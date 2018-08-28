Трудящиеся беднеют, олигархии богатеют: Татнефть удвоила прибыль во 2-м квартале

В I полугодии 2018 года «Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО на 68,2% — до 105,1 млрд рублей. Выручка компании от реализации относительно января—июня прошлого года выросла на 33,2% и составила 422,3 млрд рублей. При этом, как видно из консолидированного отчета компании, ее расходы по налогу на прибыль выросли в 1,6 раза — до 26,8 млрд рублей.

По сравнению с I полугодием 2017-го более чем на 35% сократились доходы по банковским операциям («Татнефть» является собственником банковской группы «Зенит», куда входят 4 банка из разных регионов). По итогам шести месяцев этого года они составили 11,7 млрд рублей против 18,1 млрд годом ранее.

Минэнерго ожидает, что добыча нефти в РФ в августе сохранится на уровне июля, сообщил журналистам глава министерства Александр Новак. "Я думаю, мы выйдем на уровень июля. В июле у нас было восстановлено примерно на 259 тысяч от октября 2016 года. В августе, исходя из той динамики, которая есть, эти цифры сохранятся", — сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и была продлена до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией – примерно на 200 тысяч.

От редакции: Страна нищает, правительство Мити не знает уже откуда оторвать очередные полмиллиарда чтобы заткнуть брешь после собственного же транжирства на мундиаль (800 миллионов - только одним федеральным траншем), 50 тысяч граждан РФ сидят без зарплат - задержки по полгода, при этом продолжают работать, чтобы не лишиться рабочих мест. И вот на этом-то тревожном фоне вясняется, что олигархии цветут, процветают - усепшно продают наши с вами богатства недр, а как только правительство заводит разговор о разовом изъятии сверхприбылей в "фонд майских указов" - олигархии поднимают вой на весь мир, срочно вызывают "Пиночета из РСПП", и он, не снимая зловещих очков, читает кремлядям лекцию о недопустимости таких тоталитарных покушений на "бизьнес", поскольку "бизнесмены развивают экономику" (это уже бессмертная фраза Медведева) - ну, и правящий клан уславливается с олигархиями, что они на добровольных началах что-то там пожертвуют, в рамках благотворительности, но ни в коем случае не по приказу из правительства. Ведь это же позволит думать трудящимся, что они смеют нечто требовать от власти, от правящего класса! А это категорически недопустимо - так они и олигархии задумают национализировать, ввести рабочий контроль, а класс-паразит вообще устранить из производственной цепочки...

Д.Ч.

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