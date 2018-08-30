Трудовая миграция как вызов российским профсоюзам

Начинаем публиковать отдельные материалы, выступления, статьи и тексты заявлений международная конференции профсоюзных объединений и левых сил стран СНГ «Традиции классового профсоюзного движения и вызовы современности», организованная Союзом профсоюзов России (СПР) под эгидой Всемирной Федерации Профсоюзов (ВФП), которая состоялась в Москве 23-24 августа. Первым мы публикуем доклад председателя профсоюза «Трудовая Евразия» Дмитрия Жвания.

Сегодня невозможно обсуждать «рабочий вопрос» в отрыве от проблемы трудовой миграции. Верное и обратное: в наши дни проблема трудовой миграции превращается в ядро «рабочего вопроса».

Сама по себе проблема трудовой миграции не нова. Она обозначилась ещё во второй половине XIX века, когда мир разделился на страны индустриальные и аграрные. Чем ниже цена рабочей силы, тем лучше для капитала — это, как отмечал французский марксист, один из основателей Французской социалистической партии Жюль Гед, suprema lex (высший закон) капитализма. «Там, где итальянские и испанские руки стоят дешевле — давать работу этим иностранным рукам за счёт отечественных желудков; там, где есть полуварвары, как китайцы, которые в состоянии жить, т. е. работать, питаясь горстью риса, не только можно, но и должно набирать жёлтых рабочих и оставлять умирать с голоду белых рабочих, своих соотечественников», — объяснял он, как работает этот закон, в статье, опубликованной 29 января 1882 года.

Однако в те годы трудовая миграция была локальной. Так, во Францию на заработки ехали уроженцы агарного юга Италии, Испании и Португалии, в Англию — ирландцы и т.д. Кстати, в России индустриальный капитализм развивался за счёт внутренней миграции — высасывая крестьян из деревень.

Трудовая миграции приобрела глобальный характер лишь во второй половине ХХ века. Одними из первых на это обратили внимание «новые левые». Так, в статье «Иммигрировавший труд», напечатанной в мае 1970 года, Андре Горц утверждал, что «не существует ни одной западноевропейской страны, в которой труд иммигрантов был бы незначительным фактором».

Для России проблема трудовой миграции относительно свежая. Во многом она стала следствием распада Советского Союза и реставрации капитализма в государствах, которые были его республиками. И переживается эта проблема в России при очень высокой температуре, затрагивая гуманитарный, социальный, экономический, культурный, религиозный аспекты нашей жизни. Отражается она и в сфере безопасности.

Точное число трудовых мигрантов в России неизвестно. Наиболее адекватной представляется оценка исследователей из Высшей школы экономики Елены Варшавской и Михаила Денисенко. Они пришли к заключению, что в России трудятся семь миллионов мигрантов: как легальных, так и нелегальных. Если их подсчёты верны, то получается, что трудовые мигранты составляют 10 процентов от общего числа российских трудящихся — приблизительно 77 миллионов человек.

Даже по официальным данным на 2014 год Россия занимала первое место в Европе и второе в мире после США по количеству занятых в её экономике иностранных работников. В большинстве своём это — неквалифицированные молодые выходцы из стран Средней Азии. И тем не менее они востребованы на российском рынке. Как объясняет доктор экономических наук, заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян, в России «в некоторых непроизводственных отраслях дешевле и выгоднее нанимать низкоквалифицированных рабочих, чем покупать высокотехнологичное оборудование…». При этом недобросовестные работодатели предпочитают нанимать нелегальных мигрантов, поскольку этими бесправными людьми легче манипулировать и проще их обирать.

Надо признать: трудовая миграция — это вызов, на который российское профсоюзное движение пока не нашло достойного ответа. Сейчас роль профсоюзов отчасти выполняют диаспоры — землячества. И это далеко не всегда хорошо для самого трудового мигранта. Нередко он попадает в зависимость от состоятельных земляков и помощь землячества в итоге оборачивается для него самым настоящим трудовым рабством.

Найти ответ на вызов, порождаемый массовой трудовой миграцией, сложно, но можно. Причём найти его помогают ряд межправительственных соглашений. Так, гражданам государств, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — Армении, Казахстана и Киргизии — для работы в России не нужно приобретать трудовой патент и на них распространяются те же права, что и на российских работников, в том числе право на членство в профсоюзах. Значит, и профсоюзы должны привлекать в свои ряды рабочих-мигрантов из стран ЕАЭС.

Следует обратить внимание также на соглашении между правительствами России и Узбекистана об организованном наборе трудовых мигрантов, подписанное 5 апреля 2017 года. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, который это соглашение ратифицировал.

Напомню, что это соглашение обязывает российских работодателей обеспечивать трудящихся-мигрантов жильём «в соответствии с санитарно-гигиеническими и иными нормами», рабочими местами, которые отвечают всем требованиям охраны труда и техники безопасности, а также гарантировано платить им за их труд «не ниже минимального уровня, установленного законодательством Российской Федерации». Обязанности сторон должны быть зафиксированы в трудовом договоре.

Выгодно это соглашение и российским работодателям. Теперь им проще нанимать организованные бригады специалистов необходимой квалификации, а не «мастеров на все руки». Узбекский мигрант прежде чем приехать в Россию, должен будет пройти медосмотр, сдать экзамен на знание русского языка, а главное — доказать, что он квалифицированный специалист. Как показывает первая практика реализации соглашения о организованном наборе, оно ставит реальный барьер на въезд в Россию малограмотных людей, которые часто и становятся жертвами разного рода мошенников, попадают в трудовое рабство или, чего греха таить, совершают преступления от безысходности.

Когда трудовые отношения выходят на прозрачный и легальный уровень, профсоюзы получают все законные основания для полноценного участия в них. Наш профсоюз — межрегиональный профсоюз «Трудовая Евразия» — создан для защиты прав трудовых мигрантов, прежде всего — из стран Средней Азии, в том числе тех, которые приезжают по системе организованного набора из Узбекистана.

Учитывая, что уже сегодня каждый десятый работник в России — это трудовой мигрант, российские профсоюзы могли стать орудием межнационального диалога и школой рабочей солидарности. Как верно заметила редактор журнала «Мир профсоюзов» Наташа Дэвид, «солидарность с трудящимися-мигрантами помогает профсоюзам вернуться к основополагающим принципам рабочего движения».

Миграция — противоречивый процесс. Подавляющее большинство мигрантов предпочли бы остаться дома, если бы в их странах создавались новые рабочие места и рос уровень жизни. Они покидают родные очаги отнюдь не из-за охоты к перемене мест. Но если такая перемена всё же произошла, нужно добиться того, чтобы мигрант стал полноценным участником производственного процесса, в котором перемалываются национальные различия и формируется мощное рабочее «Мы».

Дмитрий Жвания, председатель профсоюза «Трудовая Евразия»