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Московский листок

Либеральные отцы глобализации встревожились в Банке международных расчетов

Опубликовано 28.08.2018 в разделе комментариев 0

сша глобализация протекционизм
Либеральные отцы глобализации встревожились в Банке международных расчетов

В мировой экономике нарастают угрозы, вызванные протекционизмом, экономическим национализмом и торговыми войнами. Эти угрозы могут спровоцировать "идеальный шторм", считает Агустин Карстенс, главный управляющий Банка международных расчетов (BIS), который также называют "Центробанк центробанков". 

На протяжении десятилетий страны усиливали глобализацию, международное сотрудничество, разрабатывали правила для либерализации торговли, повышали открытость рынков. Однако теперь все более очевидна обратная тенденция - протекционизм, попрание торговых правил, закрытие рынков, международная конфронтация, заявил Карстенс на симпозиуме по экономической политике в Федеральном резервном банке Канзаса 25 августа. Отчет о его выступлении размещен на сайте BIS. 

Эксперт считает, что такая политика обречена на провал хотя бы потому, что она стремится повернуть время вспять, вернуть страны к более простому миру локального производства. Кроме того, отказ от глобализации чреват ростом цен и безработицы, а также замедлением экономического развития, нарушениями в работе рынков и сокращением капитальных затрат на фоне страха инвесторов и ужесточения денежно-кредитной политики. 

Все эти факторы вместе способны породить небывалый экономический кризис - так называемый "идеальный шторм", предупредил Карстенс. 

По его мнению, дефицит долларовой ликвидности может ударить по международной торговле в условиях, когда глобальные долги исчисляются триллионами долларов. Кроме того, "эскалация валютных войн может закрыть доступ зарубежных инвесторов к финансовым рынкам, вызвать намеренные ограничения иностранных вложений, а также подчинить движение капитала политической конъюнктуре", передает РБК. 

Карстенс раскритиковал торговую политику президента США Дональда Трампа, заявив, что она несет урон не только глобальной экономике, но и самим США. "Я нахожу несколько парадоксальным тот факт, что США вставляют себе палки в колеса, когда американская экономика работает на полную мощность", - отметил банкир. 

По его словам, повышение пошлин может вызвать рост цен, из-за чего ФРС ускорит повышение ставки. Эти меры могут подстегнуть рост стоимости доллара. В результате американские экспортеры окажутся под двойным ударом, а развивающиеся экономики - под тройным. "Укрепление доллара ужесточает финансовые условия, провоцирует отток капитала и замедляет рост", - подчеркнул Карстенс.

От редакции: Понятно, что те фирмы, имеющие "хэдкуортэрс" в США, которые лишаются из-за капризов Трампа производств в КНР, то есть дешёвой рабочей силы - не рады протекционизму. И этот капитал имеет тоже свои уста - которыми и заговорил с отечеством и миром. Как и всякие фанатики, неолибералы, глобализаторы капитализма - не способны взглянуть на ситуацию диалектически, то есть уловить закономерное, а не аномальное в таком "отскоке", выражаясь их же языком. Да, протекционизм - есть не произвол Трампа, а следствие как раз глобализации, поскольку до бесконечности "глобализировать" индустриальную модель, то есть рассеивать цеха по странам, где дешевле всего производить - невозможно, и поскольку имеется всё же такой "игрок" в этой игре как правительство, как государство.

И если оно до определённого момента, когда налоги шли в его казну - и в том числе определённые бонусы от глобализации, - считало выгодной для себя деиндустриализацию США, то теперь этот миг уже прошёл, и угроза безработицы рассматривается как большее зло. А глобализация-то не останавливалась только на вывозе цехов и создании "отвёрточных" заводов в странах Третьего мира, куда и адресована продукция транснациональных корпораций. Вот и налоги стали убегать точно так же, как цеха - и тут понятно, что некий "Трамп" должен был явиться и начать обратное движение - либо и США уже не станут "великими вновь"...

Что касается РФ, то ей такой сюжет не грозит совершенно, потому что она просто питает индустрии соседних стран (ту же самую КНР и ЕС) нефтью и газом - то есть и сырьём и топливом для производства. Алюминиевыми болванками Дерипаска питал промышленность США (авиапром). "Идеальный донор" - по аналогии с "идеальным штормом", вот кто такая Путинская Россия сегодня. Если США есть куда возвращать производство, то в РФ 70 тысяч заводов утрачены напрочь, как "пережиток тоталитарной индустриализации" - и вот здесь-то "сделать великой вновь" Россию сможет только революция, восстанавливающая сперва социализм, а затем уже индустрию. Усилия, аналогичные трамповским здесь не ограничатся "протекционизмом" - не та роскошь, как говорится. Устранение сперва паразитарного класса и его политики, превратившей сверхдержаву в сырьевого донора, - а затем уже реиндустриализация. Вот что на нашей повестке дня.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП



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