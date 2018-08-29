Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Дядя Сэм ударил, но не по Сирии, а по Ливии, и попал в своего...

Опубликовано 29.08.2018 в разделе комментариев 0

сша ливия игил
Дядя Сэм ударил, но не по Сирии, а по Ливии, и попал в своего...

Соединенные Штаты нанесли во вторник удар с воздуха по территории Ливии. В результате обстрела погиб боевик террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ), сообщает официальный сайт Африканского командования Вооруженных сил США (Africom). 

Боевая авиация подвергла "точечной бомбардировке" район города Бени-Валид (в 180 км к юго-востоку от Триполи). Действия ВВС скоординированы с Правительством национального единства Ливии. В результате воздушного рейда гражданское население не пострадало, отмечается в коммюнике. 

Ранее ливийская пресса сообщала, что неопознанный самолет нанес во вторник в Бени-Валиде удар по машине, в которой находился активист ИГ по прозвищу Валид Абу Хариба. Известно, что он был выходцем из Сирта, откуда бежал в 2016 году, когда город был взят под контроль правительственнными войсками. О других погибших или пострадавших информации не поступало, передает ТАСС. 

6 июня Африканское командование Вооруженных сил США сообщило о ликвидации вблизи Бени-Валида четырех боевиков ИГ, в том числе одного из видных главарей террористов Абдель Аты аль-Кайви. Тогда также отмечалось, что рейд был совершен в координации с Правительством национального единства.

Напомним, о том, что США наращивают вооружение и готовят удар по Сирии, заявил в понедельник, 27 августа, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс». 

«Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы применения химоружия», — сказал он. Конашенков добавил, что 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США USS Ross, оснащенный ракетами «Томагавк», что позволяет нанести удары по всей Сирии. 

Новость по теме:

США наращивают группировку у берегов Сирии для дальнейшей эскалации конфликта



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоиться помимо пенсионной реформы деиндустриализацией
Митинг в Сокольниках призвал трудящихся обеспокоит...
25.08.2018
Эшелон, премьера клипа
Эшелон, премьера клипа
29.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дядя Сэм ударил, но не по Сирии, а по Ливии, и попал в своего... (0)
Штаб Вадима Кумина отреагировал на самоустранение Мосгорсуда (1)
Президент озабочен качеством бибики (2)
Голодовка Удальцова прекратила колебания - шутки кончились (9)
Димона Тосканского явили народу, но какой-то он "как в воду опущенный" (0)
Тамбовский прокурор нынче пострашнее тамбовского волка (1)
С разрешения Трампа Путин провел выходные в тувинской тайге (22)
Любых левых в Колумбии добивают после начала перемирия с РВСК-АН (1)
Силовигарх номер один вышвыривает генералов-силовиков пачками, не ожидая "ответок" (5)
Кумин подал иск на снятие Собянина с выборов (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Очередной фейк-утка: признак нового "темного века"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Идея Путинской России - классная бибика!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О,русская тревожная душа !
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Как они, бляди, боятся голодающего человека...
Дарья Митина Дарья Митина: Сибирскoе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss