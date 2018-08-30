А не отправить ли нам Митяя-премьера отапливать школьные туалеты?

Дмитрий Медведев, вернувшийся к работе премьера после загадочного двухнедельного отсутствия, 29 августа провел селекторное совещание с регионами, посвященное началу учебного года в стране. В ходе совещания Медведеву доложили, что во многих регионах до сих пор не решили проблему неотапливаемых туалетов в школах. Премьер поручил руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко и министру просвещения Ольге Васильевой придумать наказание для глав таких регионов.

Наказанием грозит по селектору! Ишь ты, суровый какой стал после "спортивной травмы"... Рублём-то эту братию никак не обидишь - может, телесное публичное наказание подойдёт? Ольга Васильева, конечно, как специалист по телесным наказаниям - просто обязана блеснуть и тут "модернизацией"...

"Что касается набившей оскомину темы с теплыми санузлами, я давал поручение к первому сентября? - цитирует его "Интерфакс". - Да. Поручение такое: если до 1 сентября то, что было сказано, не будет сделано, я просил бы вас, Константин Анатольевич, как руководителя аппарата, и вас, Ольга Юрьевна, подготовить предложения о персональной ответственности всех, кто не справился с этой задачей".

"Понимаю, что там были сложные погодные условия, - добавил глава правительства. - Тем не менее подготовьте предложения о дисциплинарной ответственности высших должностных лиц".

Всё это больше напоминает отчаяние и неумение руководить тем, что принципиально непонятно, непостижимо для утопающего в роскоши представителя правящего класса - после его-то, медведевской длительной "модернизации", а теперь и "цифровизации". Всё точно, как раньеш - причём не в СССР, а хуже, чем в СССР. Как бы две страны - в одной школьники рискуют отморозить свои пипирки зимой, в другой - Медведев и Путин занимаются с комфортом на тренажёрах и в костюмах споривных, которые стоят тысячи евро в сочинской резиденции, где, наверное, и получают спортивные травмы. Вот в таких костюмчиках, да-да.

Путин для тренировки выбрал костюм итальянского бренда Loro Piana, относящегося к люксовому сегменту рынка.

Стоимость спортивной куртки — 1 550 евро.

Стоимость брюк — 1 200 евро.

В рекламе бренда указано, что для пошива одежды используются только натуральные ткани высочайшего качества: бирманский лотос, кашемир, шерсть мериносов, викуний, альпак и др.

Ранее Васильева в ходе совещания отметила, что в числе регионов, которые испытывают сложности с решением задачи о "теплых туалетах", оказались Забайкальский и Приморский края, пострадавшие от непогоды. В Забайкалье канализации и отопления нет в санузлах 293 школ, в Приморье - в 78 школах, уточнила министр.

В Дагестане таких школ 268, в Туве - 118, в Бурятии - 78, в Красноярском крае - 57, в Калмыкии - 49, в Иркутской области и Якутии - по 32, в Хабаровском крае - 28, в Смоленской области - 3, перечислила Васильева.

Исчезновение Медведева породило слухи о "подставе партнера" и грядущей отставке премьера

Накануне Медведев впервые появился на публике после двухнедельного "исчезновения". Вечером 28 августа СМИ облетели официальные фотографии со встречи Медведева с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным с подписями: "Нашелся!". Встреча прошла в рабочем кабинете премьера в подмосковной резиденции Горки. Новость о "нашедшемся потеряшке" Медведеве сразу же взлетела в топ "Яндекса".

На прошлой неделе издание "Проект" написало, что премьера не видели с 14 августа. При этом сообщалось, что Медведев пропустил несколько мероприятий, причем они не отменялись заранее, поэтому участникам приходилось подолгу ждать появления премьера прежде чем им говорили, что встреча не состоится.

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