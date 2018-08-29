Двух сотрудников ярославской колонии N8, помогавших коллегам из ИК-1 "гонять сусликов", присовокупили к делу

В ярославской колонии N8 задержали двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) - Сардора Зиябова и Дмитрия Никитинко. Они, как установило следствие, участвовали в пытках заключенных в колонии N1. Ее "прославило" опубликованное в "Новой газете" видео с пытками осужденного Евгения Макарова.

Зиябов и Никитинко задержаны в рамках расследования уголовного дела по применению надзирателями колоний области насилия по отношению к заключенным, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Зиябова Заволжский районный суд Ярославля уже отправил под арест до 20 сентября, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Ярославского облсуда Наталию Сарбунову.

По версии следствия, 29 ноября 2016 года в ярославской колонии N1 проводились плановые режимные мероприятия с привлечением сотрудников ФКУ ИК-8. Во время следования группы осужденных бегом по коридору сотрудники этих колоний наносили заключенным множественные удары руками, ногами и резиновыми палками.

Резонансная на сегодняшний день тема пыток в ярославских исправительных учреждениях началась с публикации "Новой газеты" 20 июля видеозаписи избиения Евгения Макарова. Заключенного держат распятым на столе лицом вниз, его руки скованы наручниками, сотрудники колонии, сменяя друг друга, методично бьют его по ступням и голеням, на голову периодически льют воду из ведра. Макаров кричит от боли и молит о пощаде, сотрудники колонии пошучивают. События, запечатленные на видео, произошли 29 июня 2017 года.

После этого региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. 24 июля оно было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. 17 сотрудников ФСИН отстранили от работы. Многих из них начали заключать под стражу. А замначальника ИК-1 по воспитательной работе Иван Калашников по состоянию здоровья был помещен под домашний арест.

2 августа сообщалось об аресте двенадцатого фигуранта дела об избиении Макарова - инспектора группы надзора отдела безопасности Александра Морозова.

23 августа юристы правозащитного фонда "Общественный вердикт" передали в прессу новые видеозаписи, свидетельствующие о систематических пытках в ИК-1 Ярославской области. На одной записи запечатлено, как сотрудники ФСИН избивают группу заключенных, которых заставляют бегать по коридору. Предположительно, видео снято в декабре 2016 года на видеорегистратор, закрепленный на лацкане одежды одного из надзирателей.

Затем заключенных снова прогоняют "сквозь строй". "Суслики бегут!" - "Плохо бегут!" - "Надо поторопить", - цинично комментируют происходящее сотрудники ФСИН.

Ролик заканчивается тревожно: заключенных уводят в дальнюю комнату, куда за ними всей толпой отправляются тюремщики. В руках у некоторых резиновые дубинки. Один из сотрудников заглядывает в камеру и просит у заключенного простынь, которую зачем-то подставляют под струю воды.

Между тем, проблема пыток в колониях и околотках РФ никуда не пропала. Глава Ассоциации незаконно осужденных Татарстана Надежда Шакирова рассказала 23 августа о пытках задержанных в отделе по борьбе с организованной преступностью республиканского МВД. По ее словам, полицейские пытали ее брата Сергея Григорьева, задержанного в апреле 2017 года по подозрению в разбойном нападении и вымогательстве. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, но своей вины осужденный не признал. Брат Шакировой - не единственный подвергшийся пыткам.

После задержания Григорьев долгое время сидел в отделении с надетой на лице шапкой без возможности посетить туалет, сообщила Шакирова "Idel.Реалии". Вечером заместитель начальника по борьбе с организованной преступностью Дмитрий Марфин, оперуполномоченный Дмитрий Иванов и еще трое сотрудников по УБОП надели задержанному на голову пакет и начали душить его, пока он не стал прогрызать пакет зубами. После этого они присоединили к ногам и ягодицам Григорьева железные клеммы и гоняли ток по телу с помощью самодельной машинки.

В казанском управлении Следственного комитета, куда обратилась Шакирова, отказались возбуждать уголовное дело. Она также писала главе СК РФ Александру Бастрыкину, но ей пришел ответ, что в действиях полицейских не было ничего противоправного.

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