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Московский листок

Германия в мигрантских погромах рискует "дорасти" до себя самой гитлеровских времён

Опубликовано 28.08.2018 в разделе комментариев 0

германия неонацизм миграция
Германия в мигрантских погромах рискует "дорасти" до себя самой гитлеровских времён

В понедельник в восточногерманском городе Хемниц (федеральная земля Саксония) прошла волна массовых беспорядков с участием ультраправых, пишет Die Welt. К уличным протестам и столкновениям привело убийство 35-летнего этнического немца, совершенное 26 августа. По неподтвержденным слухам, мужчину зарезали мигранты-арабы. В связи с этим беспорядки приняли антимигрантский характер. 

Само убийство обросло различными версиями. Одна из них гласит, что арабы пристали к девушке, за которую заступились два немца российского происхождения. Словесная перепалка между мужчинами переросла в драку. В итоге один гражданин Германии был ранен, а другой скончался. 

Однако живущий в Германии политолог Александр Рар говорит, что версия про девушку не подтвердилась. А погибший немец на самом деле имеет кубинские, а не российские корни, пишет "Московский комсомолец". 

Как бы там ни было, но уже в воскресенье вечером участие в несогласованной демонстрации в центре Хемница приняли от 1 до 2 тысяч человек, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. Активную роль в массовых акциях протеста со скандированием антимигрантских лозунгов и угроз в адрес приезжих играли немецкие националисты (в частности, члены местного движения "За Хемниц" и фанатской ультраправой группировки Kaotic). 

В городе начались беспорядки и нападения на улицах на людей, которые внешне были похожи на мигрантов. В частности, были избиты 18-летний афганец и 30-летний болгарин, которого приняли за араба, а также 18-летний сириец. 

Как отмечает пресса, прокуратура Хемница ждет новых акций, направленных против приезжих. Местные жители утверждают, что не чувствуют себя в безопасности из-за присутствия мигрантов. Также распространяются слухи, что "все мигранты якобы ходят с ножами". 

К настоящему моменту немецкая полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве: 23-летнего сирийца и 22-летнего иракца.

Отметим, что как правые ультрас, наследники НСДАП, так и борьба с ними в Германии - наличествуют. Например, в 2010-м году полиция задержала 23 человека, подозреваемых в причастности к деятельности интернет-радиостанции, занимавшейся пропагандой неонацизма. Об этом сообщает «Би-би-си».

В операции, которая проходила в 10 федеральных землях ФРГ, были задействованы около 270 офицеров полиции.

Всем задержанные обвиняются в создании преступной организации и разжигании национальной розни.

Согласно данным полиции, всем задержанным было от 20 до 30 лет.

Как стало известно департаменту по борьбе с оргпреступностью, сервер радиостанции, которая вещала в круглосуточном режиме, располагается в США, а все слушатели регистрировались на ее сайте под вымышленными именами.

«Мы предупреждаем организаторов других подобных радиостанций, что трансляция песен с текстами праворадикальной направленности и содержащими ксенофобские высказывания будут привлекаться к ответственности», - заявил глава департамента по борьбе с преступностью Йорг Циркле.  

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