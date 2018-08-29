Координатор Левого Фронта С.Удальцов потерял сознание в спецприёмнике

Канал Mash написал, что Сергей Удальцов потерял сознание в камере спецприемнка и ему срочно вызвали «скорую». Ни опровергнуть, ни подтвердить информацию мне нигде не смогли, но я полагаю что это правда - я еще вчера написала, что ему ПЛОХО, и выписали его В ПЛОХОМ состоянии.
Позавчера вечером «лечащий врач» Сергея Удальцова посчитала его здоровым (две недели сухой голодовки!) и выписала обратно в спецприемник. После общения с ней по телефону, имею основания полагать, что руководствовалась она не клятвой Гиппократа (как минимум) и совестью, а указаниями людей, не имеющих отношения к медицине. Назвать здоровым человека, 2 недели ведущего сухую голодовку - это за гранью...
В прошедшие выходные мне звонили из больницы №52 (откуда его так же стремительно выписали) и сообщили, что уже тогда у него были показания к длительной госпитализации для полноценного восстановления (отказ почек - дело нескольких часов, и случиться это может незаметно даже для Сергея, а почечная недостаточность была уже тогда).
Материалы по теме:
Голодовка Удальцова прекратила колебания - шутки кончились
Объединенная компартия выступила в защиту Сергея Удальцова
Координатор Левого Фронта С.Удальцов госпитализирован на 13-й день голодовки
Сергея Удальцова, две недели держащего сухую голодовку, врач сочла здоровым...
Апелляцию Удальцова отклонили: месяц сидеть ему постановили где-то очень высоко
Удальцов объявил сухую голодовку, левая общественность жестко выступает в его защиту
РЛМ написал 29.08.2018 15:25
Но всегда считала и считаю - голодовка не должна быть методом борьбы за право.
Фашистам выгоднее смерть Удальцова, нежели его активная позиция в противостоянии их режиму.
И они его к этому подводят.
России, той ее части, которая противостоит фашизму, Удальцов нужен живым. И это гораздо важнее для интересов новой, грядущей России, России социалистической, для становления которой Удальцов может еще много чего полезного сделать.
3авидонов Никодиа написал 29.08.2018 15:24
Всегда подпитывали глюкозой, добавками и через зонд кормили принудительно.
У Мудальца не голодовка, а постановка голодовки.
Короче, под дурака косит.
они его просто хотят убить написал 29.08.2018 15:17
- они его просто хотят убить