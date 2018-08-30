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Московский листок

В Первой ярославской колонии и в татарстанских околотках продолжают пытать заключённых

Опубликовано 30.08.2018 в разделе комментариев 0

татарстан полицейщина пытки фсин ярославль
В Первой ярославской колонии и в татарстанских околотках продолжают пытать заключённых

Заключенный ярославской колонии N1 Евгений Макаров, подвергшийся пыткам в июне 2017 года, рассказал о продолжающихся издевательствах и провокациях со стороны сотрудников ИК. После суда, на котором избиралась мера пресечения для двух сотрудников ФСИН - Сардора Зиябова и Дмитрия Никитинко, фигурантов второго опубликованного в "Новой газете" видео, задержанных 29 августа, - юрист фонда "Общественного вердикта" Яков Ионцев посетил Евгения Макарова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на фонд.

"Макаров участвовал в судебном заседании по видеосвязи. На суде заключенный заявил о продолжающихся издевательствах, которые он испытывает, несмотря на то, что ему, как пострадавшему от пыток, предоставлена госзащита", - говорится в заявлении фонда, распространенном 29 августа.

Кроме того, заключенный рассказал юристу, что во время утренней проверки сотрудники колонии сняли сушащееся на решетке нижнее белье, положили на стол, а сверху на еще мокрое белье положили принадлежащую Макарову Библию. "Заключенный стоял лицом к стене и не видел, кто из сотрудников колонии это сделал. Скорее всего, таким образом Макарова хотели спровоцировать на агрессивные действия. Как рассказывает Макаров, рядом стоял сотрудник с включенным видеорегистратором, вероятно ожидая конфликта", - пояснили в фонде.

Также Макаров пожаловался защитнику, что просил у врача колонии предоставить ему успокоительное из-за бессонницы и, как он считает, расстройства нервов, но не смог его получить. "Врач посоветовал препарат "Ново-Пассит", но лекарство не дал, сказал, что должны помочь родственники. Чтобы передать заключенному лекарство, нужно разрешение начальника колонии. Заявление Макарова уже неделю как не рассмотрено", - говорится в заявлении.

В фонде отметили, что юристу фонда пришлось общаться с подзащитным в присутствии сотрудника колонии, то есть администрация в очередной раз нарушила право заключенного на конфиденциальность при общении с защитником.

20 июля "Новая газета" опубликовала предоставленное юристом "Общественного вердикта" Ириной Бирюковой видео, на котором запечатлено жестокое избиение Евгения Макарова. Заключенного держат распятым на столе лицом вниз, его руки скованы наручниками, сотрудники колонии, сменяя друг друга, методично бьют его по ступням и голеням, на голову периодически льют воду из ведра. Макаров кричит от боли и молит о пощаде, сотрудники колонии пошучивают. Сам инцидент произошел 29 июня 2017 года.

После этого региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. 17 сотрудников ФСИН отстранили от работы. 11 заключили под стражу, замначальника ИК-1 по воспитательной работе Иван Калашников по состоянию здоровья был помещен под домашний арест.

8 августа Макарову вручили постановление о признании его потерпевшим по уголовному делу о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-1.

23 августа фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как фигурировшие на первой записи, так и новые, избивают группу заключенных, которых заставляют бегать по коридору. "Суслики бегут!" - "Плохо бегут!" - "Надо поторопить", - цинично комментируют происходящее сотрудники ФСИН. По данным "Новой газеты", видео сделано примерно в декабре 2016 года.

25 августа СК объявил о возбуждении второго уголовного дела по факту обнаружения новой видеозаписи с пытками заключенных. Задержанные по нему Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко арестованы.

Тем временем из регионов РФ приходят всё новые известия о пытках не только в колониях, но применяемых и рядовыми полицаями в околотках.

Глава Ассоциации незаконно осужденных Татарстана Надежда Шакирова 23 августа рассказала о пытках задержанных в отделе по борьбе с организованной преступностью республиканского МВД. По ее словам, полицейские пытали ее брата Сергея Григорьева, задержанного в апреле 2017 года по подозрению в разбойном нападении и вымогательстве. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, но своей вины осужденный не признал. Брат Шакировой - не единственный подвергшийся пыткам. 

После задержания Григорьев долгое время сидел в отделении с надетой на лице шапкой без возможности посетить туалет, сообщила Шакирова "Idel.Реалии". Вечером заместитель начальника по борьбе с организованной преступностью Дмитрий Марфин, оперуполномоченный Дмитрий Иванов и еще трое сотрудников по УБОП надели задержанному на голову пакет и начали душить его, пока он не стал прогрызать пакет зубами. После этого они присоединили к ногам и ягодицам Григорьева железные клеммы и гоняли ток по телу с помощью самодельной машинки. 

В казанском управлении Следственного комитета, куда обратилась Шакирова, отказались возбуждать уголовное дело. Она также писала главе СК РФ Александру Бастрыкину, но ей пришел ответ, что в действиях полицейских не было ничего противоправного.

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