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Московский листок

Президент озабочен качеством бибики

Опубликовано 29.08.2018 в разделе комментариев 2

путин выборы кремль кортеж
Президент озабочен качеством бибики

Президент России Владимир Путин, выбирая для себя лимузин Aurus, не требовал дополнительных «финтифлюшек», но был максимально требователен к безопасности и качеству автомобиля, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Вы поняли?

Вы-то думали, что президент, которому вы весной отдали 75 процентов своих голосов, думает о вас день и ночь?

Вы думали, что он думает о том, как смягчить (или вообще отменить) "пенсионную реформу"?

Вы думали, он волнуется по поводу новой "холодной войны" с Америкой и горячей - с Украиной? Озабочен планами и проблемами?

А в грызло вам хер, православные!

Он себе бибику вибирает, на разработку которой уже потратил ваших денег, которых вам, козлам, на пенсию не хватает, бешеные миллиарды. Вот он ее мацает, как блатной петуха, требования предъявляет... Оно ж понятно, не какую попало филейную часть будут возить, а президентскую.

Потом поехал с корешами на рыбалку, да не на Пахру какую, а за тридевять земель... В Туву, где, говорят, очень сильный шаман живет и все ему ворожит. За что министру Шойгу всегда особый респект. 

Вот так-то, православные...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1183 написал 29.08.2018 10:51
Пожелаем мерзости по кличке сортирный Карлик сдохнуть мучительно и поскорее?
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Урка
Бакулюм ежовы написал 29.08.2018 10:15
И опять вы не правы.
Линейка ам лада радует глаз и филейную часть россиян, да они похуже, но идет процесс. И новые лучше старых.
Ниша ам роскошные и не очень.
Сначала флагман машина президента и потом -
Джипы лучше Escalade Navigator Bentley....
Машины премиум класса для бизнеса.
Машины для простых людей.
Или вы думали, мы так и будет гордиться украденными Волгами Газ 21 и прочее?
Правильно все. Дорогу осилит идущий. А вы просто урка. Противно.
Народ за!
Клоуны против!
Денег нет, ибо клоуны заморочили голову.
Но ресурсов хватит надолго, лет на 56 или 59 приблизительно.
Только б Путин не умер.
Удальцов голодает зря. Если начнется заваруха,то уж точно не из-за левого лидера героя. Ваш вес минимален, как удельный, так и реальный.
Если не начнется, то Удальцов умрет или нанесет вред своему здоровью.
Собянин назначен Путиным, и делает что считает нужным в рамках доверия президента, но не против народа. Народ поддерживает все шаги Собянина, как и президента.
Увеличение возраста выхода на пенсию неизбежно, все деньги ушли на убыточные проекты , кстати, поддерживаемые левыми. Собянин в прибыли, Путин банкрот, Собянин либерал демократия, Путин вынужденно с левыми бредовыми идеями Новороссия, Крымнаш, КНДР, Венесуэла...
Революции не будет, потери власти не будет, бедность страшная будет и терпение русского народа, которое не сломить !
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