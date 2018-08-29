Дядя Сэм ударил, но не по Сирии, а по Ливии, и попал в своего...

Соединенные Штаты нанесли во вторник удар с воздуха по территории Ливии. В результате обстрела погиб боевик террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ), сообщает официальный сайт Африканского командования Вооруженных сил США (Africom).

Боевая авиация подвергла "точечной бомбардировке" район города Бени-Валид (в 180 км к юго-востоку от Триполи). Действия ВВС скоординированы с Правительством национального единства Ливии. В результате воздушного рейда гражданское население не пострадало, отмечается в коммюнике.

Ранее ливийская пресса сообщала, что неопознанный самолет нанес во вторник в Бени-Валиде удар по машине, в которой находился активист ИГ по прозвищу Валид Абу Хариба. Известно, что он был выходцем из Сирта, откуда бежал в 2016 году, когда город был взят под контроль правительственнными войсками. О других погибших или пострадавших информации не поступало, передает ТАСС.

6 июня Африканское командование Вооруженных сил США сообщило о ликвидации вблизи Бени-Валида четырех боевиков ИГ, в том числе одного из видных главарей террористов Абдель Аты аль-Кайви. Тогда также отмечалось, что рейд был совершен в координации с Правительством национального единства.

Напомним, о том, что США наращивают вооружение и готовят удар по Сирии, заявил в понедельник, 27 августа, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

«Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы применения химоружия», — сказал он. Конашенков добавил, что 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США USS Ross, оснащенный ракетами «Томагавк», что позволяет нанести удары по всей Сирии.

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