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Московский листок

Россия по-прежнему финансирует украинскую экономику

Опубликовано 30.08.2018 в разделе комментариев 0

украина война киев
Россия по-прежнему финансирует украинскую экономику

С января по июнь 2018 года Россия инвестировала в Украину 436 миллионов долларов, говорится в отчете Государственной службы статистики Украины. По данному показателю Россия заняла первое место.

На второй строчке оказался Кипр с 219 миллионами долларов, замыкают тройку Нидерланды (207,7 миллиона). Инвестиции из остальных стран не превысили отметку в 60 миллионов долларов.

***

Как вы, наверно, понимаете, "русские" деньги, инвестированные в экономику Украины, это те элементы общей структуры, которые оказалось невозможно разрушить, несмотря на "гибридную войну" или как там ее не называй. Кипрские и голландские деньги - это тоже вовсе не средства богатых греков и голландцев, а те же самые русско-украинские деньги, проведенные через кипрский офшор и голандский полуофшор.

В принципе, можно закондательно запретить "русские деньги" с той или другой стороны, или с обеих. Но тогда пропорционально вырастут "греко-голландские" "инвестиции" с теми же странными русско-украинскими бенефициарами.

Для Украины, которая старательно выжигает весь российский сектор в своей экономике, миллиард в виде инвестиций совсем не лишний - страна клянчит миллиард у международных финансовых организаий под угрозой краха национальной экономики - и станет сама себя обрезать уже поступающий миллиард. Кстати, на 60 процентов идущий в финансовую и страховую системы, то есть обеспечивающий функционирование всей украинской экономики. Убери его, и Украина перейдет на денежные суррогаты и натуральный обмен.

А.Б.



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