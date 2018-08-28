Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Порошенко рвёт в клочья договор о дружбе народов. Что ответят народы?

Опубликовано 28.08.2018 в разделе комментариев 1

украина ссср евросоюз евромайдан усср
Порошенко рвёт в клочья договор о дружбе народов. Что ответят народы?

Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел страны приготовиться к разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом он заявил во вторник, 28 августа, передает «Европейская правда». 

«Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу — прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом», — сказал он во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины. 

Президент Украины добавил, что МИД уже получил соответствующее поручение и в ближайшее время Киев осуществит необходимые шаги. «Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов для таких действий», — подчеркнул он. 

Также Порошенко напомнил о важности получения экономической и энергетической независимости Украины от России и продвижения к получению Томоса об автокефалии для Украинской православной церкви. «Мы продолжаем нить за нитью рвать ту паутину, которой русский царизм, а позже красный большевизм долгие века методично опутывали свободолюбивую украинскую душу», — сообщил он. 

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет. В середине марта украинский МИД подготовил несколько вариантов его приостановки. Отмечалось, что Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на расторжение соглашения.

От редакции: Да что ж всё неймётся-то панам... Неужели действующий президент полагает, что эта ксенофобская риторика поднимет его убогий, давно падший рейтинг? Причём, эта навязчивая ненависть ведь банально не соответствует фактам - именно "красный большевизм" и конкретно свергнутый госвандалами со всех постаментов Владимир Ильич Ленин сделал Украину ВПЕРВЫЕ государством (УССР), причём большевизм проводил активную украинизацию республики свободной, издал миллионы книг на украинском языке, а украинскую культуру вывел на международный уровень, были созданы республиканский Союз писателей, художников, построены дома культуры, музеи - это всё "притеснения красного большевизма" были?.. Это ли была не подлинная, плодотворная дружба народов в сравнении с условностями ельцинского периода, договором "независимых государств" 1997-го года?

Глупости этого беснующегося бессилия и комментировать глупо. Конечно, пусть уж дальше скачет - отворачиваясь от реальности, в которой народы России и Украины в условиях общего коллапса, экономического кризиса и обнищания трудящихся, поддержат лишь ту политическую силу и у себя и "за границей", которая гарантирует им не просто дружбу, а тесное экономическое и культурное братство, откроет пути сотрудничества, как от простого рынка сбыта изобильных украинских товаров "пищёвки" и текстиля, так и до общекультурных литературных произведений... На ненависти и изоляционизме сейчас политического капитала не сделаешь: все ошибки и убыточные рывки после Евромайдана сделаны, вот-вот начнут рубить на продажу сельхозземли Украины по решению ЕСПЧ... Но буржуазный национализм тоже имеет свою логику и программу действия - пусть выступает до антракта, до полного финала, до аллес капута, так сказать...

Д.Ч.

Новости по теме:

Порошенко подписал закон о запрете российских фильмов и сериалов

Равенство в европейской Украине теперь будет только половым, но не социальным

Украинская сельскохозяйственная земля с сегодняшнего дня решением ЕСПЧ пошла на продажу



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Это будет чудо ,если не пройдем весь путь до дна:)
-Что это? написал 28.08.2018 19:15
Какое дно? Настоящая война Украины с Россией.
А не в соответствии со словесным поносом "здешних" Светы и Димы.
На Украине и в России два оккупационных сионистских режима,но руководимых относительно разными ветками сионистов.
Т.е., чисто еврейские разборки.
Самим сионистам то -не воевать, но втравить дуроебов хохлов в кровавую бойню с кацапами-надо позарез...
Дурачье хохлы и рады стараться.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоиться помимо пенсионной реформы деиндустриализацией
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоит...
25.08.2018
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
Рузвельт и хитрый антипутинский заговор
25.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кумин подал иск на снятие Собянина с выборов (4)
Порошенко рвёт в клочья договор о дружбе народов. Что ответят народы? (1)
Либеральные отцы глобализации встревожились в Банке международных расчетов (0)
Германия в мигрантских погромах рискует "дорасти" до себя самой гитлеровских времён (9)
Миллиардер Володин легко оправдал покупку мамой-бизнесменшей 400-метровой квартиры в Москве (6)
Трудящиеся беднеют, олигархии богатеют: Татнефть удвоила прибыль во 2-м квартале (1)
Криминал уже штурмует эшелоны... (10)
В Казахстане власти ликвидировали еще три независимых профсоюза (1)
Чтобы выучить студента на рядового, нужно 1,5 года (1)
"Куды Митьку дели, аспиды?" (45)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Что там с электроникой и "Булавой"? В.Алкснис и М.Калашников
Максим Калашников Максим Калашников: О скором глобокризисе, от И.Стрелкова и АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Классическая двуххoдoвая развoдка
Дарья Митина Дарья Митина: Нет зверя страшнее, чем белый еврoпеец
Дарья Митина Дарья Митина: Ктo у нас вooбще занимается незакoннo удерживаемыми за рубежoм рoссиянами?...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss