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Московский листок

Криминал уже штурмует эшелоны...

Опубликовано 28.08.2018 в разделе комментариев 3

криминал забайкалье
Криминал уже штурмует эшелоны...

Напавшие на воинский эшелон на железнодорожной станции Петровский завод в Забайкалье имели связи с криминальным миром, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района.

"Погибший по прозвищу Жданчик 1989 года рождения являлся "смотрящим" (координатор криминальных групп - ИФ) в районе, он отмечал с друзьями свой День рождения в кафе у вокзала. У компании произошел конфликт с военными, которые зашли в магазин, после чего местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате инцидента именинник погиб, еще один человек получил ранение.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 августа на железнодорожной станции Петровский завод в Забайкалье группа неизвестных пыталась напасть на воинский эшелон. Часовой был вынужден применить оружие и застрелил одного из нападавших.

Отметим, что Забайкалье - нынче район социального бедствия, тут рушатся мосты, построенные ещё в СССР, а древесину ударно вырубают китайские бизнесмены, они же под прикрытием получивших в Москве лицензии "природопользования" российских бизнесменов - вывозят отсюда и уголь, который добывают в лесах варварскими методами. Видимо, глядя на такой "беспредел", и криминал счёл, что государство российское медленно утрачивает власть на данной территории - и нацеливается на создание "криминальной респбулики", которой понадобится много оружия...

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
простая аналитика написал 28.08.2018 11:00
криминальные анклавы ДНР-ЛНР - это прообраз будущего России
Россия будет состоять из криминальных республик, дети уже в АУЕ
сам Путин - из криминальных авторитетов, и страну строит на воровских понятиях
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криминалу понадобится много оружия
беспредел будет нарастать написал 28.08.2018 10:26
Забайкалье - нынче район социального бедствия, государство российское медленно утрачивает власть на данной территории. Криминал нацеливается на создание криминальной респбулики, которой понадобится много оружия...
поэтому не за горами то время когда будут просто грабить воинские эшелоны.
беспредел будет нарастать - лихие 90-е покажутся тихой гаванью...
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Уся Раша - сплошная Кущевка
3авидонов Никодиа написал 28.08.2018 10:12
"""Отметим, что Забайкалье - нынче район социального бедствия, тут рушатся мосты, построенные еще в СССР"""
-------
Наш главный мост - это мост до Крыможопии, а Забайкалье пусть перетаптывается.
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