Не сказал ничего нового...

Даже как-то обидно - президенту на стол положили тот же темник, что и рядовому кремлеботу.

В сухом остатке: ваши пенсионные накопления мы профукали, а теперь платить вам пенсии нечем. Или просто неохота.

Я, мол, раньше обещал, что при моем президентстве пенсионный возраст повышать не будут. Но разве я знал, что засижусь у власти так долго?

Опять же россияне явно зажились - продолжительность жизни при Путине выросла на 8 лет почти. Правда, сам оговорился, что на правду это не похоже. Но эксперты говорят, что выросла.

В бюджете есть деньги для пополнения Пенсионного фонда, но на хрена же их тратить на старичьё?

Президент озабочен качеством бибики

Но на тысячу рублей в год поднимать пенсии планируем. Исходя из средней продолжительности жизни мужчин, года на 2,5 жизни хватит. Вот на 2,5 тысячи повысим... Умрете состоятельными людьми. А умрете обязательно и в срок, это мы вам гарантируем.

И вообще если мы не поднимем пенсионный возраст, то все рухнет - и национальная оборона, и промышленность, и культура. Ну все рухнет. Обвалится.

Ну и предложения конструктивные:

- теткам пенсионный возраст повысят не до 63, а "всего" до 60-ти;

- многодетным теткам выход на пенсию раньше срока;

- пенсионный возраст будут поднимать постепенно: сначала на год, потом опять на год... То есть не на 5 лет, а на 1+1+1+1+1;

- обещать для пожилых людей много работы...

- тем, кого грабанули, оставят льготы по квартплате и налогам.

В общем, если пенсионный возраст не повысить, то враг нападет и страна погибнет на фиг.

Звездец!

А.Б.