего еще хуже, чем у Черненко?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss