Кумин подал иск на снятие Собянина с выборов

28 августа в центральном офисе агентства «Интерфакс» состоялась пресс-конференция кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина, на которой он выступил с экстренным заявлением: 27 августа Кумин подал административно-исковое заявление о снятии Сергея Собянина с выборов мэра Москвы.

Основанием для такого решения служит огромное количество нарушений, допущенных командой мэра, прежде всего в информационной сфере. Большое количество эфирного время на каналах, принадлежащих Москве, канале ТВЦ, да и на федеральных каналах, отводится освещению деятельности нынешнего градоначальника. Такие якобы информационные передачи имеют все признаки слегка завуалированной рекламы Собянина как кандидата в мэры Москвы.

Вадим Кумин понимает, что добиться справедливости в московском суде вряд ли возможно, поэтому намерен отстаивать справедливость по всей вертикали российских судов, а также в ЕСПЧ.

«По данным Медиалогии, упоминаемость кандидата Собянина по сравнению с другими кандидатами выше не менее, чем в 10 раз. Это получается, что 10 Собяниных идут против одного Вадима Кумина. После изучения данных, предоставленных информационно-аналитической службой КПРФ на основе «Медиалогии» и отрытых источников, было принято решение подать иск в суд на Собянина.

Освещение деятельности действующего мэра в СМИ в разы превосходит освещение остальных кандидатов, что является злоупотреблением должностным положением», — сообщил Вадим Кумин.

Кумин считает, что подобная тактика власти ведет к ее несменяемости и к полному коллапсу в перспективе.

Он отметил, что московская власть явно впадает в панику - об этом говорит также арест Сергея Удальцова, одного из самых ярких медийных лиц этой кампании.

«Это попытка лишить нас части коллективной энергии левой оппозиции, - считает Кумин. - Власть боится того, что выборы станут вотумом недоверия ее курсу – ярким проявлением которого стала людоедская пенсионная реформа. Удальцов очень активно и продуктивно работал в моей предвыборной кампании и в организации протестов против пенсионной реформы: организовывал районные встречи с жителями, выступал объединяющим звеном между КПРФ и внепарламентскими левыми, аккумулировал протестную энергию москвичей в движении Моссовет».

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Мосгорсуд оставил без движения иск кандидата в столичные мэры Вадима Кумина о снятии с выборов действующего градоначальника Сергея Собянина, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Ранее во вторник она сообщила агентству, что в суде зарегистрирован "иск Кумина об отмене регистрации кандидата Собянина на должность мэра города Москвы".