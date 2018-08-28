Порошенко рвёт в клочья договор о дружбе народов. Что ответят народы?

Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел страны приготовиться к разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом он заявил во вторник, 28 августа, передает «Европейская правда».

«Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу — прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом», — сказал он во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Президент Украины добавил, что МИД уже получил соответствующее поручение и в ближайшее время Киев осуществит необходимые шаги. «Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов для таких действий», — подчеркнул он.

Также Порошенко напомнил о важности получения экономической и энергетической независимости Украины от России и продвижения к получению Томоса об автокефалии для Украинской православной церкви. «Мы продолжаем нить за нитью рвать ту паутину, которой русский царизм, а позже красный большевизм долгие века методично опутывали свободолюбивую украинскую душу», — сообщил он.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет. В середине марта украинский МИД подготовил несколько вариантов его приостановки. Отмечалось, что Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на расторжение соглашения.

От редакции: Да что ж всё неймётся-то панам... Неужели действующий президент полагает, что эта ксенофобская риторика поднимет его убогий, давно падший рейтинг? Причём, эта навязчивая ненависть ведь банально не соответствует фактам - именно "красный большевизм" и конкретно свергнутый госвандалами со всех постаментов Владимир Ильич Ленин сделал Украину ВПЕРВЫЕ государством (УССР), причём большевизм проводил активную украинизацию республики свободной, издал миллионы книг на украинском языке, а украинскую культуру вывел на международный уровень, были созданы республиканский Союз писателей, художников, построены дома культуры, музеи - это всё "притеснения красного большевизма" были?.. Это ли была не подлинная, плодотворная дружба народов в сравнении с условностями ельцинского периода, договором "независимых государств" 1997-го года?

Глупости этого беснующегося бессилия и комментировать глупо. Конечно, пусть уж дальше скачет - отворачиваясь от реальности, в которой народы России и Украины в условиях общего коллапса, экономического кризиса и обнищания трудящихся, поддержат лишь ту политическую силу и у себя и "за границей", которая гарантирует им не просто дружбу, а тесное экономическое и культурное братство, откроет пути сотрудничества, как от простого рынка сбыта изобильных украинских товаров "пищёвки" и текстиля, так и до общекультурных литературных произведений... На ненависти и изоляционизме сейчас политического капитала не сделаешь: все ошибки и убыточные рывки после Евромайдана сделаны, вот-вот начнут рубить на продажу сельхозземли Украины по решению ЕСПЧ... Но буржуазный национализм тоже имеет свою логику и программу действия - пусть выступает до антракта, до полного финала, до аллес капута, так сказать...

Д.Ч.

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