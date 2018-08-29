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Московский листок

Не сказал ничего нового...

Опубликовано 29.08.2018 в разделе комментариев 26

путин правительство пенсионеры
Не сказал ничего нового...

Даже как-то обидно - президенту на стол положили тот же темник, что и рядовому кремлеботу.

В сухом остатке: ваши пенсионные накопления мы профукали, а теперь платить вам пенсии нечем. Или просто неохота.

Я, мол, раньше обещал, что при моем президентстве пенсионный возраст повышать не будут. Но разве я знал, что засижусь у власти так долго?

Опять же россияне явно зажились - продолжительность жизни при Путине выросла на 8 лет почти. Правда, сам оговорился, что на правду это не похоже. Но эксперты говорят, что выросла.

В бюджете есть деньги для пополнения Пенсионного фонда, но на хрена же их тратить на старичьё? 

Президент озабочен качеством бибики

Но на тысячу рублей в год поднимать пенсии планируем. Исходя из средней продолжительности жизни мужчин, года на 2,5 жизни хватит. Вот на 2,5 тысячи повысим... Умрете состоятельными людьми. А умрете обязательно и в срок, это мы вам гарантируем.

И вообще если мы не поднимем пенсионный возраст, то все рухнет - и национальная оборона, и промышленность, и культура. Ну все рухнет. Обвалится.

Ну и предложения конструктивные:

- теткам пенсионный возраст повысят не до 63, а "всего" до 60-ти;

- многодетным теткам выход на пенсию раньше срока;

- пенсионный возраст будут поднимать постепенно: сначала на год, потом опять на год... То есть не на 5 лет, а на 1+1+1+1+1;

- обещать для пожилых людей много работы...

- тем, кого грабанули, оставят льготы по квартплате и налогам.

В общем, если пенсионный возраст не повысить, то враг нападет и страна погибнет на фиг.

Звездец!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 26
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Re: Что такое демагогия?
ha написал 29.08.2018 13:59
"Вот вам, дедушка , и Юрьев день!" С возвращением в "Россею рабстсва времен андроповщины", дорогие товарищи с новым сссср из 14 республик!!! Идет 6 утра заспанный мужик на завод, у проходной в киоске просит газету "Правда", от туда высовывается возмущенный киоскер с криком "Вы что мужчина - с ума сошли? "Правды" давно нет, "Советскую россию" давно продали, остался "Труд" за три копейки...Будете брать? Дожили к 60 годам и до "труда на баев с их охранкой до смерти" (с учетом пенсионного возраста в 65 и столько же средней продолжительностью жизни кроме столиц и юга).
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Re: +++
Владимир Еремеев написал 29.08.2018 13:58
И не удержался, чтобы не лягнуть оппозицию "на свой аршин". А ведь люди не лягаются, это привычка ослов.
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Re: Бесы измываются над православными!
Авакум написал 29.08.2018 13:57
Теле-авивское телевидение приступило к операции по промывке мозгов россиянам и замене на путинскую лапшу.Все политпроституток согнали в студии и они
страстно отрабатывают све право на воровство!
Пл всем каналам врущее мурло пРезидента. Конечно, путин -политический труп, но он опасен для народов России как никогда.
Только общими усилиями каждого россиянина можно будет избавить страну от бесов!
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(без названия)
пара слов написал 29.08.2018 13:55
Опять-таки... На фоне так называемой пенсионной реформы и показателей смертности в Путлерастии воры для ватанов создают новый "закон" о похоронах: похороны ватанов разделят на три этапа... какая прелесть! Подробнее: https://www.newsru.com/russia/29aug2018/ritual.html
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(без названия)
стоик1184 написал 29.08.2018 13:52
Пожелаем сортирному Карлику сдохнуть мучительно и завтра, а лучще сегодня?
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(без названия)
м написал 29.08.2018 13:49
Из речи ВВП следует, что оказывается с буржуев м нефтегазового комплекса нечего взять,
а вот нищее население можно подстричь и лишить их пенсий, овец то много, а баранов мало.
ВВП в очередной раз показал, что он ставленник олигархата и защищает его интересы
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(без названия)
пара слов написал 29.08.2018 13:46
Речь Вали Красные Трусы, раскрывающей мудрость вошьдя, то и дело прерывается аплодисментами... все счастливы по версии жыдо-пропагандонского радио "вести фэмэ"! Какой восторг!
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Что такое демагогия?
Владимир П написал 29.08.2018 13:44
Это когда принимается в расчет лишь часть факторов и делаются нужные демагогу выводы, при этом игнорируются другие факторы. Не гнушается демагог и ложных аргументов. Яркий образчик - сегодняшнее выступление Путина в защиту "пенсионной реформы". Мы услышали все те же шаблонные аргументы пропагандистов от власти и не услышали множества аргументов "контра", высказываемых и рядовыми людьми, и серьезными экономистами - Делягиным, Катасоновым и другими, а также политологами - Шевченко, Кургиняном и другими, а также известными политиками - Зюгановым, Мироновым, Жириновским и другими.
Путин все же поумней Медведева, поэтому не ожидал от него абсолютно нереального обещания "защитить" людей предпенсионного возраста от увольнений работодателями. Предпенсионный возраст для мужчин будет после 60, для женщин после 55. Но что помешает работодателю уволить заблаговременно - мужчину в 59 и женщину в 54?
Так и будет, потому что если не уволишь, потом придется 5 лет не увольнять, даже если работник станет совсем ненужным. И уж никакой работодатель не возьмет на работу даже ценного работника - женщину в 56 и мужчину в 61, поскольку не будет иметь права ни уволить их до достижения пенсионного возраста. Этот закон станет просто бичом как для работодателей,так и, в еще большей степени, для людей предпенсионного и пред-пред пенсионного возраст. ПОВТОРЯЮ: людей пред- пред пенсионного возраста (54 У ЖЕНЩИН И 59 У МУЖЧИН) просто будут увольнять, чтобы избежать проблем в будущем. А людей предпенсионного возраста(СТАРШЕ 55 У ЖЕНЩИН И СТАРШЕ 60 У МУЖЧИН) просто не будут принимать на работу. И ЭТО ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ КАПИТАЛИЗМА. Итак, окажутся отрезанными от работы все женщины старше 55 и все мужчины старше 60. ВОПРОС К ПРЕЗИДЕНТУ: на какие средства они будут доживать оставшиеся до пенсии 5 лет?
Интересно, президент таких простых вещей не понимает? Или держит "пиплз" за дурачков?
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(без названия)
пара слов написал 29.08.2018 13:41
Ааааааааааааа! Понеслось дepьмo по трубам - на жыдо-пропагандонском ради "вести фэмэ" пропагандоны вхахлеб рассказывают, какой вошьдь мудрый и как повезло ватанам, что у них такой мудрый вошьдь. В данный момент выступает Валя Красные Трусы...
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(без названия)
La Terrible написал 29.08.2018 13:39
Сами получили нехилую пензию, как госслужащие, вовремя, сейчас хапают еще и нехилые зряплаты к нехилым пензиям. И все "работают" против нас до смерти на наших шеях. Пнх, уроды! Чтоб вы сами сдохли в течение года! И личинки ваши пусть сдохнут, не дожив до пензий. И внучки, и правнучки!
Будьте прокляты навеки, паразиты!
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(15) написал 29.08.2018 13:38
Плешивый карлик вместе со своими шнобелястыми дружками-уголовниками за счет разорения нашей страны в Сраиле поднимает пенсии, а в нашей, оккупированной жидо-фашистами стране, он повышает пенсионный возраст, без малейшего намека на рост доходов граждан и какого-то увеличения занятости. В ходе грабежа, мародерства и геноцида ликвидированы десятки тысяч предприятий.
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Re: Скажите пожалуйста что нибудь новое -где скрытые резервы?
-Что это? написал 29.08.2018 13:35
Резеровов-немеряно.
Выгляни в окно,если ты не в Мск живешь:
Дороги, разрушенные заводы, разрушенные села и сельхозпредприятия.
Взгляни на Сибирь и ДВ:
Масса неосуоенных территорий.
Убитые наука,медицина,образование,культура.
Все вышеперечисленное надо восстановить.
Не только восстановить ,но и прирастить кратно.
Русский миллиард-таков должен быть человеческий проект.
Вот,когда ты все это прикинешь- ты можешь смело отказываться от долларовых фантиков и спроектировать количество рублей на реализацию всех этих планов.
Т.е., только за счет имеющихся почти неограниченных внутренних ресурсов!!!
И никто не нужен из зарубежья!
Никто!
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Наконец-то!
ИС написал 29.08.2018 13:35
Наконец-то, Путин выглянул из норки и просвистел...
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230498
3487 написал 29.08.2018 13:31
Долой Путина и его крысиную власть!
Свободу Удальцову и Навальному!
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Re: Скажите пожалуйста что нибудь новое. Где скрытые резервы развития?
Tolpa написал 29.08.2018 13:30
Все разворовала мафия под руководством путина!
Каждое шевеление правительственных воров это увод денег из страна.
Одни только олимпийские игры позволили набить карманы ворам, а там еще и ЧМ по футболу ! Воруй , не хочу!
Банкрот путин вместе с правительственными подельниками должен пойти под суд!
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Скажите пожалуйста что нибудь новое
Очковтиратель Пенсии написал 29.08.2018 13:14
Вы не понимаете, если Владимир Владимирович Путин решился на такое, это очень плохо с финансами. Край и теперь неважно кто управляет нами, денег же нет.
ОКП что предлагает, где скрытые резервы развития?
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как же ничего нового? а эксперты?
от Кукса написал 29.08.2018 13:08

Вот оно что! Оказывается это эксперты ООН насчитали, что продолжительность жизни в России выросла на 7 с половиной лет.
А мы то думаем, что это наши родные вокруг умирают со средней продолжительностью жизни около 60 и иногда 65 лет!?
Оказывается эксперты ООН сидят у себя в Брюсселе глядят на КОФЕ АННАНА прожившего до 80 и других подобных Горбачевых,
просидевших на хребте и за счет других жителей планеты и считают что в среднем в России продолжительность жизни тоже выросла!
А это не то самое ООН, которое не замечает бандеро-фашистов на Украине, не то самое ООН, которое издает секретные директивы
в обход России, чтобы никто не смел восстанавливать разрушенную террористами Сирию - пусть россия слабеет и напрягается!?
Слушать вражеских экспертов - а любой, кто ослабляет Россию является врагом России, - это самый паршивый путь. Примеры нам известны:
это Горбачев, разваливший СССР и Ельцин, поставивший уже Россию на коленки в позу милотынюпросящей старушки и уничтоживший в бандитских
войнах 90-х чуть ли не половину молодого населения Росссии! А сейчас вдруг - демографическая яма! Требуйте компенсаций с тех, кто развязал
Вторую мировую (а это США, их Рокфеллеры и Морганы), кто вел Холодную войну против СССР, победившего фашизм, и привел его к поражению
путем подстановки предателя Горбачева во главу КПСС! Слабо!? Проще свой народ дограбить и выполнить план МВФ по ликвидации теперь уже России?
Загнав народ России в угол, а мы не крысы, ваши ООНовские эксперты очень сильно рискуют! А тот кто сильно рискует, тот никогда больше
не будет пить шампанское!
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Десятки тысяч уничтоженных заводов ,деревень и поселков
-Что это? написал 29.08.2018 13:06
Какие еще очевидности нужны для осознания факта оккупации? Отказ от крохотной,но социальности.
Какие нужны доказательства.
Я,хотя,и атеист,но взываю к господу:
Нам нужна Революция!!!!!
Долой оккупантов!!!!
Господи,помоги!!!
Дай,хотя бы, военный переворот!!!
В ближайшие дни!!!
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Re: Народ скажет свое слово!
пацуП написал 29.08.2018 13:03
Народ многострадальный и это проглотит? Стариков целенаправленно и по закону закапают побыстрей в могилу (ведь средний возраст жизни в 65 с небольшим, а за вычетом столиц и кавказа - 57-64 года), чтобы денежки потратить на силовико с впк и мегапроекты с шоу бесконечные. Если народ русский это продолжит как ни в чем не бывало "будет кричать гоооол" - он воистину достоин такого правительства и жизни с непрерывным грабежом их и рабства на века... Сказка про "хорошего царя и плохих и вороватых бояр, которые обманывают доброго царя" - завершилась! Сдохнет в течения года в ранге "диктатора, ответственного за геноцидом стариков - бог не фрайер - шельму метит!"
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Утритесь
Кровавый карлик написал 29.08.2018 13:02
Смачно он плюнул в рожу электорату.
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