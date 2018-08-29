Координатор Левого Фронта С.Удальцов потерял сознание в спецприёмнике

Канал Mash написал, что Сергей Удальцов потерял сознание в камере спецприемнка и ему срочно вызвали «скорую». Ни опровергнуть, ни подтвердить информацию мне нигде не смогли, но я полагаю что это правда - я еще вчера написала, что ему ПЛОХО, и выписали его В ПЛОХОМ состоянии.

Позавчера вечером «лечащий врач» Сергея Удальцова посчитала его здоровым (две недели сухой голодовки!) и выписала обратно в спецприемник. После общения с ней по телефону, имею основания полагать, что руководствовалась она не клятвой Гиппократа (как минимум) и совестью, а указаниями людей, не имеющих отношения к медицине. Назвать здоровым человека, 2 недели ведущего сухую голодовку - это за гранью...

В прошедшие выходные мне звонили из больницы №52 (откуда его так же стремительно выписали) и сообщили, что уже тогда у него были показания к длительной госпитализации для полноценного восстановления (отказ почек - дело нескольких часов, и случиться это может незаметно даже для Сергея, а почечная недостаточность была уже тогда).

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