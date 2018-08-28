В Казахстане власти ликвидировали еще три независимых профсоюза

В Казахстане продолжается ликвидация независимых профсоюзов. Акимат Костанайской области обратился с иском в суд, в результате чего, были ликвидированы три независимых профсоюза. Всего за момент введения закона «О профсоюзах» в Казахстане по суду были ликвидированы более 600 профсоюзов.

Удивительно, но новый лжепрофсоюз «Аманат», созданный властями сверху и который не подтвердил своей статус, как и два отраслевых профсоюза учредителей, имеющих только три первичных организаций, не только не закрыт по инициативе министерства юстиции, а наоборот используется спецслужбами для создания видимости перед зарубежными профсоюзами и Международной Организацией Труда (МОТ) наличие профсоюзных объединений в стране.

И это несмотря на то, что руководитель этого псевдообъединения Андрей Пригорь получил из рук спецслужб печать и документы одного из отраслевых объединений, изъятых следователями у председателя Конфедерации Независимых Профсоюзов Республики Казахстан, также уничтоженной властями. Получается, что казахстанское законодательство действует чисто избирательно и ликвидирует только те профсоюзы, которые неугодны властям и в частности заместителю руководителя администрации президента Марату Тажину, который и стоит за созданием в стране всех фейковых провластных «профсоюзов» и «партий» и за уничтожением всех независимых объединений.

Мы публикуем ответ департамента юстиции о ликвидации трех профсоюзов в Костанайской области, который был предоставлен по запросу Игоря Колова, корреспондента журнала «Социалист».

Редакция Socialismkz.info

Корреспонденту Республиканского

общественно-политического журнала

«Социалист» члена Международной

Федерации Журналистов

Колову И.А.

На Ваш запрос исх. №13/08-5

от 13.08.2018 г.

Департамент юстиции Костанайской области сообщает, что ОО «Профессиональный союз предпринимателей сферы услуг» исключено из государственной базы данных «Юридические лица», приказом Департамента юстиции Костанайской области №165 от 02.08.2018г., на основании решения специлизированного межрайонного экономического суда Костанайской области по иску Акимата Костанайской области.

ОО «Профсоюз Шахтёр» исключено из государственной базы данных «Юридические лица», приказом Департамента юстиции Костанайской области №143 от 22.06.2018г., на основании решения специлизированного межрайонного экономического суда Костанайской области по иску Акимата Костанайской области.

ОО «Профессиональный союз транспортников» исключено из государственной базы данных «Юридические лица», приказом Департамента юстиции Костанайской области №139 от 21.06.2018г., на основании решения специлизированного межрайонного экономического суда Костанайской области по иску Акимата Костанайской области.

В соответствии со статьями 10, 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», ответ на Ваш запрос дается на языке обращения, а также в случае не согласия с ответом Вы вправе обратиться в вышестоящий орган либо в судебные органы.

Заместитель руководителя Карабеков Т.О.