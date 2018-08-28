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Московский листок

Кумин подал иск на снятие Собянина с выборов

Опубликовано 28.08.2018 в разделе комментариев 4

выборы собянин кумин
Кумин подал иск на снятие Собянина с выборов

28 августа в центральном офисе агентства «Интерфакс» состоялась пресс-конференция кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина, на которой он выступил с экстренным заявлением: 27 августа Кумин подал административно-исковое заявление о снятии Сергея Собянина с выборов мэра Москвы.

Основанием для такого решения служит огромное количество нарушений, допущенных командой мэра, прежде всего в информационной сфере. Большое количество эфирного время на каналах, принадлежащих Москве, канале ТВЦ, да и на федеральных каналах, отводится освещению деятельности нынешнего градоначальника. Такие якобы информационные передачи имеют все признаки слегка завуалированной рекламы Собянина как кандидата в мэры Москвы.

Вадим Кумин понимает, что добиться справедливости в московском суде вряд ли возможно, поэтому намерен отстаивать справедливость по всей вертикали российских судов, а также в ЕСПЧ. 

«По данным Медиалогии, упоминаемость кандидата Собянина по сравнению с другими кандидатами выше не менее, чем в 10 раз. Это получается, что 10 Собяниных идут против одного Вадима Кумина. После изучения данных, предоставленных информационно-аналитической службой КПРФ на основе «Медиалогии» и отрытых источников, было принято решение подать иск в суд на Собянина.

Освещение деятельности действующего мэра в СМИ в разы превосходит освещение остальных кандидатов, что является злоупотреблением должностным положением», — сообщил Вадим Кумин. 

Кумин считает, что подобная тактика власти ведет к ее несменяемости и к полному коллапсу в перспективе. 

Он отметил, что московская власть явно впадает в панику - об этом говорит также арест Сергея Удальцова, одного из самых ярких медийных лиц этой кампании. 

«Это попытка лишить нас части коллективной энергии левой оппозиции, - считает Кумин. - Власть боится того, что выборы станут вотумом недоверия ее курсу – ярким проявлением которого стала людоедская пенсионная реформа. Удальцов очень активно и продуктивно работал в моей предвыборной кампании и в организации протестов против пенсионной реформы: организовывал районные встречи с жителями, выступал объединяющим звеном между КПРФ и внепарламентскими левыми, аккумулировал протестную энергию москвичей в движении Моссовет».

***

Мосгорсуд оставил без движения иск кандидата в столичные мэры Вадима Кумина о снятии с выборов действующего градоначальника Сергея Собянина, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. 

Ранее во вторник она сообщила агентству, что в суде зарегистрирован "иск Кумина об отмене регистрации кандидата Собянина на должность мэра города Москвы".



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Всего комментариев к статье: 4
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развод лохов
КомунЯка написал 28.08.2018 19:16
Да действительно! Надо был в 17-м в суд подавать ,а не революцию делать))) ИдиотизЬм)))В Суд подал)))))) Что только не придумают,чтобы проиграть и слить протест.
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развод лохов
КомунЯка написал 28.08.2018 19:14
С ума сойти))) Иск подал))) Развод лохов в действии. Гнать эту шваль вместе с Зю ссаными тряпками. Опять в поддавки играют.
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(без названия)
пара слов написал 28.08.2018 19:00
Цирк. С неким Куминым на подтанцовках. Разница между ДОХОТРОНОМ когда "выбирали" Вову Путлера, и ЛОХОТРОНОМ, когда "выбирают" ханты-мансийского оленя, в том, что имя Вовы называть было нельзя, и Паша Грудинин "боролся" за все хорошее против всего плохого, на разу слово "путин" всуе не упомянув, а Собянина называть можно, и некто Кумин пытается придать ЛОХОТРОНУ подобие борьбы. Кстати, нисколько не удивлюсь, если как раз таки Собянин и придумал для Кумина этот "ход конем". Короче, ЦИРК.
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олигофрен
кретин написал 28.08.2018 18:35
кто такой кумин?и кто такой йа?и где выборы?
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