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Московский листок

Бойкот выборов как средство выражения гражданской воли

Опубликовано 31.08.2018 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

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Бойкот выборов как средство выражения гражданской воли

Сентябрь 2018 года станет знаковым для многих муниципальных образований Московской области, как и для самого Подмосковья. 9 сентября в Единый день голосования состояться, как выборы Губернатора Московской области, так и выборы Глав и депутатов многих муниципальных образований данного субъекта федерации.

Подмосковный Чехов стоит особняком в череде муниципалитетов. В этом году здесь не избирают ни депутатов, ни Главу. Но вдобавок к этому, жители приняли решение бойкотировать губернаторские выборы. Протестным трендом городского округа Чехов стало бойкотирование сентябрьских выборов, или, как говорят многие жители – перевыборов действующего Губернатора. Одна за другой в муниципалитете подписываются петиции о бойкотировании выборов, а после публикуются в СМИ и рассылаются в органы государственной власти, дабы чиновники видели, что все «нарисованные» ТИКом и ИКМО результаты, не стоят и ломаного гроша.

Петиций с подписями жителей набралось столь много, что должностные чиновники Московской области и аппарата Президента, куда петиции также отправляются, уже с ног сбились, пытаясь понять причину протеста жителей. Ведь Чехов один из многих муниципалитетов, где на данный момент нет никакой политической борьбы за депутатские мандаты и должностные полномочия. Совет депутатов избрался всего год назад…

А причина меж тем, довольно проста и, к сожалению, банальна до примитивности – многолетнее бездействие муниципального руководства. Вечные обещания местных чиновников, а после, перенос их исполнения на неопределенный срок, и дальнейшее бездействие (и так до бесконечности!), переполнили чащу терпения жителей городского округа. Если внимательно изучить официальные публикации руководства Чехова, их соцсети, то сайты и аккаунты пестрят обыденной хозяйственной деятельностью летнего периода, которую выдают за некий «прорыв», и до кучи, предвыборную риторику.

Если в других муниципалитетах, пусть и для «показухи», открывают в предвыборный период школы и детские сады, больницы и перинатальные центры. То в Чехове все наоборот! Школы и детские сады не строятся, роддом сократили, сделав филиалом, подольского роддома. Но зато: кладут асфальт, красят бордюры, …и раздают друг другу грамоты.

Как итог петиция за петицией, которые пишут уже не только простые граждане, но и тех, кого принято называть административным ресурсом: врачи, работники ЖКХ и даже сами чиновники.

Зато на фоне унылой и безликой серой обыденности чеховских жителей, одним за другим отличаются сами чиновники. Взять, к примеру, первого зама администрации Дмитрия Фриша. То он сам себя на учебы за полмиллиона отправляет и выписывает себе командировочные. То подписывает допсоглашение с застройщиком, приняв назад в муниципалитет пустырь, где должна стоять школа, но ее там нет!

То, по словам коммунальщиков, завёл в округ компанию, которая должна заниматься внутриквартирным обслуживанием газа, однако не имеет права взимать деньги с людей. Или же, как рассказывают сотрудники самой администрации, и вовсе продает автомобили, числящиеся на администрации, через шиномонтаж своей секретарши…

Короче – финиш!

И в такой ситуации, жителям Чехова остается лишь бойкотировать губернаторские выборы, чтобы хоть, как-то привлечь внимание к происходящему в муниципалитете и в недрах администрации.



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