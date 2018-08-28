Любых левых в Колумбии добивают после начала перемирия с РВСК-АН

Размах убийств социальных активистов ультраправыми силами в Колумбии принял катастрофический характер! Вот уже на протяжении нескольких месяцев практически каждый день к нам приходит информация об убийствах рабочих и профсоюзных активистов, общественных деятелей, коммунистов и антифашистов. И всё это происходит, напомним, в той самой Колумбии, где ещё пятилетку назад имя FARC EP (Революционных вооружённых сил Колумбии - Армии Народа) наводило ужас не только на правых ультрас, на вооружённых наёмников правящего класса, но и на правящих страной, "крышующих" наркобизнес проамериканских либералов. Однако, сложив оружие и пойдя на перемирие, вооружённые марксисты обрекли не одних себя, а даже менее левые силы, даже "зародышей" левого движения - на истребление правыми реваншистами. Теми самыми парамилитарес, которые пару пятилеток назад боялись заходить в сельву и в горы, зная что наткнутся там на прицелы партизан и партизанок под командованием Мануэля Маруланды...

А теперь, когда марксисты из РВСК перестали быть вооружённой силой, вот только такие приходят к нам новости...

В одной из провинциальных больниц колумбийского департамента Какета скончались от ран социальные лидеры Эктор Фабио Монтойя и его жена Юди Паола Гарсиа, расстрелянные киллерами в собственном автомобиле на просёлочной дороге 25 августа.

В последние месяцы они получили множество угроз от профашистски и проамерикански настроенных сил, из-за этого были вынуждены переехать жить в другой район страны, и государство не сделало ничего, чтобы защитить их жизни.

Кстати, сперва это самое государство выиграло моральную битву: оно громко переживало по поводу захваченных в заложники РВСК граждан Колумбии и других стран. Партизаны демонизировались, объявлялись едва ли не главными наркобаронами, хотя те последовательно боролись против плантаций высокодоходной коки там, где крестьяне могли бы заниматься традиционным земледелием - но без государственной поддержки это было нереально.

РВСК и требовали у государства этой поддержки для крестьян, поскольку и были крестьянскими вооружёнными формированиями - возникшими как самозащита крестьянства. Но государство пошло иным, неолиберальным путём - с одной стороны причитало по поводу любого заложника (которые прекрасно себя чувствовали у партизан, и им ничто не угрожало в руках просвещённых марксистов, все вернулись домой живыми), с другой - точечно при поддержке США бомбило партизан, и в конце концов лишило революционные силы опытного марксистского руководства, вынудило пойти на переговоры... Ну, а теперь и сил этих нет - переговоры и перемирие были политическим самоубийством марксистов, актом капитуляции - теперь лишь продолженным убийствами реальными, серийными, уже иных поколений левых, социальных активистов.

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