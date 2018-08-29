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Московский листок

И снова - Бирюлёво...

Опубликовано 29.08.2018 в разделе комментариев 3

криминал беспредел москва бирюлёво
И снова - Бирюлёво...

В Москве в районе Бирюлево Западное задержаны 18 участников дорожного конфликта со стрельбой, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Сообщение о дорожном конфликте поступило в 9 вечера 27 августа, позвонившие в полицию рассказали о стрельбе у дома 18 по улице Булатниковская. 

В результате драки со стрельбой пострадали три человека, с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. По данным агентства «Москва», мужчина 25 лет получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа, 31-летний мужчина — закрытую черепно-мозговую травму, колото-резаную рану живота и резаную рану локтя, а «неизвестный гражданин на вид 28 лет» — огнестрельные и проникающие колото-резаные ранения конечностей. 

Кроме того, сотрудники полиции задержали на месте происшествия 18 человек. Они были «доставлены для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел полиции», пояснили в ГУ МВД. 

По словам собеседника РБК, задержанные проверяются на причастность к этому событию, правоохранительным органам теперь предстоит установить «долю их участия в указанном инциденте».

Напомним, вчера похожая весть взбудоражила российское общество. Криминализация разных городов растёт с одинаковой сокростью...

Напавшие на воинский эшелон на железнодорожной станции Петровский завод в Забайкалье имели связи с криминальным миром, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района.

"Погибший по прозвищу Жданчик 1989 года рождения являлся "смотрящим" (координатор криминальных групп - ИФ) в районе, он отмечал с друзьями свой День рождения в кафе у вокзала. У компании произошел конфликт с военными, которые зашли в магазин, после чего местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь", - сказал собеседник агентства. 

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Всего комментариев к статье: 3
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(15) написал 29.08.2018 12:04
Догадайтесь какой национальности были путинские дружки-уголовники. совершившие государственный переворот и узурпировавшие в власть? Все ли они были граждане РФ, если известно, что никаких "гражданрф" в природе не существует?
.
http://www.youtube.com/watch?v=c-31uViW1hg
.
Сколько из них окажутся "непричастными" к государственному перевороту, измене Родины, узурпации власти, разорению нашей страны, мародерству и геноциду и как их будут встречать на из торы-ческой родине, в одном маленьком, но очень фашистском нарыве на территории оккупированной Палестины? Встретят, как Рому Абрамовича и других криминальных подельников Путина.
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горно-копытные россияне
хультурно развлекаются написал 29.08.2018 12:04
в Москвабаде
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(без названия)
загадка написал 29.08.2018 11:45
Догадайтесь какой национальности были "участники конфликта"?Все ли они были гражданами РФ?Сколько из них окажутся "непричастными" к конфликту и как их будут встречать на родине,в одной маленькой.но очень гордой республике(республике?)
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