Голодовка Удальцова прекратила колебания - шутки кончились

Объявленная ни с того, ни с сего "пенсионная реформа", а вернее просто повышение пенсионного возраста, стала, несомненно, осовным политическим событием лета, грозящим плавно переползти в осень 101-го года русской революции.

Понятно, что вся оппозиция, даже ее либеральная часть, которая ранее совсем не исключала повышения возраста выхода на пенсию, переобулась в воздухе и принялась клеймить режим позором и нехорошими словами. Что уж говорить о левых, для которых намерение правительства Медведева "кинуть на бабки" целое поколение, оказалось просто каким-то подарком судьбы - Путин, только что выигравший выборы с неестественно высоким результатом, решил таким образом нанести удар и по собственной репутации, и по перспективе предстоящих важных выборов.

И правда, власти абсолютно оказалось нечего сказать в защиту своей позиции по пенсионному возрасту. Правда, Путин уклонился от политической ответственности и молчит, но президентом-то является он, и все прекрасно понимают, что без его санкции правительство Медведева в туалет боится попроситься, не то что провести реформу.

Наконец он сегодня в полдень что-то скажет - видимо, важное, не зря же премьер Медведев и глава ЦБ Набиуллина исчезли на две неели из поля зрения. Но навряд ли это будет отмена странного решения повысить возраст выхода на пенсию в стране, где большинство граждан не доживают и до нынешнего пенсионного возраста, что бы там не врала статистика.

Но с выборами сложнее - с одной стороны, и КПРФ, и "Справедливая Россия" разыгрывают пенсионную карту в предвыборной агитации, но существенная часть левых и еще большая часть людей формально не определившихся, но левым сочувствующая, понимают, что это всё именно "разыгрывание карты" - даже выиграв выборы, скажем, мэра Москвы или губернатора Владимирской области, КПРФ или СР на пенсионный возраст повлиять не сможет. Не говоря уже о том, что выигрыш в этом политическом сезоне никому особо не светит - речь может идти только о поражении с "обнадеживающим результатом".

Хотя, конечно, выразить свое отношение к политике властей хотя бы проголосовав против кандидата от власти - это естественно и правильно.

Не случайно Собянин, так и не сумевший стать своим для миллионов москвичей, мямлит что-то про метро и широкие тротуары - про пенсии ему, по сути, сказать нечего. Если уж Поклонская отказалась голосовать за этот законопроект, а главный спикер "Единой России" Железняк просто "слинял" на время голосования, то что делать "самовыдвиженцу" Собянину? Не спрячешься же под лавку, как Медведев, за 10 дней до голосования...

И все же колебания между отрицанием пенсионного грабежа и голосованием за кандидата от оппозиции - имелись. До голодовки Сергея Удальцова.

Тут просто власть сама себя поставила в абсолютно неприличную позицию, и теперь стоит, и не знает, как распрямиться.

На акции против пенсионной реформы (заметим, именно против реформы, а не в пользу кандидата на выборах), абсолютно разрешенной и массовой что-то там делает Сергей Удальцов, и никто ему в этом не препятстсвует. Акция дозволенная, а Удальцов ничего не нарушает. Более того, сам представитель МВД отчитывается публично - акция прошла спокойно, нарушение правопорядка не зафиксировано.

Спустя более двух недель Удальцова арестовывают возле подъезда, где он живет, везут в суд и там дают непонятно за что 30 суток административного ареста.

Удальцов объвляет сухую голодовку - мировой рекорд выживания при такой форме протеста 18 дней, дальше неизбежная смерть от обезвоживания. И вот уже 14-й день Удальцов держит голодовку именно "всухую" и отказывается пить воду. Его дважды уже отвозили в больницу, где внутривенно вводили какие-то жидкости, именно поэтому он до сих пор жив, но состояние его все равно критическое.

Сергея Удальцова, две недели держащего сухую голодовку, врач сочла здоровым...

И каждый день голодовки Удальцова уничтожает репутацию режима.

Не надо говорить о бессмысленности такой формы протеста - это не так. Именно отчаянная голодовка Сергея заставила всю левую оппозицию отказаться от сомнений - сегодня любая форма протеста оказывается оправданной и более того, необходимой. Если голосование за Вадима Кумина или Максима Шевченко наносит ущерб этому режиму - значит надо наносить ему и этот ущерб.

Удальцов голодает из-за правового беспредела - это во-первых. Но он голодает и в качестве протеста против "пенсионной реформы", поскольку права легально протестовать его внаглую лишили!

Но он же одновременно и один из фронтменов избирательной кампании Вадима Кумина. То есть власть еще и побеспредельничала в связи с выборами, лишив свободы основного "двигателя" избирательной кампании левых сил. То есть власть сама увязала пенсионный беспредел с выборами, причем увязала накрепко.

Понимаете, что выходит? Из каждого утюга Собянин рассказывает, как он "замечательно" управляет Москвой уже 7 лет, на каждом углу мальчики и девочки в белых футболках зовут прийти и проголосовать за Собянина, а в это время от жажды и голода умирает человек. Он не может сейчас выступать по телевизору, не может стоять в майке у метро. Но он может умереть.

Кумин подал иск на снятие Собянина с выборов

Конечно, если в полдень Путин объявит амнистию Удальцову (иначе никак, поскольку Мосгорсуд уже утвердил неправосудный приговор), это будет сильный PR-ход. Но ведь не объявит, вот в чем дело. А тоже будут бла-бла-бла на фоне человека, который уже две недели держит сухую голодовку. Так это не PR, а говно, что бы там не написали Путину его спичрайтеры.

2 сентября намечена акция протеста против пенсионной реформы, причем намечена именно Удальцовым.

9 сентября выборы - нужно прийти и проголосовать против этой власти.

И после выборов жизнь не должна останавливаться - власть бросила мяч на нашу сторону, если уже сегодня глава правительства прячется, а президент вынужден публично оправдываться (а полуденное выступление будет по-любому жалким оправданием банкрота), то завтра эта власть будет валяться на земле, как в 1917 году. И не каждый ее, такую, еще решится подобрать...