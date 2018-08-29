Президент озабочен качеством бибики

Президент России Владимир Путин, выбирая для себя лимузин Aurus, не требовал дополнительных «финтифлюшек», но был максимально требователен к безопасности и качеству автомобиля, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Вы поняли?

Вы-то думали, что президент, которому вы весной отдали 75 процентов своих голосов, думает о вас день и ночь?

Вы думали, что он думает о том, как смягчить (или вообще отменить) "пенсионную реформу"?

Вы думали, он волнуется по поводу новой "холодной войны" с Америкой и горячей - с Украиной? Озабочен планами и проблемами?

А в грызло вам хер, православные!

Он себе бибику вибирает, на разработку которой уже потратил ваших денег, которых вам, козлам, на пенсию не хватает, бешеные миллиарды. Вот он ее мацает, как блатной петуха, требования предъявляет... Оно ж понятно, не какую попало филейную часть будут возить, а президентскую.

Потом поехал с корешами на рыбалку, да не на Пахру какую, а за тридевять земель... В Туву, где, говорят, очень сильный шаман живет и все ему ворожит. За что министру Шойгу всегда особый респект.

Вот так-то, православные...

А.Б.