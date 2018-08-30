Пенсионный "заговор" Национального Лидера не подействовал: нефтерубль падает

В среду доллар США ускорил рост, евро перешел к росту и продемонстрировал уверенное повышение курса к рублю на "Московской бирже" вечером. Рубль усилил снижение к бивалютной корзине после заявлений первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова относительно стоимости предложений президента РФ Владимира Путина по изменению первоначальных параметров пенсионной реформы. При этом даже растущая цена на нефть российской нацвалюте не помогла.

Курс доллара США составил 68,18 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 31,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,75 руб./EUR1, поднявшись на 40 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 35,19 копейки - до 73,39 рубля, передает "Интерфакс".

Эксперты обратили внимание на то, что рубль не отреагировал на телевизионное выступление президента Путина, посвященное изменениям первоначальных параметров пенсионной реформы. А после пояснений Силуанова относительно их стоимости - ускорил снижение к бивалютной корзине.

Предложения Путина, как пояснил первый вице-премьер и министр финансов, по корректировке пенсионной реформы потребуют финансовых затрат в размере около 500 млрд рублей в течение шести лет. Это оказалось решающим фактором.

"По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляет порядка 500 млрд рублей. Это потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды. Необходимые ресурсы будут изысканы в бюджете ПФР, и соответственно, объем трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду также будет обеспечивать все высказанные сегодня президентом РФ инициативы", - сказал Силуанов.

При этом цены на нефть эталонных марок активно растут в ходе торгов в среду на данных о большем, чем ожидалось, падении запасов топлива в США на прошлой неделе.

"Основными долгосрочными причинами ослабления курса российской валюты продолжают оставаться опасения дальнейшего ужесточения западных санкций, повышение ставок со стороны ФРС, а также продолжающееся падение валют развивающихся стран. Так, турецкая лира падает после затяжных праздников, аргентинский песо снижается из-за просьб местного правительства к МВФ о срочном перечислении средств, а южноафриканский рэнд - в связи с угрозой полномасштабной гражданской войны. В свою очередь, поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть", - полагает руководитель направления по анализу рынков УК "Ингосстрах-инвестиции" Валентин Журба.

Дополнительное давление на курс рубля оказывает также негативная динамика валют стран с развивающейся экономикой на фоне заметного снижения курса турецкой лиры после того, как международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинги 18 банков и двух финансовых компаний Турции.

Напомним, 23 августа Центробанк объявил, что закупки валюты на внутреннем рынке будут приостановлены до конца сентября. Такое решение регулятор принял для «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

Решение о восстановлении закупок ЦБ примет с учетом обстановки на финансовых рынка в течения сентября.

Минфин планировал с 7 августа по 6 сентября направить на закупку валюты 383,2 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. После анонсирования США новых антироссийских санкций и падения курса рубля ЦБ приостановил закупку валюты с 9 по 17 августа. 17, 21 и 22 августа регулятор закупал по 17,5 млрд руб., сегодня, 23 августа, — 20,1 млрд руб.

Материалы по теме:

Центробанк зарёкся закупать валюту до сентября - доллар пугающе растёт

Димон Тосканский решил повысить с января 2019-го акцизы на бензин и дизель

Либеральные отцы глобализации встревожились в Банке международных расчетов

Трудящиеся беднеют, олигархии богатеют: Татнефть удвоила прибыль во 2-м квартале

Миллиардер Володин легко оправдал покупку мамой-бизнесменшей 400-метровой квартиры в Москве

От "цифровизации" отрицательного роста к "территориальному развитию" постсоветской экономической пустоты