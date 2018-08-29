И снова - Бирюлёво...

В Москве в районе Бирюлево Западное задержаны 18 участников дорожного конфликта со стрельбой, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Сообщение о дорожном конфликте поступило в 9 вечера 27 августа, позвонившие в полицию рассказали о стрельбе у дома 18 по улице Булатниковская.

В результате драки со стрельбой пострадали три человека, с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. По данным агентства «Москва», мужчина 25 лет получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа, 31-летний мужчина — закрытую черепно-мозговую травму, колото-резаную рану живота и резаную рану локтя, а «неизвестный гражданин на вид 28 лет» — огнестрельные и проникающие колото-резаные ранения конечностей.

Кроме того, сотрудники полиции задержали на месте происшествия 18 человек. Они были «доставлены для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел полиции», пояснили в ГУ МВД.

По словам собеседника РБК, задержанные проверяются на причастность к этому событию, правоохранительным органам теперь предстоит установить «долю их участия в указанном инциденте».

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