Штаб Вадима Кумина отреагировал на самоустранение Мосгорсуда

Заявление штаба Вадима Кумина

Московский городской суд оставил без движения административный иск о снятии с выборов мэра Москвы Сергея Собянина, поданный 27.08.18 кандидатом от КПРФ и лево-патриотических сил Вадимом Куминым.

Кумин подал иск на снятие Собянина с выборов

В настоящий момент юристы штаба изучают текст определения суда, принявшего это спорное решение. До 30 августа у нас есть время для устранения тех формальных и содержательных недостатков, которые, по мнению суда, имеются в нашем исковом заявлении.

Хотим заверить москвичей, что мы полны решимости добиться торжества закона и справедливости, и проведения в Москве честных и конкурентных выборов мэра. Наш город, как столица России, является образцом для всей страны, и если здесь безнаказанно торжествует административный ресурс и попирается избирательное законодательство – нельзя ждать его соблюдения ни в одном регионе.

Вадим Кумин

Захар Прилепин

Максим Шевченко

Сергей Шаргунов

Леонид Зюганов