Не сказал ничего нового...

Даже как-то обидно - президенту на стол положили тот же темник, что и рядовому кремлеботу.
В сухом остатке: ваши пенсионные накопления мы профукали, а теперь платить вам пенсии нечем. Или просто неохота.
Я, мол, раньше обещал, что при моем президентстве пенсионный возраст повышать не будут. Но разве я знал, что засижусь у власти так долго?
Опять же россияне явно зажились - продолжительность жизни при Путине выросла на 8 лет почти. Правда, сам оговорился, что на правду это не похоже. Но эксперты говорят, что выросла.
В бюджете есть деньги для пополнения Пенсионного фонда, но на хрена же их тратить на старичьё?
Президент озабочен качеством бибики
Но на тысячу рублей в год поднимать пенсии планируем. Исходя из средней продолжительности жизни мужчин, года на 2,5 жизни хватит. Вот на 2,5 тысячи повысим... Умрете состоятельными людьми. А умрете обязательно и в срок, это мы вам гарантируем.
И вообще если мы не поднимем пенсионный возраст, то все рухнет - и национальная оборона, и промышленность, и культура. Ну все рухнет. Обвалится.
Ну и предложения конструктивные:
- теткам пенсионный возраст повысят не до 63, а "всего" до 60-ти;
- многодетным теткам выход на пенсию раньше срока;
- пенсионный возраст будут поднимать постепенно: сначала на год, потом опять на год... То есть не на 5 лет, а на 1+1+1+1+1;
- обещать для пожилых людей много работы...
- тем, кого грабанули, оставят льготы по квартплате и налогам.
В общем, если пенсионный возраст не повысить, то враг нападет и страна погибнет на фиг.
Звездец!
А.Б.
ha написал 29.08.2018 13:59
Владимир Еремеев написал 29.08.2018 13:58
Авакум написал 29.08.2018 13:57
страстно отрабатывают све право на воровство!
Пл всем каналам врущее мурло пРезидента. Конечно, путин -политический труп, но он опасен для народов России как никогда.
Только общими усилиями каждого россиянина можно будет избавить страну от бесов!
пара слов написал 29.08.2018 13:55
стоик1184 написал 29.08.2018 13:52
м написал 29.08.2018 13:49
а вот нищее население можно подстричь и лишить их пенсий, овец то много, а баранов мало.
ВВП в очередной раз показал, что он ставленник олигархата и защищает его интересы
пара слов написал 29.08.2018 13:46
Владимир П написал 29.08.2018 13:44
Путин все же поумней Медведева, поэтому не ожидал от него абсолютно нереального обещания "защитить" людей предпенсионного возраста от увольнений работодателями. Предпенсионный возраст для мужчин будет после 60, для женщин после 55. Но что помешает работодателю уволить заблаговременно - мужчину в 59 и женщину в 54?
Так и будет, потому что если не уволишь, потом придется 5 лет не увольнять, даже если работник станет совсем ненужным. И уж никакой работодатель не возьмет на работу даже ценного работника - женщину в 56 и мужчину в 61, поскольку не будет иметь права ни уволить их до достижения пенсионного возраста. Этот закон станет просто бичом как для работодателей,так и, в еще большей степени, для людей предпенсионного и пред-пред пенсионного возраст. ПОВТОРЯЮ: людей пред- пред пенсионного возраста (54 У ЖЕНЩИН И 59 У МУЖЧИН) просто будут увольнять, чтобы избежать проблем в будущем. А людей предпенсионного возраста(СТАРШЕ 55 У ЖЕНЩИН И СТАРШЕ 60 У МУЖЧИН) просто не будут принимать на работу. И ЭТО ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ КАПИТАЛИЗМА. Итак, окажутся отрезанными от работы все женщины старше 55 и все мужчины старше 60. ВОПРОС К ПРЕЗИДЕНТУ: на какие средства они будут доживать оставшиеся до пенсии 5 лет?
Интересно, президент таких простых вещей не понимает? Или держит "пиплз" за дурачков?
пара слов написал 29.08.2018 13:41
La Terrible написал 29.08.2018 13:39
Будьте прокляты навеки, паразиты!
Василий(15) написал 29.08.2018 13:38
-Что это? написал 29.08.2018 13:35
Выгляни в окно,если ты не в Мск живешь:
Дороги, разрушенные заводы, разрушенные села и сельхозпредприятия.
Взгляни на Сибирь и ДВ:
Масса неосуоенных территорий.
Убитые наука,медицина,образование,культура.
Все вышеперечисленное надо восстановить.
Не только восстановить ,но и прирастить кратно.
Русский миллиард-таков должен быть человеческий проект.
Вот,когда ты все это прикинешь- ты можешь смело отказываться от долларовых фантиков и спроектировать количество рублей на реализацию всех этих планов.
Т.е., только за счет имеющихся почти неограниченных внутренних ресурсов!!!
И никто не нужен из зарубежья!
Никто!
ИС написал 29.08.2018 13:35
3487 написал 29.08.2018 13:31
Свободу Удальцову и Навальному!
Tolpa написал 29.08.2018 13:30
Каждое шевеление правительственных воров это увод денег из страна.
Одни только олимпийские игры позволили набить карманы ворам, а там еще и ЧМ по футболу ! Воруй , не хочу!
Банкрот путин вместе с правительственными подельниками должен пойти под суд!
Очковтиратель Пенсии написал 29.08.2018 13:14
ОКП что предлагает, где скрытые резервы развития?
от Кукса написал 29.08.2018 13:08
Вот оно что! Оказывается это эксперты ООН насчитали, что продолжительность жизни в России выросла на 7 с половиной лет.
А мы то думаем, что это наши родные вокруг умирают со средней продолжительностью жизни около 60 и иногда 65 лет!?
Оказывается эксперты ООН сидят у себя в Брюсселе глядят на КОФЕ АННАНА прожившего до 80 и других подобных Горбачевых,
просидевших на хребте и за счет других жителей планеты и считают что в среднем в России продолжительность жизни тоже выросла!
А это не то самое ООН, которое не замечает бандеро-фашистов на Украине, не то самое ООН, которое издает секретные директивы
в обход России, чтобы никто не смел восстанавливать разрушенную террористами Сирию - пусть россия слабеет и напрягается!?
Слушать вражеских экспертов - а любой, кто ослабляет Россию является врагом России, - это самый паршивый путь. Примеры нам известны:
это Горбачев, разваливший СССР и Ельцин, поставивший уже Россию на коленки в позу милотынюпросящей старушки и уничтоживший в бандитских
войнах 90-х чуть ли не половину молодого населения Росссии! А сейчас вдруг - демографическая яма! Требуйте компенсаций с тех, кто развязал
Вторую мировую (а это США, их Рокфеллеры и Морганы), кто вел Холодную войну против СССР, победившего фашизм, и привел его к поражению
путем подстановки предателя Горбачева во главу КПСС! Слабо!? Проще свой народ дограбить и выполнить план МВФ по ликвидации теперь уже России?
Загнав народ России в угол, а мы не крысы, ваши ООНовские эксперты очень сильно рискуют! А тот кто сильно рискует, тот никогда больше
не будет пить шампанское!
-Что это? написал 29.08.2018 13:06
Какие нужны доказательства.
Я,хотя,и атеист,но взываю к господу:
Нам нужна Революция!!!!!
Долой оккупантов!!!!
Господи,помоги!!!
Дай,хотя бы, военный переворот!!!
В ближайшие дни!!!
пацуП написал 29.08.2018 13:03
Кровавый карлик написал 29.08.2018 13:02