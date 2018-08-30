Москва признана дерьмовым городом

Москва заняла последнее место в репутационном рейтинге городов мира, составленном консалтинговой компанией компанией Reputation Institute. Столица России расположилась на 56-й строчке рейтинга — ниже Каира, Мехико, Нью-Дели и Стамбула, пишет РБК.

Рейтинг составляется по трем основным критериям: эффективное управление, развитая экономика и привлекательная окружающая среда. При этом решающее значение имеет эффективное и уважаемое руководство города, поскольку, по мнению составителей рейтинга, именно власти создают привлекательную городскую среду.

Авторы рейтинга также учитывали уровень безопасности для жителей и туристов, а также уровень националистических настроений и социальной напряженности между жителями. По этим показателям Москва набрала самые низкие баллы.

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А вы как хотели, граждане? Вас все время пичкают какими-то странными рейтингами, в которых Москва признается самым-самым городом на планете, но ведь многие из нас уже бывали там-сям и кое что видели. Видели Вену и Париж, Флоренцию и Мадрид, не говоря уже о прочих Сиднеях и Сан-Францисках.

Ну давайте так по-честному, Москва явно не дотягивает... Нет, не до Каира и Мехико, тут, думаю, перебор, но уже Стамбул вполне может конкурировать.

Ну какое в собянинской Москве эффективное управление? Какое развитие экономики?

Ну и социальная напряженность - это ведь тоже не миф, сравним Тверскую и Бирюлево хотя бы. Кто-то закупается в "Бахетле" здоровой едой, а кто-то в "Пятерочке" просроченными макаронами. Вот набьет кишку этими макаронами, и такая у него социальная напряженность поднимается - сил нет!

Вот через 10 дней у Собянина выборы, а рискнет он пожрать в уличной закусочной? И чтоб рядом реанимация не дежурила.

А.Б.