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Московский листок

С разрешения Трампа Путин провел выходные в тувинской тайге

Опубликовано 29.08.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 3

коррупция путин
С разрешения Трампа Путин провел выходные в тувинской тайге

Сегодня я буду предельно краток. Ибо в полдень ожидается обращение гаранта к советскому.., то есть наполовину к советскому, наполовину к российского народу.

К братьям и сестрам. Сержантам и сержанткам. Генералам, адмиралам и девушкам с пониженной социальной ответственностью.

Хозяин Кремля хочет уподобиться тов.Сталину и целых 35 минут собирается говорить о том, что насколько отсутствие крепостного права мешает олигархам совершить технологический рывок вперед. На Луну, к Марсу и созвездию Козлотура. Без повышения пенсионного возраста России просто кранты.

А вот эта новость вчера вовсю обсасывалась в отечественных и зарубежных СМИ, интернет-закоулках и переулках. Подал ее на своем птичьем языке Навкин муж:

«Президент, направляясь в Кемерово, решил вылететь раньше и провести субботу и воскресенье в Туве, на реке Енисей. Он гулял в горах, любовался прекрасными видами».

На кремлевском сайте и в Сети вывешены фотографии и сюжеты этой прогулки с палочкой в руках среди поваленных и обгоревших деревьев. Почему до сих пор не убрано?

Если это действительно Саяно-Шушенский заповедник, то вы меня извините. Выговор с занесением это, как минимум, его директору.

Тут же мы узнаем, что хозяина Кремля сопровождали оборонный министр-шоумен С.Шойгу, директор ФСБ А.Бортников, а также лидер тувинского народа Шолбан Кара-оол.

В прошлом году 2 августа раб божий Владимир демонстрировал Отечеству свою подводную охоту с гарпуном на щуку, откормленную для него в особом вольере килькой в томатном соусе.

Эта рыбалка вызвала недоумение и горькое сетование православной общественности. Не положены православному христианину на Ильин день такие водные игрища. Оскорбил он религиозные чувства верующих.

А тут же нам вообще ничего показали. Ну, прошелся, ну, сел, ну, встал. И все? Ради чего задумывалась эта прогулка по обгоревшей тайге с лыжными палками? Какова ее сверхзадача? И во сколько она обошлась нашему народу?

«Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш», - как пелось во вступительной песне КВН прошлых лет.

Начальникам страны г-дам Путину и Шойге в одном самолете лететь нельзя. Это аксиома.

Значит, президент до столицы Тувы летел своим самолетом. Естественно, в сопровождении эскадрильи охраны.

 Поодаль от него трусили самолет Шойги и его воздушные телохранители. Рядышком самолет г-на Бортникова, также нашпигованный всеми видами связи. И вдобавок - нашими с вами домашними и мобильными телефонами. А вдруг ему захочется нам позвонить? Дескать, что вы тут себе позволяете?

При этом допускаю, что глава Тувы вылетел на вертолете к месту свидания… э-э сходки, то есть явки. В общем, вы поняли.

Очевидно, был еще один самолет, в котором летела разная обслуга. Охранники, фото- и тележурналисты, врачи-кардиологи, реаниматоры, стилисты и визажисты.

Ну и сколько сотен млн. руб. общих затрат у вас накапало?

По опыту участия в пресс-конференции В.Путина в Торговом центре на Красной Пресне легко могу предположить, что окрестности маршрута его движения с палочкой по лесу были за неделю в радиусе 2,5-3 км оцеплены, обысканы и прочесаны.

Не только, конечно, силами его охраны, но и боевых армейских соединений с участием БМП и «Катюш». Чтобы не только сердитый волк, но и трусливый заяц не мог проскочить. А вдруг у него на пузе пояс шахида, а?

Владимир Владимирович, как мы знаем, не будет есть постороннюю пищу. А только ту, которую приготовит его личный повар. И надкусит личный дегустатор. Если через 10 минут у него не начнутся судороги - можно есть.

Значит, в тот «Дом охотника», где московские гости остановились на двое суток, все загодя было завезено для приготовления вкусной и здоровой пищи. У всех же, извините, разные желудки и диеты.

Мне, например, коньяк нельзя, а кровяную колбасу можно. А медсестрам, может быть, наоборот.

И напоследок. Директор-то ФСБ Александр Васильевич в этой прогулке по валежнику зачем? Какое счастье ему в 66 лет по горам-то лазить? Каких кощунников в непроходимой тайге можно изловить? Или чтобы он заговор в Москве в отсутствие президента не учинил?

А, может, накануне новой порции американских санкций московские начальники осматривали в тайге особый бункер, в котором, если что, можно укрыться и нанести ответный удар? Может, они там новую РЛС, а то и вовсе ракетную шахту в эксплуатацию принимали?

А где были офицеры с «ядерными чемоданчиками», которые всегда сопровождают президента и его военного министра? Их не показали.

Так может, эти чемоданчики вообще оставались в Москве под присмотром Россияны Владимировны? Или ее все же взяли с собой?

И что пишут сетевые аналитики. В минувшие выходные, когда вождей Путина и Шойги не было в Москве, у Трампа была отличная возможность нанести удар по России или хотя бы по Сирии.

Но он ею не воспользовался. Почему? Да только, видать, потому, что сам лично отпустил обоих побалдеть в тувинской чащобе.

Твердо при этом обоим пообещав, что никаких пакостей учинять против них не будет.



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Всего комментариев к статье: 3
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Путин, давай в отставку!
Ночной гвоздь написал 29.08.2018 01:52
Если бы Путин объявил о своей отставке!! Ох и напился бы я тогда
О чем он собирается говорить целых полчаса,если после 5 минут его прослушки любой нормальный чел начинает блевать?
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Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле. Он -м-к и я - м-к! И поэтому у нас Этот дизель спи-зд-или!
!!!!TOTJBOG-JETOTAKITAK!!!&&& написал 29.08.2018 01:51
"Сегодня я буду предельно краток."
- Ну, слава древнеиудейскому родоплеменному бошку - наконец-то глупости долго читать не придется! То таки да!
\\\/\\\\/\\\/"Ибо в полдень ожидается обращение гаранта к советскому.., то есть наполовину к советскому, наполовину к российского народу.
К братьям и сестрам. Сержантам и сержанткам. Генералам, адмиралам и девушкам с пониженной социальной ответственностью.
Хозяин Кремля хочет уподобиться тов.Сталину и целых 35 минут собирается говорить о том, что насколько отсутствие крепостного права мешает олигархам совершить технологический рывок вперед. На Луну, к Марсу и созвездию Козлотура. Без повышения пенсионного возраста России просто кранты."
- Но оказалось, что у безголовенко опять фильтры прорвало - то таки да...
\\\/\/\\/\/"стоик1181 написал 29.08.2018 01:13
сортирный Карлик есть девушка с пониженной социальной ответственностью?
Мальчиком сортирный Карлик перестал быть как только выслужился до майора? "
- Ты только не забывая, что против путина ты, все-таки просто мелкая гнида и ублюдок - то таки да...
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(без названия)
стоик1181 написал 29.08.2018 01:13
сортирный Карлик есть девушка с пониженной социальной ответственностью?
Мальчиком сортирный Карлик перестал быть как только выслужился до майора?
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