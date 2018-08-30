Вчера Путин 35 минут доказывал право народа на восстание. Доказал?

А вот умеют наши люди мобилизоваться в нужный момент. И не только на этом ресурсе, но и вообще в соцсетях.

Всего полсуток прошло после «геббельского» спича негаранта в защиту «пенсионного Освенцима». А столько уже сказали ему правды в глаза, что, как честный человек, он к утру уже обязан… Ну, вы поняли.

Подчеркну лишь то, что, возможно, ускользнуло от внимания. Казалось бы, чего проще. Есть ст.55 Конституции, исполнение которой ты четыре раза (!) клялся гарантировать.

Напомню: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Отъем у народа заслуженных пенсий для того, чтобы он и дальше продолжал вкалывать на живоглота-эксплуататора, это и есть отмена прав человека-труженика и гражданина. Согласны с этим?

Идем дальше. Если ты, товарищ «крепкий юрист», не в состоянии гарантировать исполнение этой статьи - не ищи лазейки, а найди в себе мужество подать в отставку. Любой бомж с улицы сделает лучше. Кто там на выборах 18 марта был на втором месте? Грудинин? Сдай дела ему.

Правительство олигархов вашего недоумка Медведева тоже обязано обеспечивать людям право выхода на пенсию в 55/60. Не справилось, занялось сочинением преступной отсебятины - разогнать его. Отдать под суд за превышение полномочий и злоупотребление служебным положением.

Ведь о чем вчера распинался негарант после поездки в тувинскую тайгу, где его, может быть, опять подменили или накачали из-за рубежа?

Он пытался обосновать свое «право» на любое вранье, на нарушение президентского слова «за давностью лет» и злостное попрание Конституции. Ее же приняли 25 лет назад.

Раньше он топтал ее тихой сапой. Теперь принялся подводить теоретическую базу. Читаем: «Например, в 2005 году на одной из «Прямых линий» прямо сказал, что до окончания срока моих президентских полномочий подобных изменений не будет».

Но теперь, видите ли, «все изменилось». Такой софистикой можно оправдать любую подлянку против народа. Их и так за 18 лет учинил предостаточно.

Начиная с отмены потом и кровью заработанных людьми льгот и конституционного права на жилище до наглого введения платной медицины в 2011-м.

О гарантированном ст. 31 Конституции праве людей мирно и без оружия собираться на митинги, демонстрации, пикеты скромно помолчим.

Теперь решает лично он, кому, где и когда можно критиковать его антинародный режим. В последние годы никому и нигде. Собянин только козыряет. И пускает в ход дубинки даже против подростков.

При гарантии 29-й статьей свободы мысли и слова - тотальное уголовное преследование пацанов за лайки, посты-репосты и смс-ки. Ах, ты написал в блоге: «Бога нет»? Так мы тебя за это на нары! И это в светском государстве.

О «пенсионном геноциде» еще два года назад депутат Госдумы 4-х созывов Нина Останина написала Открытое письмо самому директору ФСБ А.Бортникову (по мнению инсайдеров, ему было приказано лично привезти в тувинскую тайгу списки неблагонадежных). Цитирую:

«Но нельзя не сказать о «концлагерных» пенсиях в 10-15 тысяч рублей. Понимаете ли хотя бы Вы, Александр Васильевич, что это верная дорога к медленной и мучительной смерти? При нынешнем ценовом беспределе и грабительской квартплате на такие «доходы» человек не может ни нормально питаться, ни лечиться. Да еще с антиконституционным введением платной медицины» («Люди считают мотовство «Газпрома» преступным. А вы?» http://otchizna.su/society/11654).

Еще 5 лет назад нужно было поднимать пенсии хотя бы до европейского уровня. И вот как великое счастье негарант обещает оставшимся в живых через 6 лет: «В 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц».

Через 6 лет! В то время как США уже сегодня платят своим старикам 1200-1400 долларов (80-100 тыс. руб.). А побежденная Германия - 1000 евро! Или свыше 70 тыс. руб.

Так ведь через 6 лет рост квартплаты, общей дороговизны, тарифов на свет, газ, телефон и т.д. сожрет и эту мизерную прибавку.

Однако стоп! Хитрец же только обещает, причем на словах. А через 6 лет по манере своей, если усидит в Кремле, опять разведет руками: так ведь все изменилось.

В преамбуле Всеобщей декларации прав человека ООН от1948 года записано: «Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения» (Россия - подписант декларации).

И г-н Путин вчера, на мой взгляд, прекрасно обосновал это право людей на восстание.