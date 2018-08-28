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Московский листок

Миллиардер Володин легко оправдал покупку мамой-бизнесменшей 400-метровой квартиры в Москве

Опубликовано 28.08.2018 в разделе комментариев 2

едро реформа классоваяненависть пенсионеры госдура весело
Миллиардер Володин легко оправдал покупку мамой-бизнесменшей 400-метровой квартиры в Москве

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин решил объяснить, откуда у его матери появилась 400-метровая квартира в столичном жилом комплексе "Белый лебедь" на Мичуринском проспекте. По его словам, 82-летняя Лидия Барабанова 10 лет назад, когда ей было 72 года, купила эту недвижимость на свои собственные деньги, полученные от продажи доли в семейном бизнесе.

С 1999 года Барабанова была вместе с Володиным совладельцем компании "Солнечные продукты", которая, по оценке Forbes, входит в тройку лидеров по производству подсолнечного масла и майонеза в России. На пару с сыном она владела примерно третью акций холдинга. Эти акции она получила от дочери Татьяны - сестры Володина, которая вложила деньги в компанию наравне с братом.

Однако в 2007 году Володин решил продать долю своему партнеру Владиславу Бурову за примерно 200 миллионов долларов. И тогда его мама, Лидия Барабанова, из этих денег получила около половины. Переведя их в рубли, она якобы и купила такую большую квартиру, сообщает телеканал "Дождь", напоминая, что примерная оценочная стоимость этой недвижимости - 230 миллионов рублей.

Ранее информацию об элитной недвижимости, записанной на имя матери Володина, опубликовал Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В публикации Фонда указывалось, что начиная с 72 лет пенсионерка Барабанова активно занималась бизнесом – сейчас она владеет десятью компаниями с миллиардными оборотами.

Помимо квартиры Барабанова вложила деньги в бизнес в Смоленской области. Она является собственником примерно десятка предприятий в регионе, в том числе сельхозпредприятия "Боброво". Володин рассказал, что бизнес в регионе ведут многие члены его семьи, в том числе его племянник и сестра. По его словам, предприятия не приносят дохода. Володин подчеркнул, что он и члены его семьи вкладывают деньги в благотворительные проекты в области - это в том числе строительство новых домов в деревне Мольгино, школы-интерната, парка и дома ветеранов.

По словам Володина, решение сделать маму совладельцем компании он принимал вместе со своей сестрой Татьяной, которая была в том момент главой службы управления персоналом в компании и решила не фигурировать в списке владельцев. "Было бы странно, если бы она была и одним из менеджеров, и совладельцем компании. Это возвышало бы ее над другими менеджерами. Мы решили, что это будет неправильно, и записали ее долю на маму", - рассказал спикер.

Авторы расследования ФБК предположили, что Лидия Барабанова – "фиктивный собственник и фиктивная бизнесменша", а "все принадлежит самому Володину и он коррупционер". Авторы публикации намеревались направить заявления в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру.

Как напоминает "Дождь", председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ежегодно декларирует один из самых высоких доходов среди российских чиновников. В 2017 году он задекларировал более 51 миллиона рублей, в 2016 году - 62 миллиона, а в 2015 году, когда Володин работал в администрации президента, он задекларировал 87 миллионов (всего на его счетах было задекларировано почти 540 млн).

В окружении спикера такие суммы всегда объясняют доходом по вкладам и ценным бумагам.

На 1 июня 2016 года Володин хранил на счетах в Сбербанке и банке "Россия" почти 540 миллионов рублей. Чтобы заработать основу своего благосостояния, у Вячеслава Володина были девять месяцев и два дня в 1999 году - когда он не являлся госслужащим, писала Meduza. 

По словам Навального, толчком к расследованию в отношении Володина стало его странное с точки зрения оппозиционера поведение: спикер Госдумы с самого начала слишком откровенно агитировал в поддержку спорного законопроекта о повышении пенсионного возраста. 

Во время обсуждения реформы с избирателями Володин оговорился, что если ничего не менять, то встанет вопрос о существовании государственных пенсий вообще. А на вопрос, что делать тем, кто не согласен с повышением пенсионного возраста, он ответил довольно цинично: "Если пенсионеры хотят жить дольше, то пусть идут на спортплощадки".

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Всего комментариев к статье: 2
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Пора женщинам пенсионный возраст до 70 лет повышать
Крокодл написал 28.08.2018 14:33
Вот у этого депутатика мать в 72 года пашет как лошадь. Он бедолага и думает, так же все могут. Вот откуда идеи пенсионной реформы. Володин из своей семьи ее перетащил.
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Если Володин на госслужбе аж с 1992 года, откуда у него доля в компании с
оборотом в сотни миллионов баксов? написал 28.08.2018 14:14
"С 1999 года Барабанова была вместе с Володиным совладельцем компании "Солнечные продукты", которая, по оценке Forbes, входит в тройку лидеров по производству подсолнечного масла и майонеза в России."
.
То-то я думаю, чего же наши депутаны-миллиардеры с подачи министров-миллиардеров клепают все законы, ЗАТОЧЕННЫЕ ТОЛЬКО ПОД ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ И МОНОПОЛИИ? И постоянно гнобят фермеров и малый бизнес. А теперь ясно. Они ЛИЧНО заинтересованы в монополиях своих собственных компаний. Они лоббируют интересы конкретно СЕБЯ в госдуре, а не интересы фермеров и малого бизнеса. Эти для них, мусор, мешающийся под ногами. Они своими законами ВЫЖИГАЮТ все вокруг. Только себе, себе, себе, себе. Володин маслице подсолнечное монополизировал, а фермеров в топку. Димон, говорят, неизвестно на какие шиши создал монополию по мясу - "Мираторг". Зачем им фермеры? УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ!!!
.
Остался еще вопрос. Если Володин на госслужбе аж с 1992 года (так пишут), то каким задом он стал совладельцем крупнейшего агрохолдинга "Солнечные продукты" с оборотом в сотни миллионов долларов?
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