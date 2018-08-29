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Московский листок

В сырьевой империи собрать в школу ребёнка - уже роскошь для половины вынужденных россиян

Опубликовано 29.08.2018 в разделе комментариев 0

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В сырьевой империи собрать в школу ребёнка - уже роскошь для половины вынужденных россиян

Половина россиян считает расходы на подготовку детей к 1 сентября значительными, но посильными, а каждый пятый рассматривает эти финансовые траты как требующие существенных накоплений, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

По результатам социологического исследования, у каждого второго опрошенного (51%) подготовка к 1 сентября вызывает определенные финансовые трудности, но они рассматриваются как посильные. Для каждого пятого (21%) сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить.

При этом у 28% россиян не возникло финансовых затруднений из-за расходов к 1 сентября.

Стандарты образования в Путинской России

Каждый второй (51%) опрошенный считает, что в школах дают достаточно знаний и навыков для подготовки ребенка к жизни в современном мире. Вместе с тем более трети (37%) респондентов утверждают обратное: школьное образование не отвечает нынешним требованиям.

Мнения о том, соответствует ли российское школьное образование мировым стандартам, разделились: 36% респондентов полагают, что соответствует, еще 33% придерживаются противоположного мнения, утверждая, что российское школьное образование ниже мировых стандартов. Продвинутыми по мировым меркам образование в России считают 9%.

Большинство участников опроса (67%), у которых есть дети школьного возраста, в целом довольны качеством обучения. При этом 40% от всех респондентов считают систему школьного образования в России неэффективной, не дающей ребенку возможность получить необходимые знания и навыки. Внутри этой группы 61% отметили, что их не устраивает качество учебников, по которым занимаются их дети. Разрешение на печать учебников должны иметь только компании, зарегистрированные в России - так считают 86% опрошенных родителей.

Доля тех, кто считает, что в школах учат их детей хуже, чем их самих в свое время, составляет почти половину (45%), но имеет тенденцию к снижению (в 2016 г. было 53%). Для родителей, в первую очередь, важно, чтобы педагог умел найти индивидуальный подход к ребенку (31%), был грамотным и доступно излагал материал (30%).

Более половины респондентов (56%) считают, что внедрение возможностей современных цифровых технологий и интернета необходимо проводить аккуратно.

Почти три четверти (72%) респондентов полагают, что школьных знаний не хватает для того, чтобы получить на ЕГЭ баллы, позволяющие поступить в желаемый вуз или среднее специальное учебное заведение, и считают, что необходимы будут дополнительные занятия с репетиторами.

Опрос ВЦИОМ проведен 23-25 августа 2018 г. по заказу Центра общественно-политических проектов среди 1200 россиян в возрасте от 25 до 45 лет, проживающих в городских населенных пунктах и имеющих детей школьного возраста.

Минимум 50 тысяч дорогих россиян сидят без зарплат с начала года

Напомним, общая задолженность работодателей перед работниками из-за отсутствия у организаций собственных средств составила на 1 августа 3 млрд 389 млн рублей. Всего по состоянию на 1 августа имелась задолженность по зарплате перед 50,4 тысячами человек - это менее 1% от всех сотрудников по обследуемым Росстатом видам экономической деятельности. Общая сумма долгов составила 3,38 млрд рублей. 

Наибольшие долги по зарплатам наблюдаются с начала 2018 года на обрабатывающих производствах - 44% всех задолженностей. Еще 23% приходится на сферу строительства, 8% - сельского хозяйства и охоты, 6% - транспорта, 5% - добычи полезных ископаемых.

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