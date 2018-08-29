Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Димона Тосканского явили народу, но какой-то он "как в воду опущенный"

Опубликовано 29.08.2018 в разделе комментариев 0

кризис медведев реформа правительство пенсионеры
Димона Тосканского явили народу, но какой-то он "как в воду опущенный"

Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, и эта не самая волнующая новость сразу же взлетела в топ "Яндекса" из-за того, что появление Медведева на публике было первым за две недели с момента "исчезновения". 

На прошлой неделе издание "Проект" написало, что премьера не видели уже несколько дней. Он пропустил несколько мероприятий, причем они не отменялись заранее, поэтому участникам приходилось подолгу ждать появления Медведева прежде чем им говорили, что встреча не состоится. 

В пресс-службе правительства без подробностей объясняли, что Медвевев получил спортивную травму, поэтому не может проводить публичные мероприятия. Однако, по данным "Газеты.Ru", глава правительства не оформлял больничный лист. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с премьером "вне зависимости от их местоположения". "Суть самой работы предусматривает постоянный рабочий контакт и главы государства, и председателя правительства", - сказал Песков, отказавшись говорить о состоянии здоровья Медведева (цитата по РБК). 

Вечером 28 августа СМИ облетели официальные фотографии со встречи Медведева и нижегородского врио губернатора с подписями: "Нешелся!". Встреча прошла в рабочем кабинете премьера в подмосковной резиденции Горки.

- Что пристали к тёзке, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - не пойму? Ну, отдыхал человек от трудов праведных, от улучшения пенсионной системы, от реформ непосильных... А разве ему мало есть, где отдыхать? Вот, пока все экс-усмановские владения да виноградники объехал, попробовал все вина из своей тосканской лозы - немного в лице-то и изменился. Мышцы лица расслабились, наконец... Тут вот некоторые коллеги, особенно товарищ Мухин, развивают теорию о двойниках Путина, так вот при их зоркости надо бы заметить и "Нового Медведева" - почему бы и нет? Разве у правящей группировки мало средств на двойников?.. "И не сощщитаешь!"

Материалы по теме:

"Куды Митьку дели, аспиды?"

Димон Тосканский решил повысить с января 2019-го акцизы на бензин и дизель



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоиться помимо пенсионной реформы деиндустриализацией
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоит...
25.08.2018
Эшелон, премьера клипа
Эшелон, премьера клипа
29.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дядя Сэм ударил, но не по Сирии, а по Ливии, и попал в своего... (0)
Штаб Вадима Кумина отреагировал на самоустранение Мосгорсуда (1)
Президент озабочен качеством бибики (2)
Голодовка Удальцова прекратила колебания - шутки кончились (9)
Димона Тосканского явили народу, но какой-то он "как в воду опущенный" (0)
Тамбовский прокурор нынче пострашнее тамбовского волка (1)
С разрешения Трампа Путин провел выходные в тувинской тайге (22)
Любых левых в Колумбии добивают после начала перемирия с РВСК-АН (1)
Силовигарх номер один вышвыривает генералов-силовиков пачками, не ожидая "ответок" (5)
Кумин подал иск на снятие Собянина с выборов (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Очередной фейк-утка: признак нового "темного века"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Идея Путинской России - классная бибика!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О,русская тревожная душа !
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Как они, бляди, боятся голодающего человека...
Дарья Митина Дарья Митина: Сибирскoе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss