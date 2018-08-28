Миллиардер Володин легко оправдал покупку мамой-бизнесменшей 400-метровой квартиры в Москве

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин решил объяснить, откуда у его матери появилась 400-метровая квартира в столичном жилом комплексе "Белый лебедь" на Мичуринском проспекте. По его словам, 82-летняя Лидия Барабанова 10 лет назад, когда ей было 72 года, купила эту недвижимость на свои собственные деньги, полученные от продажи доли в семейном бизнесе.

С 1999 года Барабанова была вместе с Володиным совладельцем компании "Солнечные продукты", которая, по оценке Forbes, входит в тройку лидеров по производству подсолнечного масла и майонеза в России. На пару с сыном она владела примерно третью акций холдинга. Эти акции она получила от дочери Татьяны - сестры Володина, которая вложила деньги в компанию наравне с братом.

Однако в 2007 году Володин решил продать долю своему партнеру Владиславу Бурову за примерно 200 миллионов долларов. И тогда его мама, Лидия Барабанова, из этих денег получила около половины. Переведя их в рубли, она якобы и купила такую большую квартиру, сообщает телеканал "Дождь", напоминая, что примерная оценочная стоимость этой недвижимости - 230 миллионов рублей.

Ранее информацию об элитной недвижимости, записанной на имя матери Володина, опубликовал Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В публикации Фонда указывалось, что начиная с 72 лет пенсионерка Барабанова активно занималась бизнесом – сейчас она владеет десятью компаниями с миллиардными оборотами.

Помимо квартиры Барабанова вложила деньги в бизнес в Смоленской области. Она является собственником примерно десятка предприятий в регионе, в том числе сельхозпредприятия "Боброво". Володин рассказал, что бизнес в регионе ведут многие члены его семьи, в том числе его племянник и сестра. По его словам, предприятия не приносят дохода. Володин подчеркнул, что он и члены его семьи вкладывают деньги в благотворительные проекты в области - это в том числе строительство новых домов в деревне Мольгино, школы-интерната, парка и дома ветеранов.

По словам Володина, решение сделать маму совладельцем компании он принимал вместе со своей сестрой Татьяной, которая была в том момент главой службы управления персоналом в компании и решила не фигурировать в списке владельцев. "Было бы странно, если бы она была и одним из менеджеров, и совладельцем компании. Это возвышало бы ее над другими менеджерами. Мы решили, что это будет неправильно, и записали ее долю на маму", - рассказал спикер.

Авторы расследования ФБК предположили, что Лидия Барабанова – "фиктивный собственник и фиктивная бизнесменша", а "все принадлежит самому Володину и он коррупционер". Авторы публикации намеревались направить заявления в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру.

Как напоминает "Дождь", председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ежегодно декларирует один из самых высоких доходов среди российских чиновников. В 2017 году он задекларировал более 51 миллиона рублей, в 2016 году - 62 миллиона, а в 2015 году, когда Володин работал в администрации президента, он задекларировал 87 миллионов (всего на его счетах было задекларировано почти 540 млн).

В окружении спикера такие суммы всегда объясняют доходом по вкладам и ценным бумагам.

На 1 июня 2016 года Володин хранил на счетах в Сбербанке и банке "Россия" почти 540 миллионов рублей. Чтобы заработать основу своего благосостояния, у Вячеслава Володина были девять месяцев и два дня в 1999 году - когда он не являлся госслужащим, писала Meduza.

По словам Навального, толчком к расследованию в отношении Володина стало его странное с точки зрения оппозиционера поведение: спикер Госдумы с самого начала слишком откровенно агитировал в поддержку спорного законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Во время обсуждения реформы с избирателями Володин оговорился, что если ничего не менять, то встанет вопрос о существовании государственных пенсий вообще. А на вопрос, что делать тем, кто не согласен с повышением пенсионного возраста, он ответил довольно цинично: "Если пенсионеры хотят жить дольше, то пусть идут на спортплощадки".

Новости по теме:

Володин "заработал" в 2016-м миллионов больше Володи?

У "единоросса" Вячеслава Володина нашли 2,7 миллиарда рублей

Матушка думского долларового миллионера Володина разжилась очередным холдингом

У матушки пенсионного реформатора Володина обнаружилась московская квартира за 230 млн рублей