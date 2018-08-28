Криминал уже штурмует эшелоны...

Напавшие на воинский эшелон на железнодорожной станции Петровский завод в Забайкалье имели связи с криминальным миром, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района.

"Погибший по прозвищу Жданчик 1989 года рождения являлся "смотрящим" (координатор криминальных групп - ИФ) в районе, он отмечал с друзьями свой День рождения в кафе у вокзала. У компании произошел конфликт с военными, которые зашли в магазин, после чего местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате инцидента именинник погиб, еще один человек получил ранение.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 августа на железнодорожной станции Петровский завод в Забайкалье группа неизвестных пыталась напасть на воинский эшелон. Часовой был вынужден применить оружие и застрелил одного из нападавших.

Отметим, что Забайкалье - нынче район социального бедствия, тут рушатся мосты, построенные ещё в СССР, а древесину ударно вырубают китайские бизнесмены, они же под прикрытием получивших в Москве лицензии "природопользования" российских бизнесменов - вывозят отсюда и уголь, который добывают в лесах варварскими методами. Видимо, глядя на такой "беспредел", и криминал счёл, что государство российское медленно утрачивает власть на данной территории - и нацеливается на создание "криминальной респбулики", которой понадобится много оружия...

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