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Московский листок

Силовигарх номер один вышвыривает генералов-силовиков пачками, не ожидая "ответок"

Опубликовано 28.08.2018 в разделе комментариев 0

Силовигарх номер один вышвыривает генералов-силовиков пачками, не ожидая "ответок"

Владимир Путин, не прерывая своего захватывающего сибирского отдыха, освободил от должностей 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и СК России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Среди освобожденных от должности — начальник ГУМЧС России по Томской области Михаил Бегун, замначальника ГУМВД России по Саратовской области Андрей Бойко, начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев, начальник УМВД России по Ульяновской области Юрий Варченко, первый замруководителя военного СУСК России по Южному военному округу Дмитрий Васильев. 

Также с постов сняты начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, замначальника ГУМВД по Кемеровской области Игорь Коршунов и руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин.

От редакции: Продолжая размышления под музыку Газманова из песни "Офицеры-расссеяне" и под мысленную репризу "так куда ж вы уходите, может, прямо на небо?" - поражаюсь дисциплинированности генералитета, из которого многие давали ещё присягу СССР, трудовому народу то есть. И вот сейчас их самих, как и прежний трудовой народ из присяги и из политики - гонят взашей. "Поделом клятвопреступникам" - скажете вы? Но ведь было же Движение в поддержку армии, были неплохие контакты коммунистов с генералитетом, близким к Рохлину. Куда всё это делось, отчего наблюдая отставки коллег, так легко, "партия за партией", где-то раз в квартал, шагают на заклание те, кто мог бы поднять гарнизоны?..

Пример хочу привести не совсем из нашей оперы - идеологически-то, скорее, наоборот. И явно не потому что журнал 1966-го года, из Сиэтла (!) с гастролей привезённый моей балетной тётей, тогдашней солисткой Большого театра, - имел на обложке генерала Франко, цветного, позитивного... Сколько он к тому моменту уже был у власти? Так вот, в 1936-м году всей Испании хватило одного серьёзно обиженного на республиканскую власть провинциального генерала и его инициативы, идущей с самого краешка Испании, с незаметной окраины, - чтобы в конце концов (всего-то через несколько лет) в стране сменилась власть. И мстил он за обиду свою - ох, как жестоко, и помощь снискал у многих (фашистских и профашистских) правительств...

А наши? Им под зад - они во фрунт! "Служим силовигархии!"

Д.Ч.



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